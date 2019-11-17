По памяти меня, и не только меня, не раз отправляли в бан за обсуждения действий оператора, а твое хамство всего-навсего вытерли и ты уже слюной брызжешь.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 18 лис, 2019 09:34
По памяти меня, и не только меня, не раз отправляли в бан за обсуждения действий оператора, а твое хамство всего-навсего вытерли и ты уже слюной брызжешь.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 18 лис, 2019 09:41
Тебе банили за сепаратистські висловлювання, які караються Законом України. За твою проросійськість думок, що пропагує ворожнечу у Державі Ураїна. Звісно тобі в подарунок був бан і від мене скарга.Звикай, досить бути з вами ватніками толерантними, бо програємо Країну.
Додано: Пон 18 лис, 2019 10:44
Кто тебе и когда рассказал что это ты представляешь страну?
На выборах таких "патриотов" как ты оказалось только четверть населения, так что помалкивай в тряпочку.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 18 лис, 2019 11:14
ГБР передала подозрение Порошенко в ГПУ и просит снять непри
Скоро на всех интернет-площадках страны будет усиленно рвать крыши порохоботов.
Уверен, уже объявлена мобилизация
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