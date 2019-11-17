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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4646464746484649
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 12:19

Игорь Алексеевич Он переключился на энергетику.
Пока толстый похудеет (ахметов), то худой погибнет :) (Украинец)
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 12:22

  Yuri_Z написав:Игорь Алексеевич Он переключился на энергетику.
Пока толстый похудеет (ахметов), то худой погибнет :) (Украинец)


на сегодня у руля в стране стоят коломойский, пинчук и фирташ. рената в списке зе - нет. поэтому ренату будет тяжко. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 12:24

Игорь Алексеевич
Пинчук? Фирташ?
зы. Мне бы так тяжко было, Как Ринату Леонидовичу :mrgreen:
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 12:32

  Yuri_Z написав:Игорь Алексеевич
Пинчук? Фирташ?
зы. Мне бы так тяжко было, Как Ринату Леонидовичу :mrgreen:

да именно эта троица и создали схему к приходу к власти зе. просто все думают, что только коломойский. а на сходке были беня, фирташ и пинчук.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 12:34

  Yuri_Z написав:
  antey1969 написав: а потом попытался протащить через Раду ВП, чтобы отсрочить выборы.

Но, ведь не отстрочили.

Рада встала на дыбы, даже союзный НФ охренел от такой наглости. А потом еще и с Запада "человеку" строгим обрезанием пригрозили. Вот и не срослось
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 12:38

antey1969
Ужас. Какой кошмар! Вот же Порох!! Какой он подлец!!! Я позицию вашу понял.
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 12:42

  antey1969 написав:
  Yuri_Z написав:
  antey1969 написав: а потом попытался протащить через Раду ВП, чтобы отсрочить выборы.

Но, ведь не отстрочили.

Рада встала на дыбы, даже союзный НФ охренел от такой наглости. А потом еще и с Запада "человеку" строгим обрезанием пригрозили. Вот и не срослось


Ну да. Это типа при пете-кровавом, при нашей родной хунте, оказалось нельзя просто взять и протянуть. :mrgreen:
Надеюсь, нынешняя рада не менее самостоятельно думающая? :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 12:45

  Yuri_Z написав:antey1969
Ужас. Какой кошмар! Вот же Порох!! Какой он подлец!!! Я позицию вашу понял.

Ну раз понял, значит больше не о чем говорить.
В игноре Вам рядом с коллегами по цеху будет теплее и уютнее
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 12:45

  Игорь Алексеевич написав:
  Yuri_Z написав:Игорь Алексеевич
Пинчук? Фирташ?
зы. Мне бы так тяжко было, Как Ринату Леонидовичу :mrgreen:

да именно эта троица и создали схему к приходу к власти зе. просто все думают, что только коломойский. а на сходке были беня, фирташ и пинчук.

я тоже :wink:
Витька,извинись,я всё прощу
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 12:46

  antey1969 написав:
  Yuri_Z написав:
  antey1969 написав: а потом попытался протащить через Раду ВП, чтобы отсрочить выборы.

Но, ведь не отстрочили.

Рада встала на дыбы, даже союзный НФ охренел от такой наглости. А потом еще и с Запада "человеку" строгим обрезанием пригрозили. Вот и не срослось
Може досить ці темники розповсюджувати?
Перес де Куэльяр
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