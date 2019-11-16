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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4642464346444645
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 15:29

  lapay написав:
  Тракторист написав:до тех пор прока реальная власть в Украине будет олигархическая нет абсолютно никакой разницы какого окраса политическая сила будет обслуживать их интересы...

Була, є і буде. Далі що? Ленін на броньовику, чи Путін на танку не приїде. Місцевих олігархів можуть знищити тільки міжнародні, як це відбулося в Східній Європі.

1. Читайте Конституцию Украины. :evil:
2. Учите полит экономию. :roll:
3. Читайте две страницы удалённого. :(
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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