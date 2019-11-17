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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4645464646474648>
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 22:03

  M-A-X написав:Так Украине Донбасс нужен или нет?


На этот вопрос я так и не получил ответ от патриотов сколько ни старался
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 22:05

Re: Політичні дискусії

  M-A-X написав:Так Украине Донбасс нужен или нет?

Після денацифікації та виборчого карантина (хіміотерапія і опромінення пухлини), інакше відрізати і викинути.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 22:06

  shapo написав:
  M-A-X написав:Так Украине Донбасс нужен или нет?


На этот вопрос я так и не получил ответ от патриотов сколько ни старался


Если одна часть покается, другая часть отсидит, и если лишить избирательного права лет на 10, а то навалятся все и опять за оппоблок проголосуют, тут у Пети и 5 процентов проходных в раду не будет с их голосами.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 22:11

  freeze написав:
  shapo написав:На этот вопрос я так и не получил ответ от патриотов сколько ни старался


Если одна часть покается, другая часть отсидит, и если лишить избирательного права лет на 10, а то навалятся все и опять за оппоблок проголосуют, тут у Пети и 5 процентов проходных в раду не будет с их голосами.


Вы сами верите в реальность подобных хотелок?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 22:17

  shapo написав:
  freeze написав:Если одна часть покается, другая часть отсидит, и если лишить избирательного права лет на 10, а то навалятся все и опять за оппоблок проголосуют, тут у Пети и 5 процентов проходных в раду не будет с их голосами.


Вы сами верите в реальность подобных хотелок?


Хотелки то целиком реальные и не раз озвученные, вероятность их исполнения маловероятна, около ноля, на уровне погрешности. Скорее в политтехнологических целях - для мобилизации своего электората. Может и обратная сторона их тоже стимулировать через своих ультрапатриотов в среде радикалов, для мобилизации уже своего электората уже с той стороны.
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freeze
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 22:52

Re: Політичні дискусії

  antey1969 написав:"Патриотам" не нужен, но те, кто захочет остановить там боевые действия - предатели Украины, по их мнению. Такой вот у них логический шпагат)))

Патріотам, на умовах Путіна, він справді не потрібен. На цих умовах він потрібен ватанам, бо їм голосів не вистачає, щоб розвернути Україну, як хотів Янукович.
Ватанам потрібна капітуляція, молдавський сценарій, щоб там українська влада була лише формально, а голоси на виборах, реальні.
Так що хрін вам, ватани, а не Донбас. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 22:54

Re: Політичні дискусії

  M-A-X написав:Куда смотрят модераторы?
і що тобі ватніку від Модератора потрібно?

Невже твоя сіра речовина в черепі не може зрозуміти написане українською мовою, а тільки виконує дві функції "ж.ать и с.ать где попало".

І взагалі, а що так стрепенулися наче воші, знову прищемили ваш руській мір?
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Нед 17 лис, 2019 23:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 23:55

  shapo написав:
  Перес де Куэльяр написав:
Невже твоя сіра речовина в черепі не може зрозуміти написане українською мовою, а тільки виконує дві функції "ж.ать и с.ать где попало".

І взагалі, а що так стрепенулися наче воші, знову прищимили ваш руській мір?


Если выдавать подобные перлы в адрес оппонента будет не патриот это также пройдёт незамеченным и безнаказанным?
А що на твою москальську думку порушено, тобто моєю українською. Чи ти вважаєш, що потрібно тебе по голівці гладити? І я помітив таку річ, той хто не знає української мови, завжди реагує на незнайомі йому слова, вислови наче це образа якась.Нагадаю, що в українській мові менше слів матюків, ніж у російської. Сприймай спокійно, а то випрямився.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 00:11

  shapo написав:
  M-A-X написав:Так Украине Донбасс нужен или нет?


На этот вопрос я так и не получил ответ от патриотов сколько ни старался

а яке ваше бачення?
а то ви заповзято інших критикуєте а самі нічого не пропонуєте.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 01:48

  M-A-X написав:.......
Так Украине Донбасс нужен или нет?
Куда смотрят модераторы?

Туда же, куда и Перес. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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