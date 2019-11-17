Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
"Возможное неправомерное влияние на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года." И что, больше ничего не нашли? А как же "Порох вор"?
antey1969 Коломойский устраивает беспредел, который янык позволил себе только через пару лет... Мне странно видит, как один Человек сделал на страны больше чем все взятые "пепердники", а люди поливают его грязю из-за своей тупости.
Yuri_Z написав:antey1969 Коломойский устраивает беспредел, который янык позволил себе только через пару лет... Мне странно видит, как один Человек сделал на страны больше чем все взятые "пепердники", а люди поливают его грязю из-за своей тупости.
По поводу Бени - это вообще отдельный разговор. Не зря Запад так жаждет его крови. А "человек" весьма ярко показал свое истинное лицо, когда в предвыборном угаре отправил катера на прорыв к Мариуполю, а потом попытался протащить через Раду ВП, чтобы отсрочить выборы.
antey1969 написав: А "человек" весьма ярко показал свое истинное лицо, когда в предвыборном угаре отправил катера на прорыв к Мариуполю.
То есть вы судите только по катерам? А все остальное, что он сделал уже не считается.? Можно обворовывать страну и ничего не делать - это норма для украинца, а можно сделать ошибку - и это уже приговор?
antey1969 написав: а потом попытался протащить через Раду ВП, чтобы отсрочить выборы.
Но, ведь не отстрочили. Пытался сделать в правом поле и рашке насолил. В чем тут "зрада"?!
antey1969 написав:https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/11/18/7232268/ Скоро на всех интернет-площадках страны будет усиленно рвать крыши порохоботов. Уверен, уже объявлена диванная мобилизация
Нічого вони Порошенку не можуть пред"явити, а от ДБР треба перевірити, чи діє цей орган в інтересах Української Держави.
Пресс-служба Порошенко о подозрении ГБР: конвульсии Трубы перед отставкой Так называемое "подозрение", выставленное в Телеграмме заместителем главы администрации Януковича Андреем Портновым, а затем скопированная пресс-службой ГБР, является ничем иным как российским заказом на нанесение вреда репутации пятого президента Украины, а также попыткой помешать Петру Порошенко провести ряд встреч с иностранными лидерами на саммите Европейской народной партии в Хорватии и на форуме по вопросам безопасности в Галифаксе (Канада). Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении пресс-службы Порошенко
"Из последних сил цепляясь за кресло, которое быстро ускользает, директор ГБР Роман Труба выбросил последний козырь - проект сообщения о подозрении Пятом президенту Украины. Спешка Трубы и его наставника Портнова обусловлена не только близким увольнением руководителя ГБР. Ведь 15 ноября Шевченковский суд обязал ГБР рассмотреть ходатайство о закрытии именно этого производства. И конвульсии Трубы - всего лишь попытка уклониться от исполнения судебного решения", - говорится в заявлении.
Вечером 14 ноября кремлевский диктатор был так нагл, высокомерен и самодоволен, говоря об Украине, потому что он знал, что три ближайших советника-сотрудника Зеленского неустанно работают на Кремль и почти не скрывают этого.