"Мы этих националистов сметем и не заметим. Мы - сила, они - бл#дство политическое", - террорист Ходаковский грозит взять под контроль зоны разведения на Донбассе. ВИДЕО

Террорист "ДНР" Александр Ходаковский заявил о намерении взять под контроль участки разведения сил, если туда войдут "националисты украинские". Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Ходаковский заявил в интервью одному из пророссийских блогеров.



"Мы, добровольцы 2014 года находимся на низком старте... и мы готовы сегодня вместо государственных структур задействовать свои возможности, свой потенциал, чтобы выбить оттуда националистов. Я считаю, что мы справимся с этим без особых хлопот... Мы этих националистом сметем и не заметим... Мы - сила, они - бл#дство политическое", - заявил террорист