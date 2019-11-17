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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 18 лис, 2019 12:19
Игорь Алексеевич
Он переключился на энергетику.
Пока толстый похудеет (ахметов), то худой погибнет
(Украинец)
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Yuri_Z
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Додано: Пон 18 лис, 2019 12:22
Yuri_Z написав:Игорь Алексеевич
Он переключился на энергетику.
Пока толстый похудеет (ахметов), то худой погибнет
(Украинец)
на сегодня у руля в стране стоят коломойский, пинчук и фирташ. рената в списке зе - нет. поэтому ренату будет тяжко.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 12:24
Игорь Алексеевич
Пинчук? Фирташ?
зы. Мне бы так тяжко было, Как Ринату Леонидовичу
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Yuri_Z
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Додано: Пон 18 лис, 2019 12:32
Yuri_Z написав:Игорь Алексеевич
Пинчук? Фирташ?
зы. Мне бы так тяжко было, Как Ринату Леонидовичу
да именно эта троица и создали схему к приходу к власти зе. просто все думают, что только коломойский. а на сходке были беня, фирташ и пинчук.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 18 лис, 2019 12:34
Yuri_Z написав: antey1969 написав:
а потом попытался протащить через Раду ВП, чтобы отсрочить выборы.
Но, ведь не отстрочили.
Рада встала на дыбы, даже союзный НФ охренел от такой наглости. А потом еще и с Запада "человеку" строгим обрезанием пригрозили. Вот и не срослось
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antey1969
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Додано: Пон 18 лис, 2019 12:38
antey1969
Ужас. Какой кошмар! Вот же Порох!! Какой он подлец!!! Я позицию вашу понял.
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Yuri_Z
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Додано: Пон 18 лис, 2019 12:42
antey1969 написав: Yuri_Z написав: antey1969 написав:
а потом попытался протащить через Раду ВП, чтобы отсрочить выборы.
Но, ведь не отстрочили.
Рада встала на дыбы, даже союзный НФ охренел от такой наглости. А потом еще и с Запада "человеку" строгим обрезанием пригрозили. Вот и не срослось
Ну да. Это типа при пете-кровавом, при нашей родной хунте, оказалось нельзя просто взять и протянуть.
Надеюсь, нынешняя рада не менее самостоятельно думающая?
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Додано: Пон 18 лис, 2019 12:45
Yuri_Z написав:antey1969
Ужас. Какой кошмар! Вот же Порох!! Какой он подлец!!! Я позицию вашу понял.
Ну раз понял, значит больше не о чем говорить.
В игноре Вам рядом с коллегами по цеху будет теплее и уютнее
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antey1969
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Додано: Пон 18 лис, 2019 12:45
Игорь Алексеевич написав: Yuri_Z написав:Игорь Алексеевич
Пинчук? Фирташ?
зы. Мне бы так тяжко было, Как Ринату Леонидовичу
да именно эта троица и создали схему к приходу к власти зе. просто все думают, что только коломойский. а на сходке были беня, фирташ и пинчук.
я тоже
Витька,извинись,я всё прощу
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Додано: Пон 18 лис, 2019 12:46
antey1969 написав: Yuri_Z написав: antey1969 написав:
а потом попытался протащить через Раду ВП, чтобы отсрочить выборы.
Но, ведь не отстрочили.
Рада встала на дыбы, даже союзный НФ охренел от такой наглости. А потом еще и с Запада "человеку" строгим обрезанием пригрозили. Вот и не срослось
Може досить ці темники розповсюджувати?
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