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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 17 лис, 2019 22:54
M-A-X написав:
Куда смотрят модераторы?
і що тобі ватніку від Модератора потрібно?
Невже твоя сіра речовина в черепі не може зрозуміти написане українською мовою, а тільки виконує дві функції "ж.ать и с.ать где попало".
І взагалі, а що так стрепенулися наче воші, знову прищемили ваш руській мір?
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр
в Нед 17 лис, 2019 23:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 17 лис, 2019 23:31
lapay написав:
Так що хрін вам, ватани, а не Донбас.
Неужели доморощенный специалист по опухолям решил попрактиковаться оторвав зад от стула перед компом.
Любопытно узнать на будущее как зондер-команды из таких патриотов будут формироваться, по членскому билету БПП-ЕС или по торжественной клятве перед единомышленниками-порохоботами
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Додано: Нед 17 лис, 2019 23:35
Перес де Куэльяр написав:
Невже твоя сіра речовина в черепі не може зрозуміти написане українською мовою, а тільки виконує дві функції "ж.ать и с.ать где попало".
І взагалі, а що так стрепенулися наче воші, знову прищимили ваш руській мір?
Если выдавать подобные перлы в адрес оппонента будет не патриот это также пройдёт незамеченным и безнаказанным?
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Додано: Нед 17 лис, 2019 23:55
shapo написав: Перес де Куэльяр написав:
Невже твоя сіра речовина в черепі не може зрозуміти написане українською мовою, а тільки виконує дві функції "ж.ать и с.ать где попало".
І взагалі, а що так стрепенулися наче воші, знову прищимили ваш руській мір?
Если выдавать подобные перлы в адрес оппонента будет не патриот это также пройдёт незамеченным и безнаказанным?
А що на твою москальську думку порушено, тобто моєю українською. Чи ти вважаєш, що потрібно тебе по голівці гладити? І я помітив таку річ, той хто не знає української мови, завжди реагує на незнайомі йому слова, вислови наче це образа якась.Нагадаю, що в українській мові менше слів матюків, ніж у російської. Сприймай спокійно, а то випрямився.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 00:11
shapo написав: M-A-X написав:
Так Украине Донбасс нужен или нет?
На этот вопрос я так и не получил ответ от патриотов сколько ни старался
а яке ваше бачення?
а то ви заповзято інших критикуєте а самі нічого не пропонуєте.
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