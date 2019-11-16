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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 17 лис, 2019 11:39
lapay написав: freeze написав:
Інформацію про наявність громадянства США Давид Арахамія приховав при подачі відповідних документів кандидатом в народні депутати до ЦВК, чим порушив закони та Конституцію України!
Куницький і не приховував ізраїльске громадянство, і став депутатом. Зелені на закони клали з самого початку.
Долярчик написав:
... що тут? - "сядєм всє?"
Как раз в нашем случае это должно являться критическим фактором принятия кадрового решения.
В срочном порядке - формироваться "новая команда"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Нед 17 лис, 2019 12:23
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