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Россия в ночь на 17 ноября передаст Украине захваченные корабли – СМИ Вчера 16.59
Передача украинских кораблей, захваченных Россией в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, состоится в 110 километрах от Одессы, утверждает "Думская". Украина, по данным издания, уже направила буксиры.
yanyura написав:Странно, что никто "не заметил" эту новость:
Россия в ночь на 17 ноября передаст Украине захваченные корабли – СМИ Вчера 16.59
Передача украинских кораблей, захваченных Россией в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, состоится в 110 километрах от Одессы, утверждает "Думская". Украина, по данным издания, уже направила буксиры.
yanyura написав:Странно, что никто "не заметил" эту новость:
Россия в ночь на 17 ноября передаст Украине захваченные корабли – СМИ Вчера 16.59 Передача украинских кораблей, захваченных Россией в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, состоится в 110 километрах от Одессы, утверждает "Думская". Украина, по данным издания, уже направила буксиры.
yanyura написав:Странно, что никто "не заметил" эту новость:
Россия в ночь на 17 ноября передаст Украине захваченные корабли – СМИ Вчера 16.59 Передача украинских кораблей, захваченных Россией в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, состоится в 110 километрах от Одессы, утверждает "Думская". Украина, по данным издания, уже направила буксиры.
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