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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 46464647464846494650>
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 11:26

Re: Політичні дискусії

  antey1969 написав:Уверен, уже объявлена диванная мобилизация
а обвинят П.Инкогнито
Витька,извинись,я всё прощу
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 11:33

Re: Політичні дискусії

  antey1969 написав:ГБР передала подозрение Порошенко в ГПУ и просит снять непри
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/11/18/7232268/
Скоро на всех интернет-площадках страны будет усиленно рвать крыши порохоботов.
Уверен, уже объявлена диванная мобилизация

"Возможное неправомерное влияние на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года."
И что, больше ничего не нашли? А как же "Порох вор"?
Schmit
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 11:34

antey1969 Коломойский устраивает беспредел, который янык позволил себе только через пару лет...
Мне странно видит, как один Человек сделал на страны больше чем все взятые "пепердники", а люди поливают его грязю из-за своей тупости.
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 11:41

Re: Політичні дискусії

  Yuri_Z написав:Коломойский устраивает беспредел
беспредел не может быть в правовом поле,это только по-понятиям
Витька,извинись,я всё прощу
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 11:43

  Yuri_Z написав:antey1969 Коломойский устраивает беспредел, который янык позволил себе только через пару лет...
Мне странно видит, как один Человек сделал на страны больше чем все взятые "пепердники", а люди поливают его грязю из-за своей тупости.

По поводу Бени - это вообще отдельный разговор. Не зря Запад так жаждет его крови.
А "человек" весьма ярко показал свое истинное лицо, когда в предвыборном угаре отправил катера на прорыв к Мариуполю, а потом попытался протащить через Раду ВП, чтобы отсрочить выборы.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 11:59

  antey1969 написав: А "человек" весьма ярко показал свое истинное лицо, когда в предвыборном угаре отправил катера на прорыв к Мариуполю.

То есть вы судите только по катерам? А все остальное, что он сделал уже не считается.?
Можно обворовывать страну и ничего не делать - это норма для украинца, а можно сделать ошибку - и это уже приговор?

  antey1969 написав: а потом попытался протащить через Раду ВП, чтобы отсрочить выборы.

Но, ведь не отстрочили. Пытался сделать в правом поле и рашке насолил.
В чем тут "зрада"?!
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 12:02

  antey1969 написав:https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/11/18/7232268/
Скоро на всех интернет-площадках страны будет усиленно рвать крыши порохоботов.
Уверен, уже объявлена диванная мобилизация
Нічого вони Порошенку не можуть пред"явити, а от ДБР треба перевірити, чи діє цей орган в інтересах Української Держави.
Пресс-служба Порошенко о подозрении ГБР: конвульсии Трубы перед отставкой
Так называемое "подозрение", выставленное в Телеграмме заместителем главы администрации Януковича Андреем Портновым, а затем скопированная пресс-службой ГБР, является ничем иным как российским заказом на нанесение вреда репутации пятого президента Украины, а также попыткой помешать Петру Порошенко провести ряд встреч с иностранными лидерами на саммите Европейской народной партии в Хорватии и на форуме по вопросам безопасности в Галифаксе (Канада).
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении пресс-службы Порошенко

"Из последних сил цепляясь за кресло, которое быстро ускользает, директор ГБР Роман Труба выбросил последний козырь - проект сообщения о подозрении Пятом президенту Украины. Спешка Трубы и его наставника Портнова обусловлена не только близким увольнением руководителя ГБР. Ведь 15 ноября Шевченковский суд обязал ГБР рассмотреть ходатайство о закрытии именно этого производства. И конвульсии Трубы - всего лишь попытка уклониться от исполнения судебного решения", - говорится в заявлении.

https://censor.net.ua/news/3160237/pres ... otstavkoyi
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Пон 18 лис, 2019 12:34, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 12:06

Re: Політичні дискусії

  antey1969 написав:По поводу Бени - это вообще отдельный разговор. Не зря Запад так жаждет его крови.
https://www.youtube.com/watch?v=dxg3cXB9hOU
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 12:12

Вечером 14 ноября кремлевский диктатор был так нагл, высокомерен и самодоволен, говоря об Украине, потому что он знал, что три ближайших советника-сотрудника Зеленского неустанно работают на Кремль и почти не скрывают этого.

https://www.kasparov.ru/material.php?id=5DCF096F41198
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 12:13

Метинвест" Ахметова объявил о сокращении расходов и увольнении части сотрудников.
https://biz.censor.net.ua/news/3160219/ ... otrudnikov

брусничка, лайф, теперь итр, далее закрытие предприятий.
одним словом ренату приходит постепенный - пипец :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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