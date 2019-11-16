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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4640464146424643>
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 22:40

  Ethereum написав:Не буде ніхто ЗУНР відновлювати. Викинуть зеватників з країни і втече як Янукович. Пока ще він до того не дійшов. Але грається з вогнем.

73% украинцев собираетеь выкидывать? А выкидалка не развяжется?
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Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 22:42

Re: Політичні дискусії

Министр-дябил Милованов признался, что писал свою диссертацию под марихауной.

Мне кажется, что легкие наркотики у него в прошлом.

Что то это все больше напоминает цирк－кардебалет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 22:45

  antey1969 написав:Пора уже и сельсовету какой-нибудь Хацапетовки вызвать с отчетом министра обороны или министра внутренних дел. Нет, ну а что?)))

Пора досрочно распустить местные советы и назначить новые выборы, нечего им еще целый год вставлять новой власти палки в колеса.
Фракционный состав облсоветов по всей стране, кроме пары западных областей, сейчас совершенно противоречит политической ориентации большинства электората.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 22:50

  Kudrjavuy написав:Как результат правления "новых" осень 19го:
Зображення
- табличку комфортнее открыть в новом окне
Сюда бы добавить таблицу по коммуналке.
И таблицу по задолженности по З/П.
- результат на лицо.

Новое правительство у власти 2,5 месяца, какой еще результат???
Или всё-таки результат тех, кто правил 5,5 лет до этого?
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 23:43

  Tegularius написав:
  Ethereum написав:Не буде ніхто ЗУНР відновлювати. Викинуть зеватників з країни і втече як Янукович. Пока ще він до того не дійшов. Але грається з вогнем.

73% украинцев собираетеь выкидывать? А выкидалка не развяжется?


Мозги є? При чому тут 75?Не пиши фігню. Конституцію і право на життя захищати можна любим способом капітулянт.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 23:52

  Tegularius написав:
  Kudrjavuy написав:Как результат правления "новых" осень 19го:
Зображення
- табличку комфортнее открыть в новом окне
Сюда бы добавить таблицу по коммуналке.
И таблицу по задолженности по З/П.
- результат на лицо.

Новое правительство у власти 2,5 месяца, какой еще результат???
Или всё-таки результат тех, кто правил 5,5 лет до этого?


Так то были кровавые злочынци. А новая власть чего щелкает? А, тарифы... Напомнить про отопление и гор воду? :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 23:59

  freeze написав:Министр-дябил Милованов признался, что писал свою диссертацию под марихауной.

Мне кажется, что легкие наркотики у него в прошлом.

Что то это все больше напоминает цирк－кардебалет.

Я смотрел интервью полностью.
Там не так.
Милованов заявлял, что в Штатах все во время написания повально и плотно сидят на марихуане. Для стимуляции идей.
А он лишь попробовал и то ничего не почувствовал. Поэтому и не стал дальше.
Говорит, что не действует на него никак. Кофе тоже.
Поэтому пьёт только чай.

А так:
- за 8 лет работы -- 1 млн. долл. в 12 пенсионных фондах. Говорит откладывал, как Скрудж))

Правда, работник ещё тот)):
100 часов нагрузки в месяц (с 8 до 12 шесть дней в неделю) -- это зашквар, необходимо расслабляться и т.п.


Желает, чтобы через 30-40 лет наши доктора наук зарабатывали здесь столько же.

З.Ы. в Штатах сумел пробиться ... благодаря (помимо знаний) танцам))
После окончания аспирантуры тоже мутно ухитрился *увидеть процесс изнутри, а остальные не имели такой возможности*.
У нас -- позвонили, сказали, где бегает Гончарук ... он присоединился к бегущим, разговорились)))
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 00:31

  Ethereum написав:Конституцію і право на життя захищати можна любим способом


Не пиши чушь. Ты - никто, чтобы трактовать Конституцию, как тебе хочется! Для этого существует Конституционный суд Украины.

Потому что вооружившись твоим пафосным лозунгом, где-нибудь на Востоке, или Юге могут найтись "активисты", которые решат, что им любым способом позволено защищать русский язык, т.к. его статус гарантирован Конституцией. Я понимаю, что гении вроде тебя могут просто не знать об этом факте, но от этого он не перестанет быть фактом. Статья 10, абзац 3 - можешь ознакомиться.

Поэтому, любая вольная трактовка статей непрямого действия Конституции (вроде выдуманных прав толпы на захват административных зданий, неподчинение органам правопорядка и угрозы расправы в адрес президентов) должны пресекаться на корню. А зачинщики и провокаторы - привлекаться в соответствии с положениями прямого действия законов и кодексов Украины, включая Уголовный...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 00:43

Зерадио " агент кремля". Кличка президент. Закінчив 3 класи в хацапетовці. Поступив в духовну семінарію,де його виключили за петушині бої. На вулиці його замітили агенти фсб,коли він дурив в наперстки прохожих. З того часу відомий блогер під різними кличками типу дуремар, леша из наркома . Найкраще погоняло це було засирадио. Тому що все що він торкався ставало г...
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 00:49

  detroytred написав:Желает, чтобы через 30-40 лет наши доктора наук зарабатывали здесь столько же.


Наука в США тесно переплетена с бизнесом. Даже экономическая и математическая (инвестбанки, хеджфонды, биржи, рейтинговые агентства, консалтинговые компании и пр.). А естественнонаучная - так вообще интегрирована в бизнес в виде подразделений R&D, заказчиками для которых выступают непосредственно продуктологи.

Поэтому там есть откуда финансировать исследования. Есть, чем оплачивать труд ученых.

У нас же экономика не то, что там ноу-хау и технологии не создает - даже продукты не создает, лишь сырье и полуфабрикат. С причинами нужно работать, а не следствиями. И вот на это у Милованова нет ни мотивации, ни мозгов...
zРадио
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