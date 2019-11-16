Додано: Нед 17 лис, 2019 17:17

innamax2008 написав: Ethereum написав: Що на то скаже 73%??

Даунів типу засрадио не питаю.

Адвокат утверждает, что задержанного в Киеве главу "Укрэксимбанка" пытали

https://novosti-n.org/news/read/179217.html Що на то скаже 73%??Даунів типу засрадио не питаю.Адвокат утверждает, что задержанного в Киеве главу "Укрэксимбанка" пытали

Всё отлично реформированное СБУ в действии или каких реформ вам не хватает.

Деньги из банковской системы украдены, а виноватых нет. А тут нашли, если хорошо поищут ещё найдут. Реально весь НБУ паковать можно. Всё отлично реформированное СБУ в действии или каких реформ вам не хватает.Деньги из банковской системы украдены, а виноватых нет. А тут нашли, если хорошо поищут ещё найдут. Реально весь НБУ паковать можно.

ЗЕ!-филы получили новые методички."СБУ всё правильно делает", "Поймали банкира-вора", "НБУ надо тоже поковать", "МВФ требовало возврата украденных денег".МВФ говорило о конкретном банке и о конкретном человеке.В том направлении СБУ глухо и слепо. А пытается отвлечь внимание за счёт других банкиров. При этом, им пофиг на инвестиционный климат страны и на последствия таких действий.Что имеем ? Грубый наезд на НБУ. Писарук, Гриценко - это все звенья одной цепи данного наезда.Преследуемые цели - сделать НБУ сговорчивей, отвадить МВФ от Украины. Ведь бабушка уже сказала, где будут браться деньги