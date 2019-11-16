zРадио написав:

Перес де Куэльяр написав: ЗЕ хоче миру і закінчення війни шляхом перемовин з агресором. Далі ЛДНР інтегрують на умовах москалів в Україну, де Україна повинна їх утримувати, відбудовувати інфраструктуру, а також відновлення промислового потенціалу, це все лягає на Бюджет України, та збільшення навантаження податків на всіх українців, щоб існував на особливих умовах цей автономний проросійський регіон. А тепер трохи хвильками мозку поміркувати, а науя воно треба було, таке собі планувати ЗЕ? Навіть якщо все вийде, буде капітуляція і Державна зрада, то ця пухлина, російська чума, буде розростатись надалі, і життя цьому дає зараз ЗЕвлада. То хто є зрадниками вже сьогодні?

ЗЕ хоче миру і закінчення війни шляхом перемовин з агресором. Далі ЛДНР інтегрують на умовах москалів в Україну, де Україна повинна їх утримувати, відбудовувати інфраструктуру, а також відновлення промислового потенціалу, це все лягає на Бюджет України, та збільшення навантаження податків на всіх українців, щоб існував на особливих умовах цей автономний проросійський регіон. А тепер трохи хвильками мозку поміркувати, а науя воно треба було, таке собі планувати ЗЕ? Навіть якщо все вийде, буде капітуляція і Державна зрада, то ця пухлина, російська чума, буде розростатись надалі, і життя цьому дає зараз ЗЕвлада. То хто є зрадниками вже сьогодні?

Ты продолжаешь забывать, что нам не все известно. Откуда тебе, мне,и другим наверняка знать, что Зеленский не решил интегрировать ОРДЛО, избегая еще более плохого варианта?Да, возврат территории с потерей части суверенитета - это плохое решение. Но посмотри на поведение Макрона, Меркель, та даже Трампа - все идет к потеплению с РФ и началу отмены санкций. Независимо от реализации Минска! А теперь поразмысли, что для нас хуже, если развитие пойдет именно по этому сценарию - остаться без поддержки Запада в состоянии войны с РФ, или остаться без поддержки Запада с худым миром с РФ и влиянием последней на политику?Прокрути в голове сценарий, что будет, если 3-5 областей отделятся в условную ЗУНР. Вся остальная Украина останется путину - вот, что будет! А это и Киев - колыбель государства, и Одесса-Николаев-Запорожье-Херсон - вся береговая линия, и Полтава, давшая украинскому языку и культуре не меньше, чем Львов, и много всего другого!Это, по-твоему, выход???PS: я надеюсь, что коллективный Запад все же не кинет нас один на один с РФ - в таком случае заморозка конфликта останется оптимальной стратегией. Но нельзя сбрасывать со счетов и негативный сценарий - я думаю, что по позиции ЕС в газовых переговорах можно будет обо многом судить. Если там оставят нас с носом (а помешать этому у них есть все рычаги - европейское антимонопольное законодательство), то и на дипломатию надеятся на придется...