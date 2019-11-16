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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4640464146424643 Додано: Нед 17 лис, 2019 00:55 Ethereum написав: Зерадио " агент кремля". Кличка президент. Закінчив 3 класи в хацапетовці. Поступив в духовну семінарію,де його виключили за петушині бої. На вулиці його замітили агенти фсб,коли він дурив в наперстки прохожих. З того часу відомий блогер під різними кличками типу дуремар, леша из наркома . Найкраще погоняло це було засирадио. Тому що все що він торкався ставало г... Зерадио " агент кремля". Кличка президент. Закінчив 3 класи в хацапетовці. Поступив в духовну семінарію,де його виключили за петушині бої. На вулиці його замітили агенти фсб,коли він дурив в наперстки прохожих. З того часу відомий блогер під різними кличками типу дуремар, леша из наркома . Найкраще погоняло це було засирадио. Тому що все що він торкався ставало г...



Пишешь так же сумбурно и невразумительно, как говорит Палубий. У вас с ним, случайно, не одинаковая патология?





PS: не знаю, сколько классов образования у тебя - предполагаю, что немного. Но так, для справки: "прохожий" на украинском - "перехожий", а "погОняло" - "погАняло" Пишешь так же сумбурно и невразумительно, как говорит Палубий. У вас с ним, случайно, не одинаковая патология?PS: не знаю, сколько классов образования у тебя - предполагаю, что немного. Но так, для справки: "прохожий" на украинском - "перехожий", а "погняло" - "погняло" zРадио

Повідомлень: 4150 З нами з: 02.05.18 Подякував: 815 раз. Подякували: 1910 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лис, 2019 09:17 zРадио написав: Перес де Куэльяр написав: ЗЕ хоче миру і закінчення війни шляхом перемовин з агресором. Далі ЛДНР інтегрують на умовах москалів в Україну, де Україна повинна їх утримувати, відбудовувати інфраструктуру, а також відновлення промислового потенціалу, це все лягає на Бюджет України, та збільшення навантаження податків на всіх українців, щоб існував на особливих умовах цей автономний проросійський регіон. А тепер трохи хвильками мозку поміркувати, а науя воно треба було, таке собі планувати ЗЕ? Навіть якщо все вийде, буде капітуляція і Державна зрада, то ця пухлина, російська чума, буде розростатись надалі, і життя цьому дає зараз ЗЕвлада. То хто є зрадниками вже сьогодні?

ЗЕ хоче миру і закінчення війни шляхом перемовин з агресором. Далі ЛДНР інтегрують на умовах москалів в Україну, де Україна повинна їх утримувати, відбудовувати інфраструктуру, а також відновлення промислового потенціалу, це все лягає на Бюджет України, та збільшення навантаження податків на всіх українців, щоб існував на особливих умовах цей автономний проросійський регіон. А тепер трохи хвильками мозку поміркувати, а науя воно треба було, таке собі планувати ЗЕ? Навіть якщо все вийде, буде капітуляція і Державна зрада, то ця пухлина, російська чума, буде розростатись надалі, і життя цьому дає зараз ЗЕвлада. То хто є зрадниками вже сьогодні?



Ты продолжаешь забывать, что нам не все известно. Откуда тебе, мне, detroytred и другим наверняка знать, что Зеленский не решил интегрировать ОРДЛО, избегая еще более плохого варианта?



Да, возврат территории с потерей части суверенитета - это плохое решение. Но посмотри на поведение Макрона, Меркель, та даже Трампа - все идет к потеплению с РФ и началу отмены санкций. Независимо от реализации Минска! А теперь поразмысли, что для нас хуже, если развитие пойдет именно по этому сценарию - остаться без поддержки Запада в состоянии войны с РФ, или остаться без поддержки Запада с худым миром с РФ и влиянием последней на политику?



Прокрути в голове сценарий, что будет, если 3-5 областей отделятся в условную ЗУНР. Вся остальная Украина останется путину - вот, что будет! А это и Киев - колыбель государства, и Одесса-Николаев-Запорожье-Херсон - вся береговая линия, и Полтава, давшая украинскому языку и культуре не меньше, чем Львов, и много всего другого!



Это, по-твоему, выход???



