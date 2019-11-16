Перес де Куэльяр написав:

Перес де Куэльяр написав: Почитав останні дописи і таке враження склалося, ви чому радієте при..рки?

Цілісність Держави полягає тільки у боротьбі і перемозі над ворогом, а не капітуляції. Різниця є велика з окупованими ЛДНР і умовною ЗУНР, бо з одного боку 97% не бажають нічого спільного мати з Україною і не вважають себе українцями, а з іншого навпаки 97% українців як культурою, цінностями і менталітетом і головне з Прапором України. Ось така різниця ватоголові.. Почитав останні дописи і таке враження склалося, ви чому радієте при..рки?Цілісність Держави полягає тільки у боротьбі і перемозі над ворогом, а не капітуляції. Різниця є велика з окупованими ЛДНР і умовною ЗУНР, бо з одного боку 97% не бажають нічого спільного мати з Україною і не вважають себе українцями, а з іншого навпаки 97% українців як культурою, цінностями і менталітетом і головне з Прапором України. Ось така різниця ватоголові..

Цікаво, всі твої висновки на чому будуються? Почну спочатку. ЗЕ хоче миру і закінчення війни шляхом перемовин з агресором. Далі ЛДНР інтегрують на умовах москалів в Україну, де Україна повинна їх утримувати, відбудовувати інфраструктуру, а також відновлення промислового потенціалу, це все лягає на Бюджет України, та збільшення навантаження податків на всіх українців, щоб існував на особливих умовах цей автономний проросійський регіон. А тепер трохи хвильками мозку поміркувати, а науя воно треба було, таке собі планувати ЗЕ? Навіть якщо все вийде, буде капітуляція і Державна зрада, то ця пухлина, російська чума, буде розростатись надалі, і життя цьому дає зараз ЗЕвлада. То хто є зрадниками вже сьогодні? Звісно Зеленський і його ватяна підтримка виборців. Тому я і припускаю, що якщо Київ в обличчі Влади Зеленського впустить Троянського коня в Україну де всередині буде руській мір, то не виключаю створення ЗУНР з кордонами для захисту залишків Української Держави. А за Європейських імпотентів краще промовчу, вони нашою гідністю, суверенітетом хочуть убезпечити себе на деякий час, та задовольнити х..ла. Але у випадку програшу цілісності України, то Західну Україну в утворенні ЗУНР будуть у будь-якому випадку підтримувати, бо це останній форпост, що відмежовуватиме Цивілізацію від Орди московитів. Хто ворог сьогодні, ти хоч усвідомив?