Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
yanyura написав:Странно, что никто "не заметил" эту новость:
Россия в ночь на 17 ноября передаст Украине захваченные корабли – СМИ Вчера 16.59 Передача украинских кораблей, захваченных Россией в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, состоится в 110 километрах от Одессы, утверждает "Думская". Украина, по данным издания, уже направила буксиры.
yanyura написав:Странно, что никто "не заметил" эту новость:
Россия в ночь на 17 ноября передаст Украине захваченные корабли – СМИ Вчера 16.59 Передача украинских кораблей, захваченных Россией в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, состоится в 110 километрах от Одессы, утверждает "Думская". Украина, по данным издания, уже направила буксиры.
2. Приход к власти Зеленского и К характеризуется полномасштабным сливом в РФ информации стратегического значения.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 17 лис, 2019 15:11, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Мосийчук: Глава фракции «Слуги народа» Арахамия оказался гражданином США
Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия имеет статус US Person — этот термин используется по отношению к гражданам США. Об этом написал в своем Telegram-канале экс-парламентарий и член «Радикальной партии» Игорь Мосийчук.
По его словам, гражданство Арахамии подтверждается соответствующим американским паспортом, выданным на имя David Arakhamiya.
«Наличие гражданства США у Арахамии было установлено в ходе судебного процесса 2010 года по обвинению компанией Microsoft компании TemplateMonster (соучредитель — гражданин США Давид Арахамия). Гражданство США Давид Арахамия получил как раз в качестве соучредителя американской компании TemplateMonster, в которой он проработал 7 лет и которая позже была продана частному инвестфонду», — сообщил Мосийчук.