Ethereum написав:Зерадио " агент кремля". Кличка президент. Закінчив 3 класи в хацапетовці. Поступив в духовну семінарію,де його виключили за петушині бої. На вулиці його замітили агенти фсб,коли він дурив в наперстки прохожих. З того часу відомий блогер під різними кличками типу дуремар, леша из наркома . Найкраще погоняло це було засирадио. Тому що все що він торкався ставало г...
Пишешь так же сумбурно и невразумительно, как говорит Палубий. У вас с ним, случайно, не одинаковая патология?
PS: не знаю, сколько классов образования у тебя - предполагаю, что немного. Но так, для справки: "прохожий" на украинском - "перехожий", а "погОняло" - "погАняло"