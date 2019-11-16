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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 17 лис, 2019 21:58
Перес де Куэльяр написав: Перес де Куэльяр написав:
Почитав останні дописи і таке враження склалося, ви чому радієте при..рки?
Цілісність Держави полягає тільки у боротьбі і перемозі над ворогом, а не капітуляції. Різниця є велика з окупованими ЛДНР і умовною ЗУНР, бо з одного боку 97% не бажають нічого спільного мати з Україною і не вважають себе українцями, а з іншого навпаки 97% українців як культурою, цінностями і менталітетом і головне з Прапором України. Ось така різниця ватоголові..
Цікаво, всі твої висновки на чому будуються? Почну спочатку. ЗЕ хоче миру і закінчення війни шляхом перемовин з агресором. Далі ЛДНР інтегрують на умовах москалів в Україну, де Україна повинна їх утримувати, відбудовувати інфраструктуру, а також відновлення промислового потенціалу, це все лягає на Бюджет України, та збільшення навантаження податків на всіх українців, щоб існував на особливих умовах цей автономний проросійський регіон. А тепер трохи хвильками мозку поміркувати, а науя воно треба було, таке собі планувати ЗЕ? Навіть якщо все вийде, буде капітуляція і Державна зрада, то ця пухлина, російська чума, буде розростатись надалі, і життя цьому дає зараз ЗЕвлада. То хто є зрадниками вже сьогодні? Звісно Зеленський і його ватяна підтримка виборців. Тому я і припускаю, що якщо Київ в обличчі Влади Зеленського впустить Троянського коня в Україну де всередині буде руській мір, то не виключаю створення ЗУНР з кордонами для захисту залишків Української Держави. А за Європейських імпотентів краще промовчу, вони нашою гідністю, суверенітетом хочуть убезпечити себе на деякий час, та задовольнити х..ла. Але у випадку програшу цілісності України, то Західну Україну в утворенні ЗУНР будуть у будь-якому випадку підтримувати, бо це останній форпост, що відмежовуватиме Цивілізацію від Орди московитів. Хто ворог сьогодні, ти хоч усвідомив?
Так Украине Донбасс нужен или нет?
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Додано: Нед 17 лис, 2019 22:03
M-A-X написав:
Так Украине Донбасс нужен или нет?
На этот вопрос я так и не получил ответ от патриотов сколько ни старался
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Додано: Нед 17 лис, 2019 22:05
M-A-X написав:
Так Украине Донбасс нужен или нет?
Після денацифікації та виборчого карантина (хіміотерапія і опромінення пухлини), інакше відрізати і викинути.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Нед 17 лис, 2019 22:06
shapo написав: M-A-X написав:
Так Украине Донбасс нужен или нет?
На этот вопрос я так и не получил ответ от патриотов сколько ни старался
Если одна часть покается, другая часть отсидит, и если лишить избирательного права лет на 10, а то навалятся все и опять за оппоблок проголосуют, тут у Пети и 5 процентов проходных в раду не будет с их голосами.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Нед 17 лис, 2019 22:11
freeze написав: shapo написав:
На этот вопрос я так и не получил ответ от патриотов сколько ни старался
Если одна часть покается, другая часть отсидит, и если лишить избирательного права лет на 10, а то навалятся все и опять за оппоблок проголосуют, тут у Пети и 5 процентов проходных в раду не будет с их голосами.
Вы сами верите в реальность подобных хотелок?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Нед 17 лис, 2019 22:17
shapo написав: freeze написав:
Если одна часть покается, другая часть отсидит, и если лишить избирательного права лет на 10, а то навалятся все и опять за оппоблок проголосуют, тут у Пети и 5 процентов проходных в раду не будет с их голосами.
Вы сами верите в реальность подобных хотелок?
Хотелки то целиком реальные и не раз озвученные, вероятность их исполнения маловероятна, около ноля, на уровне погрешности. Скорее в политтехнологических целях - для мобилизации своего электората. Может и обратная сторона их тоже стимулировать через своих ультрапатриотов в среде радикалов, для мобилизации уже своего электората уже с той стороны.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Нед 17 лис, 2019 22:27
freeze написав:
Игорь Мосийчук:
️
️
️Голова фракції «Слуга Народу» в українському парламенті Давид Арахамія має статус US Person - цей термін відносно нього використовується, як до громадянина США, що підтверджується відповідним американським паспортом, виданим на ім’я David Arakhamiya . Наявність громадянства США у Арахамії також було встановлено в ході судового процесу 2010 року по звинуваченню компанією Microsoft компанії TemplateMonster (співзасновник громадянин США Давид Арахамія).
Саме громадянство США Давид Арахамія отримав якраз як співзасновник американської компанії TemplateMonster , в якій він пропрацював 7 років і яку пізніше було продано приватному інвестфонду.
"Русский Мир"
Трепещите! Жалкие, ничтожные порохоботы!
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Додано: Нед 17 лис, 2019 22:27
freeze написав: shapo написав: M-A-X написав:
Так Украине Донбасс нужен или нет?
На этот вопрос я так и не получил ответ от патриотов сколько ни старался
Если одна часть покается, другая часть отсидит, и если лишить избирательного права лет на 10, а то навалятся все и опять за оппоблок проголосуют, тут у Пети и 5 процентов проходных в раду не будет с их голосами.
Так вот почему Донбасс и Крым слили.
Потому что там неправильные избиратели.
Они такого же мнения о сторонниках майдана.
Если хотеть жить в одной стране, то нужно уважать мнение соседа, а не объявлять свое мнение единственным демократическим.
И нужно концентрировать внимание на том, что объединяет, а не разделяет.
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Додано: Нед 17 лис, 2019 22:39
shapo написав: M-A-X написав:
Так Украине Донбасс нужен или нет?
На этот вопрос я так и не получил ответ от патриотов сколько ни старался
"Патриотам" не нужен, но те, кто захочет остановить там боевые действия - предатели Украины, по их мнению. Такой вот у них логический шпагат)))
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antey1969
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Додано: Нед 17 лис, 2019 22:52
antey1969 написав:
"Патриотам" не нужен, но те, кто захочет остановить там боевые действия - предатели Украины, по их мнению. Такой вот у них логический шпагат)))
Патріотам, на умовах Путіна, він справді не потрібен. На цих умовах він потрібен ватанам, бо їм голосів не вистачає, щоб розвернути Україну, як хотів Янукович.
Ватанам потрібна капітуляція, молдавський сценарій, щоб там українська влада була лише формально, а голоси на виборах, реальні.
Так що хрін вам, ватани, а не Донбас.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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