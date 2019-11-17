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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4645464646474648
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 09:34

  Перес де Куэльяр написав:О, бачу зранку прибиральниця була, мабуть слова незнайомі зустріла.
Пан Фейслес можете в неї забрати знаряддя праці, бо мені аж соромно якось за Вас?


По памяти меня, и не только меня, не раз отправляли в бан за обсуждения действий оператора, а твое хамство всего-навсего вытерли и ты уже слюной брызжешь.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 09:41

  shapo написав:
  Перес де Куэльяр написав:О, бачу зранку прибиральниця була, мабуть слова незнайомі зустріла.
Пан Фейслес можете в неї забрати знаряддя праці, бо мені аж соромно якось за Вас?


По памяти меня, и не только меня, не раз отправляли в бан за обсуждения действий оператора, а твое хамство всего-навсего вытерли и ты уже слюной брызжешь.
Тебе банили за сепаратистські висловлювання, які караються Законом України. За твою проросійськість думок, що пропагує ворожнечу у Державі Ураїна. Звісно тобі в подарунок був бан і від мене скарга.Звикай, досить бути з вами ватніками толерантними, бо програємо Країну.
Перес де Куэльяр
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