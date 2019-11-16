15 ноября 2019

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— Дело прошлое уже. Но уничтожение моего бизнеса началось еще при Порошенко. Двадцать пуль пустили, а от двадцать первой сейчас не удалось отклониться.



— То есть, первые пули пущены еще при Порошенко?



— Ну, конечно.



— Но они не дожали историю по вам.



— Они были не монолитны. Поэтому бизнес мог балансировать.



— В чем был мотив Порошенко. Отъем бизнеса?



— В начале да. А потом я стал неинтересен.



— А Порошенко лично вами занимался?



— Он и Гонтарева. Порошенко принимал меня и слушал, но делал все в точности наоборот.

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— А у иностранцев есть вообще интерес к скупке украинской земли?



— Безусловно. В первую очередь – это американцы. На втором месте — это китайцы. На третьем месте – Ближний Восток: Саудовская Аравия, Катар. Мы на Ближнем Востоке одни из доминирующих игроков, нас там все знают. Поэтому интерес есть. Далее идут Япония и Корея. Потом Европа. Хотя нас Европа не любит. Мы для них конкуренты в аграрном бизнесе.

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