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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4640464146424643
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 00:55

  Ethereum написав:Зерадио " агент кремля". Кличка президент. Закінчив 3 класи в хацапетовці. Поступив в духовну семінарію,де його виключили за петушині бої. На вулиці його замітили агенти фсб,коли він дурив в наперстки прохожих. З того часу відомий блогер під різними кличками типу дуремар, леша из наркома . Найкраще погоняло це було засирадио. Тому що все що він торкався ставало г...


Пишешь так же сумбурно и невразумительно, как говорит Палубий. У вас с ним, случайно, не одинаковая патология? :mrgreen:
Зображення

PS: не знаю, сколько классов образования у тебя - предполагаю, что немного. Но так, для справки: "прохожий" на украинском - "перехожий", а "погОняло" - "погАняло"
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 09:17

  zРадио написав:
  Перес де Куэльяр написав:ЗЕ хоче миру і закінчення війни шляхом перемовин з агресором. Далі ЛДНР інтегрують на умовах москалів в Україну, де Україна повинна їх утримувати, відбудовувати інфраструктуру, а також відновлення промислового потенціалу, це все лягає на Бюджет України, та збільшення навантаження податків на всіх українців, щоб існував на особливих умовах цей автономний проросійський регіон. А тепер трохи хвильками мозку поміркувати, а науя воно треба було, таке собі планувати ЗЕ? Навіть якщо все вийде, буде капітуляція і Державна зрада, то ця пухлина, російська чума, буде розростатись надалі, і життя цьому дає зараз ЗЕвлада. То хто є зрадниками вже сьогодні?


Ты продолжаешь забывать, что нам не все известно. Откуда тебе, мне, detroytred и другим наверняка знать, что Зеленский не решил интегрировать ОРДЛО, избегая еще более плохого варианта?

Да, возврат территории с потерей части суверенитета - это плохое решение. Но посмотри на поведение Макрона, Меркель, та даже Трампа - все идет к потеплению с РФ и началу отмены санкций. Независимо от реализации Минска! А теперь поразмысли, что для нас хуже, если развитие пойдет именно по этому сценарию - остаться без поддержки Запада в состоянии войны с РФ, или остаться без поддержки Запада с худым миром с РФ и влиянием последней на политику?

Прокрути в голове сценарий, что будет, если 3-5 областей отделятся в условную ЗУНР. Вся остальная Украина останется путину - вот, что будет! А это и Киев - колыбель государства, и Одесса-Николаев-Запорожье-Херсон - вся береговая линия, и Полтава, давшая украинскому языку и культуре не меньше, чем Львов, и много всего другого!

Это, по-твоему, выход???

PS: я надеюсь, что коллективный Запад все же не кинет нас один на один с РФ - в таком случае заморозка конфликта останется оптимальной стратегией. Но нельзя сбрасывать со счетов и негативный сценарий - я думаю, что по позиции ЕС в газовых переговорах можно будет обо многом судить. Если там оставят нас с носом (а помешать этому у них есть все рычаги - европейское антимонопольное законодательство), то и на дипломатию надеятся на придется...
Навіщо тоді починати загравати з путіним, йти Зеленському на поступки, відводити ЗСУ, накопичувати негативний рейтинг проти себе всередині Країни і це тільки початок зради і капітуляції перед московитами, тому не годуй себе примарами, що ЗЕ щось грає своє, бо вийде як з журналістом Бабченко, сьогодні вбили, а завтра живий, така собі консперація - Захід цього не зрозуміє.То висновок який, що Зеленський насправді хоче миру, закінчення війни з інтеграцією ЛДНР в Україну, тобто інфікувати руським міром, як ти кажеш і Київ і Полтаву і Дніпро, Запоріжжя ітд. де є свій вже не 73% електорат зебілів. То навіщо це Західній Україні? Така стратегія Препиздента і ганьби для Держави?

Ти прилаштуєшся, як колаборант до різної Влади і окупаційної теж, бо міркуєш тільки про себе. А що робити тим, хто був в АТО штурмовиками, добровольцям і сім"ям загилих на війні? Чекати "чорний воронок" СБУ, тьфу ФСБУ та бути репресованими, як в далекі лихі часи? Тому не мели дурниць, бо крім тебе живуть в Україні українці.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 09:49

Земельный дерибан - часть пакта с Москвой

Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 09:50

Що на то скаже 73%??
Даунів типу засрадио не питаю.
Адвокат утверждает, что задержанного в Киеве главу "Укрэксимбанка" пытали
https://novosti-n.org/news/read/179217.html
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 10:26

Вместо сексоголика Яременко главой комитета по международной политике хотят назначить бывшую помощницу Лещенко некую Бардину.
Во власти полностью побеждают ставленники демократов соросята, как кукушки выкидывая всех остальных.
Понятно, что до конца каденции Трампа никаких встреч его с Зеленским больше не будет.
А если его опять переизберут, то Трамп еще отыграется на Зеленском как на барабане.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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