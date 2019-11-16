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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4642464346444645>
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 13:45

  yanyura написав:Странно, что никто "не заметил" эту новость:
Россия в ночь на 17 ноября передаст Украине захваченные корабли – СМИ
Вчера 16.59
Передача украинских кораблей, захваченных Россией в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, состоится в 110 километрах от Одессы, утверждает "Думская". Украина, по данным издания, уже направила буксиры.
https://gordonua.com/news/crimea/rossiy ... 30544.html

Можно местные выборы проводить.
90% за СН. Даже Гепу не выберут 8)
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 13:56

  Starikan написав:
  yanyura написав:Странно, что никто "не заметил" эту новость:
Россия в ночь на 17 ноября передаст Украине захваченные корабли – СМИ
Вчера 16.59
Передача украинских кораблей, захваченных Россией в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, состоится в 110 километрах от Одессы, утверждает "Думская". Украина, по данным издания, уже направила буксиры.
https://gordonua.com/news/crimea/rossiy ... 30544.html

Можно местные выборы проводить.
90% за СН. Даже Гепу не выберут 8)

:shock:
"Дьявол кроется в деталях"
Повернення з полону: Захоплені росіянами кораблі ВМСУ вже взяли курс на рідну Одесу

Не Бердянск, не Мариуполь,...
В то же время официально вражеский флот(фсб) курсирует в 10 км от Мариуполя.
http://u-news.com.ua/84594-katera-rossi ... video.html
Наши краткие выводы из доклада
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_13.html
1. Беларусь - плацдарм агрессии России как против Запада, так и против Украины. Необходимы срочные меры по реагированию на эту угрозу.

2. Приход к власти Зеленского и К характеризуется полномасштабным сливом в РФ информации стратегического значения.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 17 лис, 2019 15:11, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 14:15

  M-Audio написав:
  Kudrjavuy написав:Как результат правления "новых" осень 19го:
- результат на лицо.

Для меня наибольшая загадка - рост цен на импортные продукты питания, при падающем долларе и евро.

очевидно из-за роста корупционной составляющей?... ;)
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 14:17

  yanyura написав:Осталось только дописать, что ЗУ
- самая образованная, культурная и интеллигентная
- она кормит всю остальную Украину
- из нее идут самые большие валютные поступления в бюджет Украины.

а исходя из чего вы пришли к таким выводам?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 14:20

  Tegularius написав:Пора досрочно распустить местные советы и назначить новые выборы, нечего им еще целый год вставлять новой власти палки в колеса.

а какие для этого законные основания? может быть всё же это не главная помеха "плохому танцору"?...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 14:27

  lapay написав:
  freeze написав:Інформацію про наявність громадянства США Давид Арахамія приховав при подачі відповідних документів кандидатом в народні депутати до ЦВК, чим порушив закони та Конституцію України!

Куницький і не приховував ізраїльске громадянство, і став депутатом. Зелені на закони клали з самого початку.

а предшественники свято выполняли законы Украины?... ;)
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 14:35

Типичный украинский "патриот":

Мосийчук: Глава фракции «Слуги народа» Арахамия оказался гражданином США
Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия имеет статус US Person — этот термин используется по отношению к гражданам США. Об этом написал в своем Telegram-канале экс-парламентарий и член «Радикальной партии» Игорь Мосийчук.

По его словам, гражданство Арахамии подтверждается соответствующим американским паспортом, выданным на имя David Arakhamiya.

«Наличие гражданства США у Арахамии было установлено в ходе судебного процесса 2010 года по обвинению компанией Microsoft компании TemplateMonster (соучредитель — гражданин США Давид Арахамия). Гражданство США Давид Арахамия получил как раз в качестве соучредителя американской компании TemplateMonster, в которой он проработал 7 лет и которая позже была продана частному инвестфонду», — сообщил Мосийчук.

https://inforesist.org/mosijchuk-glava-frakczii-slugi-naroda-arahamiya-okazalsya-grazhdaninom-ssha/

А спиногрызы у него тоже по традиции украино-американцы? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 14:44

  Тракторист написав:а предшественники свято выполняли законы Украины?... ;)

так зелені ж обіцяли що все буде по закону. а виявилось як завжди? :lol:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 15:14

  mephala написав:
  Тракторист написав:а предшественники свято выполняли законы Украины?... ;)

так зелені ж обіцяли що все буде по закону. а виявилось як завжди? :lol:

до тех пор прока реальная власть в Украине будет олигархическая нет абсолютно никакой разницы какого окраса политическая сила будет обслуживать их интересы...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 15:18

Re: Політичні дискусії

  Тракторист написав:до тех пор прока реальная власть в Украине будет олигархическая нет абсолютно никакой разницы какого окраса политическая сила будет обслуживать их интересы...

Була, є і буде. Далі що? Ленін на броньовику, чи Путін на танку не приїде. Місцевих олігархів можуть знищити тільки міжнародні, як це відбулося в Східній Європі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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