PS: я надеюсь, что коллективный Запад все же не кинет нас один на один с РФ - в таком случае заморозка конфликта останется оптимальной стратегией. Но нельзя сбрасывать со счетов и негативный сценарий - я думаю, что по позиции ЕС в газовых переговорах можно будет обо многом судить. Если там оставят нас с носом (а помешать этому у них есть все рычаги - европейское антимонопольное законодательство), то и на дипломатию надеятся на придется... Ты продолжаешь забывать, что нам не все известно. Откуда тебе, мне,и другим наверняка знать, что Зеленский не решил интегрировать ОРДЛО, избегая еще более плохого варианта?Да, возврат территории с потерей части суверенитета - это плохое решение. Но посмотри на поведение Макрона, Меркель, та даже Трампа - все идет к потеплению с РФ и началу отмены санкций. Независимо от реализации Минска! А теперь поразмысли, что для нас хуже, если развитие пойдет именно по этому сценарию - остаться без поддержки Запада в состоянии войны с РФ, или остаться без поддержки Запада с худым миром с РФ и влиянием последней на политику?Прокрути в голове сценарий, что будет, если 3-5 областей отделятся в условную ЗУНР. Вся остальная Украина останется путину - вот, что будет! А это и Киев - колыбель государства, и Одесса-Николаев-Запорожье-Херсон - вся береговая линия, и Полтава, давшая украинскому языку и культуре не меньше, чем Львов, и много всего другого!Это, по-твоему, выход???PS: я надеюсь, что коллективный Запад все же не кинет нас один на один с РФ - в таком случае заморозка конфликта останется оптимальной стратегией. Но нельзя сбрасывать со счетов и негативный сценарий - я думаю, что по позиции ЕС в газовых переговорах можно будет обо многом судить. Если там оставят нас с носом (а помешать этому у них есть все рычаги - европейское антимонопольное законодательство), то и на дипломатию надеятся на придется... Навіщо тоді починати загравати з путіним, йти Зеленському на поступки, відводити ЗСУ, накопичувати негативний рейтинг проти себе всередині Країни і це тільки початок зради і капітуляції перед московитами, тому не годуй себе примарами, що ЗЕ щось грає своє, бо вийде як з журналістом Бабченко, сьогодні вбили, а завтра живий, така собі консперація - Захід цього не зрозуміє.То висновок який, що Зеленський насправді хоче миру, закінчення війни з інтеграцією ЛДНР в Україну, тобто інфікувати руським міром, як ти кажеш і Київ і Полтаву і Дніпро, Запоріжжя ітд. де є свій вже не 73% електорат зебілів. То навіщо це Західній Україні? Така стратегія Препиздента і ганьби для Держави?



Ти прилаштуєшся, як колаборант до різної Влади і окупаційної теж, бо міркуєш тільки про себе. А що робити тим, хто був в АТО штурмовиками, добровольцям і сім"ям загилих на війні? Чекати "чорний воронок" СБУ, тьфу ФСБУ та бути репресованими, як в далекі лихі часи? Тому не мели дурниць, бо крім тебе живуть в Україні українці. Навіщо тоді починати загравати з путіним, йти Зеленському на поступки, відводити ЗСУ, накопичувати негативний рейтинг проти себе всередині Країни і це тільки початок зради і капітуляції перед московитами, тому не годуй себе примарами, що ЗЕ щось грає своє, бо вийде як з журналістом Бабченко, сьогодні вбили, а завтра живий, така собі консперація - Захід цього не зрозуміє.То висновок який, що Зеленський насправді хоче миру, закінчення війни з інтеграцією ЛДНР в Україну, тобто інфікувати руським міром, як ти кажеш і Київ і Полтаву і Дніпро, Запоріжжя ітд. де є свій вже не 73% електорат зебілів. То навіщо це Західній Україні? Така стратегія Препиздента і ганьби для Держави?Ти прилаштуєшся, як колаборант до різної Влади і окупаційної теж, бо міркуєш тільки про себе. А що робити тим, хто був в АТО штурмовиками, добровольцям і сім"ям загилих на війні? Чекати "чорний воронок" СБУ, тьфу ФСБУ та бути репресованими, як в далекі лихі часи? Тому не мели дурниць, бо крім тебе живуть в Україні українці. Перес де Куэльяр

Повідомлень: 2524 З нами з: 06.01.17 Подякував: 1020 раз. Подякували: 1033 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лис, 2019 09:49 Земельный дерибан - часть пакта с Москвой Schmit

Повідомлень: 725 З нами з: 08.09.09 Подякував: 8 раз. Подякували: 130 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лис, 2019 09:50

Даунів типу засрадио не питаю.

Адвокат утверждает, что задержанного в Киеве главу "Укрэксимбанка" пытали

https://novosti-n.org/news/read/179217.html Що на то скаже 73%??Даунів типу засрадио не питаю.Адвокат утверждает, что задержанного в Киеве главу "Укрэксимбанка" пытали Ethereum Повідомлень: 867 З нами з: 11.02.18 Подякував: 6 раз. Подякували: 53 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лис, 2019 10:26 Вместо сексоголика Яременко главой комитета по международной политике хотят назначить бывшую помощницу Лещенко некую Бардину.

Во власти полностью побеждают ставленники демократов соросята, как кукушки выкидывая всех остальных.

Понятно, что до конца каденции Трампа никаких встреч его с Зеленским больше не будет.

А если его опять переизберут, то Трамп еще отыграется на Зеленском как на барабане. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13521 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3758 раз. Подякували: 5541 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4640464146424643 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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