Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Вместо сексоголика Яременко главой комитета по международной политике хотят назначить бывшую помощницу Лещенко некую Бардину. Во власти полностью побеждают ставленники демократов соросята, как кукушки выкидывая всех остальных. Понятно, что до конца каденции Трампа никаких встреч его с Зеленским больше не будет. А если его опять переизберут, то Трамп еще отыграется на Зеленском как на барабане.
За что?
Трамп вообще то из конкурирующей партии, а то что Зеленский набрал себе в команду исключительно протеже от демократов, да еще самых зашкваренных которые были причастны к истокам попыток импичмента и травле Трампа всю его каденцию, явно не прибавляет любви и уважения Трампа к Зеленскому, и по цепочке и к Украине в целом.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Ближайший советник Зеленского Ермак работает на Кремль, - Пионтковский
За полгода президентства Владимира Зеленского Украина потеряла поддержку Запада, сведя на нет свои внешнеполитические позиции, наработанные до этого за последние годы. Это может быть связано с работой на интересы России некоторых представителей новой украинской власти. Об этом заявил проживающий в США аналитик Андрей Пионтковский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.
В качестве доказательств своих выводов Пионтковский приводит возвращение России в ПАСЕ, из которой она была изгнана за аннексию Крыма; демонстративное приглашение Эммануэлем Макроном Путина в Брегансон накануне саммита G7; попытку президента США Дональда Трампа заморозить военную помощь Украине и его энергичную кампанию по возвращению Путина в G8, утверждение "Северного потока-2", мелкий укол голландского парламента.
По мнению политолога, некоторые ключевые фигуры новой украинской команды явно работают не на Украину.
Такую информацию в Конгрессе США якобы озвучили видные американские дипломаты, работавшие в нашей стране. Речь идет о попытке их "вербовки" одним из переговорщиков президента Зеленского, которого политолог называет "теневым министром иностранных дел", Андреем Ермаком
7 ноября была опубликована стенограмма показаний по делу об импичменте американского лидера Дональда Трампа временного поверенного в делах Соединенных штатов Америки в Украине Уильяма Тейлора.
Тейлор рассказал, что во время его встречи с помощником Президента Украины Андреем Ермаком и советником главы государства Игорем Новиковым, украинские чиновники продемонстрировали ему и специальному представителю США в Украине Курту Волкеру фотографии своих родственников. Ермак и Новиков утверждали, что их родственники погибли на Донбассе, а виноваты в этом не боевики, а бывший украинский лидер Петр Порошенко. "На ужине и г-н Ермак, и г-н Новиков достали свои телефоны, и показали несколько фотографий родственников: один был братом, а один был двоюродным братом, который был убит или ранен наВостоке. И они показали это Курту [Волкеру] и мне, и они сказали, что Порошенко несет ответственность за это", - сказал Тейлор. Однако позднее стало известно, что Новиков и Ермак наврали американским чиновникам. Во лжи их училил лейтенант запаса Вооруженных сил Украины Орест Каракевич
Якщо це правда, ох сволота зрадницька прийшла до Влади і маскується.
О том, что эти суда идут разукомплектованными, написал российский “Ъ”:
Суда, говорят источники “Ъ”, вернут вместе со штатным вооружением, но без боеприпасов.
Обнаруженное на них после задержания личное оружие украинских моряков, а также рации и судовые роли (документы, содержащие информацию о составе экипажей и другие данные), останутся в России. Все это фигурирует в качестве вещественных доказательств в уголовном деле, возбужденном в РФ после инцидента.
yanyura написав:В каком состоянии на самом деле узнаем после передачи этих судов Украине. Ждать осталось недолго.
Вони вже кілька разів "передавали", а умова була, що суда це речові докази, які передаються Україні на зберігання, тобто, їх треба буде повернути, на вимогу суду, як і моряків. Савченко теж так "звільняли".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
yanyura написав:Осталось только дописать, что ЗУ - самая образованная, культурная и интеллигентная - она кормит всю остальную Украину - из нее идут самые большие валютные поступления в бюджет Украины.
а исходя из чего вы пришли к таким выводам?
Из этого:
Західну Україну в утворенні ЗУНР будуть у будь-якому випадку підтримувати, бо це останній форпост, що відмежовуватиме Цивілізацію від Орди московитів.
Т.е. вся остальная Украина к "Цивилизации" не относится.
Ничего не напоминает? Лозунги начала 2014-го помните? - Донбасс кормит Украину (приносит больше валюты, чем любой другой регион Украины). - Донбасс единственный бездотационный регион Украины. (Не дословно, но смысл такой).
Всё отлично реформированное СБУ в действии или каких реформ вам не хватает. Деньги из банковской системы украдены, а виноватых нет. А тут нашли, если хорошо поищут ещё найдут. Реально весь НБУ паковать можно.
ЗЕ!-филы получили новые методички. "СБУ всё правильно делает", "Поймали банкира-вора", "НБУ надо тоже поковать", "МВФ требовало возврата украденных денег".
МВФ говорило о конкретном банке и о конкретном человеке. В том направлении СБУ глухо и слепо. А пытается отвлечь внимание за счёт других банкиров. При этом, им пофиг на инвестиционный климат страны и на последствия таких действий.
Что имеем ? Грубый наезд на НБУ. Писарук, Гриценко - это все звенья одной цепи данного наезда. Преследуемые цели - сделать НБУ сговорчивей, отвадить МВФ от Украины. Ведь бабушка уже сказала, где будут браться деньги
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Из большого интервью Бахматюка "Стране" (выделение как в оригинале)
15 ноября 2019 ... — Дело прошлое уже. Но уничтожение моего бизнеса началось еще при Порошенко. Двадцать пуль пустили, а от двадцать первой сейчас не удалось отклониться.
— То есть, первые пули пущены еще при Порошенко?
— Ну, конечно.
— Но они не дожали историю по вам.
— Они были не монолитны. Поэтому бизнес мог балансировать.
— В чем был мотив Порошенко. Отъем бизнеса?
— В начале да. А потом я стал неинтересен.
— А Порошенко лично вами занимался?
— Он и Гонтарева. Порошенко принимал меня и слушал, но делал все в точности наоборот. ... — А у иностранцев есть вообще интерес к скупке украинской земли?
— Безусловно. В первую очередь – это американцы. На втором месте — это китайцы. На третьем месте – Ближний Восток: Саудовская Аравия, Катар. Мы на Ближнем Востоке одни из доминирующих игроков, нас там все знают. Поэтому интерес есть. Далее идут Япония и Корея. Потом Европа. Хотя нас Европа не любит. Мы для них конкуренты в аграрном бизнесе. ...