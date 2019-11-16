ЛАД написав:freeze написав:Вместо сексоголика Яременко главой комитета по международной политике хотят назначить бывшую помощницу Лещенко некую Бардину.
Во власти полностью побеждают ставленники демократов соросята, как кукушки выкидывая всех остальных.
Понятно, что до конца каденции Трампа никаких встреч его с Зеленским больше не будет.
А если его опять переизберут, то Трамп еще отыграется на Зеленском как на барабане.
За что?
Трамп вообще то из конкурирующей партии, а то что Зеленский набрал себе в команду исключительно протеже от демократов, да еще самых зашкваренных которые были причастны к истокам попыток импичмента и травле Трампа всю его каденцию, явно не прибавляет любви и уважения Трампа к Зеленскому, и по цепочке и к Украине в целом.