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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4643464446454646>
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 15:29

  lapay написав:
  Тракторист написав:до тех пор прока реальная власть в Украине будет олигархическая нет абсолютно никакой разницы какого окраса политическая сила будет обслуживать их интересы...

Була, є і буде. Далі що? Ленін на броньовику, чи Путін на танку не приїде. Місцевих олігархів можуть знищити тільки міжнародні, як це відбулося в Східній Європі.

1. Читайте Конституцию Украины. :evil:
2. Учите полит экономию. :roll:
3. Читайте две страницы удалённого. :(
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 16:11

Тру-Ля-Ля...по клавишам рояля

  yanyura написав:Странно, что никто "не заметил" эту новость:
Россия в ночь на 17 ноября передаст Украине захваченные корабли – СМИ
Вчера 16.59

Передача украинских кораблей, захваченных Россией в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, состоится в 110 километрах от Одессы, утверждает "Думская". Украина, по данным издания, уже направила буксиры.

https://gordonua.com/news/crimea/rossiy ... 30544.html


По состоянию здоровья возврат украинских катеров откладывается до завтра. Сегодня Вова путает катер с пианино :)
:mrgreen: :twisted:
Ser Fil
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 16:30

  Ethereum написав:Що на то скаже 73%??
Даунів типу засрадио не питаю.
Адвокат утверждает, что задержанного в Киеве главу "Укрэксимбанка" пытали
https://novosti-n.org/news/read/179217.html

Всё отлично реформированное СБУ в действии или каких реформ вам не хватает.
Деньги из банковской системы украдены, а виноватых нет. А тут нашли, если хорошо поищут ещё найдут. Реально весь НБУ паковать можно.
innamax2008
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 17:16

Re: Політичні дискусії

  innamax2008 написав:Деньги из банковской системы украдены, а виноватых нет. А тут нашли, если хорошо поищут ещё найдут. Реально весь НБУ паковать можно.

С государственным Укрэксимом вроде проблем не было, а вот из Привата действительно космические суммы выведены. Но тут все нормально, виновных нет, долги списываются. Хотя таки есть виновные – Гонтарева и Порох.
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 17:17

  innamax2008 написав:
  Ethereum написав:Що на то скаже 73%??
Даунів типу засрадио не питаю.
Адвокат утверждает, что задержанного в Киеве главу "Укрэксимбанка" пытали
https://novosti-n.org/news/read/179217.html

Всё отлично реформированное СБУ в действии или каких реформ вам не хватает.
Деньги из банковской системы украдены, а виноватых нет. А тут нашли, если хорошо поищут ещё найдут. Реально весь НБУ паковать можно.


ЗЕ!-филы получили новые методички.
"СБУ всё правильно делает", "Поймали банкира-вора", "НБУ надо тоже поковать", "МВФ требовало возврата украденных денег".

МВФ говорило о конкретном банке и о конкретном человеке.
В том направлении СБУ глухо и слепо. А пытается отвлечь внимание за счёт других банкиров. При этом, им пофиг на инвестиционный климат страны и на последствия таких действий.

Что имеем ? Грубый наезд на НБУ. Писарук, Гриценко - это все звенья одной цепи данного наезда.
Преследуемые цели - сделать НБУ сговорчивей, отвадить МВФ от Украины. Ведь бабушка уже сказала, где будут браться деньги
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 17:30

Re: Політичні дискусії

Schmit написав:
  innamax2008 написав:Деньги из банковской системы украдены, а виноватых нет. А тут нашли, если хорошо поищут ещё найдут. Реально весь НБУ паковать можно.

С государственным Укрэксимом вроде проблем не было, а вот из Привата действительно космические суммы выведены. Но тут все нормально, виновных нет, долги списываются. Хотя таки есть виновные – Гонтарева и Порох.


Так у Укрэксима проблем нет, проблема у бывшего руководителя, которому вменяют вывод залога в пользу Курченко.
Насколько помню это дело еще при каденции Луценко начали раскручивать.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 18:18

  pesikot написав:
  innamax2008 написав:
  Ethereum написав:Що на то скаже 73%??
Даунів типу засрадио не питаю.
Адвокат утверждает, что задержанного в Киеве главу "Укрэксимбанка" пытали
https://novosti-n.org/news/read/179217.html

Всё отлично реформированное СБУ в действии или каких реформ вам не хватает.
Деньги из банковской системы украдены, а виноватых нет. А тут нашли, если хорошо поищут ещё найдут. Реально весь НБУ паковать можно.


ЗЕ!-филы получили новые методички.
"СБУ всё правильно делает", "Поймали банкира-вора", "НБУ надо тоже поковать", "МВФ требовало возврата украденных денег".

МВФ говорило о конкретном банке и о конкретном человеке.
В том направлении СБУ глухо и слепо. А пытается отвлечь внимание за счёт других банкиров. При этом, им пофиг на инвестиционный климат страны и на последствия таких действий.

Что имеем ? Грубый наезд на НБУ. Писарук, Гриценко - это все звенья одной цепи данного наезда.
Преследуемые цели - сделать НБУ сговорчивей, отвадить МВФ от Украины. Ведь бабушка уже сказала, где будут браться деньги

При чем тут зеофилы или порохоботы?
В стране реформированное СБУ и прокуратура и суды. Какие претензии? В Украине было пять лет реформ. Воры и казнокрады должны сидеть в тюрьме или нет?
innamax2008
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 18:32

innamax2008
Реформировано в чью сторону? Как-то все однобоко. Друзьям все, а врагам закон. Это Зе может себе девизом сделать
Renee
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 18:44

  Kudrjavuy написав:Как результат правления "новых" осень 19го:
Зображення
- табличку комфортнее открыть в новом окне
Сюда бы добавить таблицу по коммуналке.
И таблицу по задолженности по З/П.
- результат на лицо.

При "старых" было иначе?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 18:53

  freeze написав:Вместо сексоголика Яременко главой комитета по международной политике хотят назначить бывшую помощницу Лещенко некую Бардину.
Во власти полностью побеждают ставленники демократов соросята, как кукушки выкидывая всех остальных.
Понятно, что до конца каденции Трампа никаких встреч его с Зеленским больше не будет.
А если его опять переизберут, то Трамп еще отыграется на Зеленском как на барабане.

За что?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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