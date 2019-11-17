На этот вопрос я так и не получил ответ от патриотов сколько ни старался
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 17 лис, 2019 22:03
На этот вопрос я так и не получил ответ от патриотов сколько ни старался
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 17 лис, 2019 22:05
Re: Політичні дискусії
Після денацифікації та виборчого карантина (хіміотерапія і опромінення пухлини), інакше відрізати і викинути.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Нед 17 лис, 2019 22:06
Если одна часть покается, другая часть отсидит, и если лишить избирательного права лет на 10, а то навалятся все и опять за оппоблок проголосуют, тут у Пети и 5 процентов проходных в раду не будет с их голосами.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 17 лис, 2019 22:11
Вы сами верите в реальность подобных хотелок?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 17 лис, 2019 22:17
Хотелки то целиком реальные и не раз озвученные, вероятность их исполнения маловероятна, около ноля, на уровне погрешности. Скорее в политтехнологических целях - для мобилизации своего электората. Может и обратная сторона их тоже стимулировать через своих ультрапатриотов в среде радикалов, для мобилизации уже своего электората уже с той стороны.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 17 лис, 2019 22:52
Re: Політичні дискусії
Патріотам, на умовах Путіна, він справді не потрібен. На цих умовах він потрібен ватанам, бо їм голосів не вистачає, щоб розвернути Україну, як хотів Янукович.
Ватанам потрібна капітуляція, молдавський сценарій, щоб там українська влада була лише формально, а голоси на виборах, реальні.
Так що хрін вам, ватани, а не Донбас.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Нед 17 лис, 2019 22:54
Re: Політичні дискусії
і що тобі ватніку від Модератора потрібно?
Невже твоя сіра речовина в черепі не може зрозуміти написане українською мовою, а тільки виконує дві функції "ж.ать и с.ать где попало".
І взагалі, а що так стрепенулися наче воші, знову прищемили ваш руській мір?
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Нед 17 лис, 2019 23:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 17 лис, 2019 23:55
А що на твою москальську думку порушено, тобто моєю українською. Чи ти вважаєш, що потрібно тебе по голівці гладити? І я помітив таку річ, той хто не знає української мови, завжди реагує на незнайомі йому слова, вислови наче це образа якась.Нагадаю, що в українській мові менше слів матюків, ніж у російської. Сприймай спокійно, а то випрямився.
Додано: Пон 18 лис, 2019 00:11
Додано: Пон 18 лис, 2019 01:48
Туда же, куда и Перес.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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