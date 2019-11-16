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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4640464146424643
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 00:55

  Ethereum написав:Зерадио " агент кремля". Кличка президент. Закінчив 3 класи в хацапетовці. Поступив в духовну семінарію,де його виключили за петушині бої. На вулиці його замітили агенти фсб,коли він дурив в наперстки прохожих. З того часу відомий блогер під різними кличками типу дуремар, леша из наркома . Найкраще погоняло це було засирадио. Тому що все що він торкався ставало г...


Пишешь так же сумбурно и невразумительно, как говорит Палубий. У вас с ним, случайно, не одинаковая патология? :mrgreen:
Зображення

PS: не знаю, сколько классов образования у тебя - предполагаю, что немного. Но так, для справки: "прохожий" на украинском - "перехожий", а "погОняло" - "погАняло"
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