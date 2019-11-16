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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4643464446454646
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 19:19

Re: Політичні дискусії

ЛАД написав:
  freeze написав:Вместо сексоголика Яременко главой комитета по международной политике хотят назначить бывшую помощницу Лещенко некую Бардину.
Во власти полностью побеждают ставленники демократов соросята, как кукушки выкидывая всех остальных.
Понятно, что до конца каденции Трампа никаких встреч его с Зеленским больше не будет.
А если его опять переизберут, то Трамп еще отыграется на Зеленском как на барабане.

За что?


Трамп вообще то из конкурирующей партии, а то что Зеленский набрал себе в команду исключительно протеже от демократов, да еще самых зашкваренных которые были причастны к истокам попыток импичмента и травле Трампа всю его каденцию, явно не прибавляет любви и уважения Трампа к Зеленскому, и по цепочке и к Украине в целом.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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