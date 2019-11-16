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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4641464246434644
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 12:52

Странно, что никто "не заметил" эту новость:
Россия в ночь на 17 ноября передаст Украине захваченные корабли – СМИ
Вчера 16.59

Передача украинских кораблей, захваченных Россией в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, состоится в 110 километрах от Одессы, утверждает "Думская". Украина, по данным издания, уже направила буксиры.

https://gordonua.com/news/crimea/rossiy ... 30544.html
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 13:27

  yanyura написав:Странно, что никто "не заметил" эту новость:
Россия в ночь на 17 ноября передаст Украине захваченные корабли – СМИ
Вчера 16.59

Передача украинских кораблей, захваченных Россией в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, состоится в 110 километрах от Одессы, утверждает "Думская". Украина, по данным издания, уже направила буксиры.

https://gordonua.com/news/crimea/rossiy ... 30544.html

без зброї, рації та документації...
а от те що гордон не згадує про цей ганебний пунктик при поверненні кораблів чомусь наводить на декотрі роздуми.

ЗІ
та ще й кучу жучків там наліпили ІМХО.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 13:45

  yanyura написав:Странно, что никто "не заметил" эту новость:
Россия в ночь на 17 ноября передаст Украине захваченные корабли – СМИ
Вчера 16.59
Передача украинских кораблей, захваченных Россией в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, состоится в 110 километрах от Одессы, утверждает "Думская". Украина, по данным издания, уже направила буксиры.
https://gordonua.com/news/crimea/rossiy ... 30544.html

Можно местные выборы проводить.
90% за СН. Даже Гепу не выберут 8)
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 13:56

  Starikan написав:
  yanyura написав:Странно, что никто "не заметил" эту новость:
Россия в ночь на 17 ноября передаст Украине захваченные корабли – СМИ
Вчера 16.59
Передача украинских кораблей, захваченных Россией в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, состоится в 110 километрах от Одессы, утверждает "Думская". Украина, по данным издания, уже направила буксиры.
https://gordonua.com/news/crimea/rossiy ... 30544.html

Можно местные выборы проводить.
90% за СН. Даже Гепу не выберут 8)

:shock:
"Дьявол кроется в деталях"
Повернення з полону: Захоплені росіянами кораблі ВМСУ вже взяли курс на рідну Одесу

Не Бердянск, не Мариуполь,...
В то же время официально вражеский флот(фсб) курсирует в 10 км от Мариуполя.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 14:15

  M-Audio написав:
  Kudrjavuy написав:Как результат правления "новых" осень 19го:
- результат на лицо.

Для меня наибольшая загадка - рост цен на импортные продукты питания, при падающем долларе и евро.

очевидно из-за роста корупционной составляющей?... ;)
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 14:17

  yanyura написав:Осталось только дописать, что ЗУ
- самая образованная, культурная и интеллигентная
- она кормит всю остальную Украину
- из нее идут самые большие валютные поступления в бюджет Украины.

а исходя из чего вы пришли к таким выводам?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 14:20

  Tegularius написав:Пора досрочно распустить местные советы и назначить новые выборы, нечего им еще целый год вставлять новой власти палки в колеса.

а какие для этого законные основания? может быть всё же это не главная помеха "плохому танцору"?...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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