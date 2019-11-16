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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 17 лис, 2019 15:29
lapay написав: Тракторист написав:
до тех пор прока реальная власть в Украине будет олигархическая нет абсолютно никакой разницы какого окраса политическая сила будет обслуживать их интересы...
Була, є і буде. Далі що? Ленін на броньовику, чи Путін на танку не приїде. Місцевих олігархів можуть знищити тільки міжнародні, як це відбулося в Східній Європі.
1. Читайте Конституцию Украины.
2. Учите полит экономию.
3. Читайте две страницы удалённого.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Нед 17 лис, 2019 16:30
Всё отлично реформированное СБУ в действии или каких реформ вам не хватает.
Деньги из банковской системы украдены, а виноватых нет. А тут нашли, если хорошо поищут ещё найдут. Реально весь НБУ паковать можно.
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innamax2008
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Додано: Нед 17 лис, 2019 17:16
innamax2008 написав:
Деньги из банковской системы украдены, а виноватых нет. А тут нашли, если хорошо поищут ещё найдут. Реально весь НБУ паковать можно.
С государственным Укрэксимом вроде проблем не было, а вот из Привата действительно космические суммы выведены. Но тут все нормально, виновных нет, долги списываются. Хотя таки есть виновные – Гонтарева и Порох.
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Schmit
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Додано: Нед 17 лис, 2019 17:17
innamax2008 написав:
Всё отлично реформированное СБУ в действии или каких реформ вам не хватает.
Деньги из банковской системы украдены, а виноватых нет. А тут нашли, если хорошо поищут ещё найдут. Реально весь НБУ паковать можно.
ЗЕ!-филы получили новые методички.
"СБУ всё правильно делает", "Поймали банкира-вора", "НБУ надо тоже поковать", "МВФ требовало возврата украденных денег".
МВФ говорило о конкретном банке и о конкретном человеке.
В том направлении СБУ глухо и слепо. А пытается отвлечь внимание за счёт других банкиров. При этом, им пофиг на инвестиционный климат страны и на последствия таких действий.
Что имеем ? Грубый наезд на НБУ. Писарук, Гриценко - это все звенья одной цепи данного наезда.
Преследуемые цели - сделать НБУ сговорчивей, отвадить МВФ от Украины. Ведь бабушка уже сказала, где будут браться деньги
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Нед 17 лис, 2019 17:30
Schmit написав: innamax2008 написав:
Деньги из банковской системы украдены, а виноватых нет. А тут нашли, если хорошо поищут ещё найдут. Реально весь НБУ паковать можно.
С государственным Укрэксимом вроде проблем не было, а вот из Привата действительно космические суммы выведены. Но тут все нормально, виновных нет, долги списываются. Хотя таки есть виновные – Гонтарева и Порох.
Так у Укрэксима проблем нет, проблема у бывшего руководителя, которому вменяют вывод залога в пользу Курченко.
Насколько помню это дело еще при каденции Луценко начали раскручивать.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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