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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 17 лис, 2019 15:29
lapay написав: Тракторист написав:
до тех пор прока реальная власть в Украине будет олигархическая нет абсолютно никакой разницы какого окраса политическая сила будет обслуживать их интересы...
Була, є і буде. Далі що? Ленін на броньовику, чи Путін на танку не приїде. Місцевих олігархів можуть знищити тільки міжнародні, як це відбулося в Східній Європі.
1. Читайте Конституцию Украины.
2. Учите полит экономию.
3. Читайте две страницы удалённого.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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