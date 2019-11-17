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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 17 лис, 2019 22:52
antey1969 написав:
"Патриотам" не нужен, но те, кто захочет остановить там боевые действия - предатели Украины, по их мнению. Такой вот у них логический шпагат)))
Патріотам, на умовах Путіна, він справді не потрібен. На цих умовах він потрібен ватанам, бо їм голосів не вистачає, щоб розвернути Україну, як хотів Янукович.
Ватанам потрібна капітуляція, молдавський сценарій, щоб там українська влада була лише формально, а голоси на виборах, реальні.
Так що хрін вам, ватани, а не Донбас.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 00:11
shapo написав: M-A-X написав:
Так Украине Донбасс нужен или нет?
На этот вопрос я так и не получил ответ от патриотов сколько ни старался
а яке ваше бачення?
а то ви заповзято інших критикуєте а самі нічого не пропонуєте.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 01:57
Если не возражаете, я резюмирую - все высказались за мир любой ценой (ибо не знают, что делать с Донбассом). Но против зрады.
Господа. Можно подумать, от нас что-то зависит...;
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 02:35
lapay написав: antey1969 написав:
"Патриотам" не нужен, но те, кто захочет остановить там боевые действия - предатели Украины, по их мнению. Такой вот у них логический шпагат)))
Патріотам, на умовах Путіна, він справді не потрібен. На цих умовах він потрібен ватанам, бо їм голосів не вистачає, щоб розвернути Україну, як хотів Янукович.
Ватанам потрібна капітуляція, молдавський сценарій, щоб там українська влада була лише формально, а голоси на виборах, реальні.
Так що хрін вам, ватани, а не Донбас.
А "патрiотам" потрiбна лише "побєда" i тiльки "побєда". Нiякий iнший варiант не влаштовує.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 05:12
mephala написав: shapo написав:
На этот вопрос я так и не получил ответ от патриотов сколько ни старался
а яке ваше бачення?
а то ви заповзято інших критикуєте а самі нічого не пропонуєте.
Я давным-давно озвучил свое мнение по этому поводу которое вы не заметили т. к. читаете только своих коллег.
Нужно забыть о Донбассе т. к. никакая реинтеграция его в состав Украины на сегодняшний день невозможна из-за отношения местного населения и разрушенной умирающей инфраструктуры на восстановление которой у Украины нет средств
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Пон 18 лис, 2019 07:16
Навуходоносор написав:
Если не возражаете, я резюмирую - все высказались за мир любой ценой (ибо не знают, что делать с Донбассом). Но против зрады.
Господа. Можно подумать, от нас что-то зависит...;
а папистеть?
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Додано: Пон 18 лис, 2019 07:26
Коррупция делает украинских лидеров уязвимыми для России, и народ Украины это понимает, - Йованович
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Додано: Пон 18 лис, 2019 07:32
19yuriy91 написав:
Коррупция делает украинских лидеров уязвимыми для России, и народ Украины это понимает, - Йованович
золотые слова
Что не мешает сотрудничеству американских и украинских коррупционеров
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Пон 18 лис, 2019 08:02
Вкладчик1234 написав: 19yuriy91 написав:
Коррупция делает украинских лидеров уязвимыми для России, и народ Украины это понимает, - Йованович
золотые слова
Что не мешает сотрудничеству американских и украинских коррупционеров
естественно
когда дают возможность - почему бы и нет.
если плевать на развитие страны аборигенам, то почему это должно сильнее волновать мырыканцив. они ж не колонизаторы, а мы ж незалэжни.
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