Если не возражаете, я резюмирую - все высказались за мир любой ценой (ибо не знают, что делать с Донбассом). Но против зрады.
Господа. Можно подумать, от нас что-то зависит...;
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 18 лис, 2019 01:57
Re: Політичні дискусії
Если не возражаете, я резюмирую - все высказались за мир любой ценой (ибо не знают, что делать с Донбассом). Но против зрады.
Господа. Можно подумать, от нас что-то зависит...;
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
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