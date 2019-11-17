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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 18 лис, 2019 02:35
lapay написав: antey1969 написав:
"Патриотам" не нужен, но те, кто захочет остановить там боевые действия - предатели Украины, по их мнению. Такой вот у них логический шпагат)))
Патріотам, на умовах Путіна, він справді не потрібен. На цих умовах він потрібен ватанам, бо їм голосів не вистачає, щоб розвернути Україну, як хотів Янукович.
Ватанам потрібна капітуляція, молдавський сценарій, щоб там українська влада була лише формально, а голоси на виборах, реальні.
Так що хрін вам, ватани, а не Донбас.
А "патрiотам" потрiбна лише "побєда" i тiльки "побєда". Нiякий iнший варiант не влаштовує.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 03:15
yanyura написав: Тракторист написав: yanyura написав:
Осталось только дописать, что ЗУ
- самая образованная, культурная и интеллигентная
- она кормит всю остальную Украину
- из нее идут самые большие валютные поступления в бюджет Украины.
а исходя из чего вы пришли к таким выводам?
Из этого:
Західну Україну в утворенні ЗУНР будуть у будь-якому випадку підтримувати, бо це останній форпост, що відмежовуватиме Цивілізацію від Орди московитів.
Т.е. вся остальная Украина к "Цивилизации" не относится.
Ничего не напоминает?
Лозунги начала 2014-го помните?
- Донбасс кормит Украину (приносит больше валюты, чем любой другой регион Украины).
- Донбасс единственный бездотационный регион Украины.
(Не дословно, но смысл такой).
Стоит добавить, что при этом вопрос об отделении
от Украины не поднимался. И о том, чтобы ЗУ "выгнать" из Украины, тоже. Обратные лозунги встречались уже тогда.
Мог бы написать больше, но смысла нет, всё равно удалят.
В отличие от перлов Переса.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 03:40
Ирина, пару дней назад я задавал Вам вопрос, Вы не ответили, а просто удалили мой мост и один из 2 постов, о которых я спрашивал.
Следует понимать, что второй пост viewtopic.php?p=4794672#p4794672
вполне политкорректный и призывы к убийствам это не "разжигание"?
А як Вам таке гасло "Знищуй ЗЕлених чоловічків, бо вони зроблять тебе", гасло майбутнього.
Только не надо мне рассказывать, что под "ЗЕленими чоловічками" имеются ввиду те, кот. были в Крыму.
Сегодняшние посты Переса тоже вполне корректные и практически призывы к сепаратизму - образованию ЗУНР (или, по крайней мере, угрозы) вполне допустимы?
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