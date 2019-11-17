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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4645464646474648 Додано: Пон 18 лис, 2019 02:35 lapay написав: antey1969 написав: "Патриотам" не нужен, но те, кто захочет остановить там боевые действия - предатели Украины, по их мнению. Такой вот у них логический шпагат))) "Патриотам" не нужен, но те, кто захочет остановить там боевые действия - предатели Украины, по их мнению. Такой вот у них логический шпагат)))

Патріотам, на умовах Путіна, він справді не потрібен. На цих умовах він потрібен ватанам, бо їм голосів не вистачає, щоб розвернути Україну, як хотів Янукович.

Ватанам потрібна капітуляція, молдавський сценарій, щоб там українська влада була лише формально, а голоси на виборах, реальні.

Так що хрін вам, ватани, а не Донбас. Патріотам, на умовах Путіна, він справді не потрібен. На цих умовах він потрібен ватанам, бо їм голосів не вистачає, щоб розвернути Україну, як хотів Янукович.Ватанам потрібна капітуляція, молдавський сценарій, щоб там українська влада була лише формально, а голоси на виборах, реальні.Так що хрін вам, ватани, а не Донбас.

А "патрiотам" потрiбна лише "побєда" i тiльки "побєда". Нiякий iнший варiант не влаштовує. А "патрiотам" потрiбна лише "побєда" i тiльки "побєда". Нiякий iнший варiант не влаштовує. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14804 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4294 раз. Подякували: 3989 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лис, 2019 03:15 yanyura написав: Тракторист написав: yanyura написав: Осталось только дописать, что ЗУ

- самая образованная, культурная и интеллигентная

- она кормит всю остальную Украину

- из нее идут самые большие валютные поступления в бюджет Украины. Осталось только дописать, что ЗУ- самая образованная, культурная и интеллигентная- она кормит всю остальную Украину- из нее идут самые большие валютные поступления в бюджет Украины.

а исходя из чего вы пришли к таким выводам? а исходя из чего вы пришли к таким выводам?

Из этого:

Західну Україну в утворенні ЗУНР будуть у будь-якому випадку підтримувати, бо це останній форпост, що відмежовуватиме Цивілізацію від Орди московитів.

Т.е. вся остальная Украина к "Цивилизации" не относится.



Ничего не напоминает?

Лозунги начала 2014-го помните?

- Донбасс кормит Украину (приносит больше валюты, чем любой другой регион Украины).

- Донбасс единственный бездотационный регион Украины.

(Не дословно, но смысл такой). Из этого:Т.е. вся остальная Украина к "Цивилизации" не относится.Ничего не напоминает?Лозунги начала 2014-го помните?- Донбасс кормит Украину (приносит больше валюты, чем любой другой регион Украины).- Донбасс единственный бездотационный регион Украины.(Не дословно, но смысл такой).

Стоит добавить, что при этом вопрос об отделении от Украины не поднимался. И о том, чтобы ЗУ "выгнать" из Украины, тоже. Обратные лозунги встречались уже тогда.



Мог бы написать больше, но смысла нет, всё равно удалят.

В отличие от перлов Переса. Стоит добавить, что при этом вопрос обот Украины не поднимался. И о том, чтобы ЗУ "выгнать" из Украины, тоже. Обратные лозунги встречались уже тогда.Мог бы написать больше, но смысла нет, всё равно удалят.В отличие от перлов Переса. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14804 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4294 раз. Подякували: 3989 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лис, 2019 03:40

Следует понимать, что второй пост

А як Вам таке гасло "Знищуй ЗЕлених чоловічків, бо вони зроблять тебе", гасло майбутнього.

Только не надо мне рассказывать, что под "ЗЕленими чоловічками" имеются ввиду те, кот. были в Крыму.

Сегодняшние посты Переса тоже вполне корректные и практически призывы к сепаратизму - образованию ЗУНР (или, по крайней мере, угрозы) вполне допустимы? Ирина, пару дней назад я задавал Вам вопрос, Вы не ответили, а просто удалили мой пост и один из 2 постов, о которых я спрашивал.Следует понимать, что второй пост viewtopic.php?p=4794672#p4794672 вполне политкорректный и призывы к убийствам это не "разжигание"?Только не надо мне рассказывать, что под "ЗЕленими чоловічками" имеются ввиду те, кот. были в Крыму.Сегодняшние посты Переса тоже вполне корректные и практически призывы к сепаратизму - образованию ЗУНР (или, по крайней мере, угрозы) вполне допустимы? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14804 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4294 раз. Подякували: 3989 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лис, 2019 05:05 Перес де Куэльяр написав: А що на твою москальську думку порушено, тобто моєю українською. Чи ти вважаєш, що потрібно тебе по голівці гладити? А що на твою москальську думку порушено, тобто моєю українською. Чи ти вважаєш, що потрібно тебе по голівці гладити?

Как по мне ты просто хам Как по мне ты просто хам Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2299 З нами з: 29.05.18 Подякував: 83 раз. Подякували: 536 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лис, 2019 05:12 mephala написав: shapo написав:

На этот вопрос я так и не получил ответ от патриотов сколько ни старался На этот вопрос я так и не получил ответ от патриотов сколько ни старался

а яке ваше бачення?

а то ви заповзято інших критикуєте а самі нічого не пропонуєте. а яке ваше бачення?а то ви заповзято інших критикуєте а самі нічого не пропонуєте.

Я давным-давно озвучил свое мнение по этому поводу которое вы не заметили т. к. читаете только своих коллег.

Нужно забыть о Донбассе т. к. никакая реинтеграция его в состав Украины на сегодняшний день невозможна из-за отношения местного населения и разрушенной умирающей инфраструктуры на восстановление которой у Украины нет средств Я давным-давно озвучил свое мнение по этому поводу которое вы не заметили т. к. читаете только своих коллег.Нужно забыть о Донбассе т. к. никакая реинтеграция его в состав Украины на сегодняшний день невозможна из-за отношения местного населения и разрушенной умирающей инфраструктуры на восстановление которой у Украины нет средств Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2299 З нами з: 29.05.18 Подякував: 83 раз. Подякували: 536 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4645464646474648 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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