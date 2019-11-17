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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4648464946504651>
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 12:55

Re: Політичні дискусії

А що скажуть наші капітулянти на це? Чи як завжди ми ж до миру йдем разом Препиздентом ЗЕ.., війни в нас немає і ніхто захоплювати українську територію не буде. Так, ватоголові?
"Мы этих националистов сметем и не заметим. Мы - сила, они - бл#дство политическое", - террорист Ходаковский грозит взять под контроль зоны разведения на Донбассе. ВИДЕО
Террорист "ДНР" Александр Ходаковский заявил о намерении взять под контроль участки разведения сил, если туда войдут "националисты украинские". Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Ходаковский заявил в интервью одному из пророссийских блогеров.

"Мы, добровольцы 2014 года находимся на низком старте... и мы готовы сегодня вместо государственных структур задействовать свои возможности, свой потенциал, чтобы выбить оттуда националистов. Я считаю, что мы справимся с этим без особых хлопот... Мы этих националистом сметем и не заметим... Мы - сила, они - бл#дство политическое", - заявил террорист
https://censor.net.ua/video_news/316022 ... dakovskiyi
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 13:07

  Перес де Куэльяр написав:А що скажуть наші капітулянти на це? Чи як завжди ми ж до миру йдем разом Препиздентом ЗЕ.., війни в нас немає і ніхто захоплювати українську територію не буде. Так, ватоголові?
"Мы этих националистов сметем и не заметим. Мы - сила, они - бл#дство политическое", - террорист Ходаковский грозит взять под контроль зоны разведения на Донбассе. ВИДЕО
Террорист "ДНР" Александр Ходаковский заявил о намерении взять под контроль участки разведения сил, если туда войдут "националисты украинские". Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Ходаковский заявил в интервью одному из пророссийских блогеров.

"Мы, добровольцы 2014 года находимся на низком старте... и мы готовы сегодня вместо государственных структур задействовать свои возможности, свой потенциал, чтобы выбить оттуда националистов. Я считаю, что мы справимся с этим без особых хлопот... Мы этих националистом сметем и не заметим... Мы - сила, они - бл#дство политическое", - заявил террорист
https://censor.net.ua/video_news/316022 ... dakovskiyi


А что они могут сказать? Если оставить все как есть - то "порохоботы не хотят возврата дамбасса назад, не хотят прекратить стрелять".
Если сделать как зелень хочет - то ходаковские будут гулять в киевских ресторанах на наши налоги.
Но это же лучше, чем стрелять, правда, зеленые?
vano80
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 13:31

  Перес де Куэльяр написав:А що скажуть наші капітулянти на це? Чи як завжди ми ж до миру йдем разом Препиздентом ЗЕ.., війни в нас немає і ніхто захоплювати українську територію не буде. Так, ватоголові?
"Мы этих националистов сметем и не заметим. Мы - сила, они - бл#дство политическое", - террорист Ходаковский грозит взять под контроль зоны разведения на Донбассе. ВИДЕО
Террорист "ДНР" Александр Ходаковский заявил о намерении взять под контроль участки разведения сил, если туда войдут "националисты украинские". Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Ходаковский заявил в интервью одному из пророссийских блогеров.

"Мы, добровольцы 2014 года находимся на низком старте... и мы готовы сегодня вместо государственных структур задействовать свои возможности, свой потенциал, чтобы выбить оттуда националистов. Я считаю, что мы справимся с этим без особых хлопот... Мы этих националистом сметем и не заметим... Мы - сила, они - бл#дство политическое", - заявил террорист
https://censor.net.ua/video_news/316022 ... dakovskiyi

Как же рашка контролирует, если какой-то Ходаковский угрожает сорвать план пуйлу по шантажу ЗЕ))

Вы от своего прошлого сценария ещё не отказались?
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 13:33

  vano80 написав:
  Перес де Куэльяр написав:А що скажуть наші капітулянти на це? Чи як завжди ми ж до миру йдем разом Препиздентом ЗЕ.., війни в нас немає і ніхто захоплювати українську територію не буде. Так, ватоголові?
"Мы этих националистов сметем и не заметим. Мы - сила, они - бл#дство политическое", - террорист Ходаковский грозит взять под контроль зоны разведения на Донбассе. ВИДЕО
Террорист "ДНР" Александр Ходаковский заявил о намерении взять под контроль участки разведения сил, если туда войдут "националисты украинские". Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Ходаковский заявил в интервью одному из пророссийских блогеров.

"Мы, добровольцы 2014 года находимся на низком старте... и мы готовы сегодня вместо государственных структур задействовать свои возможности, свой потенциал, чтобы выбить оттуда националистов. Я считаю, что мы справимся с этим без особых хлопот... Мы этих националистом сметем и не заметим... Мы - сила, они - бл#дство политическое", - заявил террорист
https://censor.net.ua/video_news/316022 ... dakovskiyi


А что они могут сказать? Если оставить все как есть - то "порохоботы не хотят возврата дамбасса назад, не хотят прекратить стрелять".
Если сделать как зелень хочет - то ходаковские будут гулять в киевских ресторанах на наши налоги.
Но это же лучше, чем стрелять, правда, зеленые?

Я хоть и не зелёный, но стало интересно: а что, по-Вашему, хочет ЗЕ?
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 13:50

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Как же рашка контролирует, если какой-то Ходаковский угрожает сорвать план пуйлу по шантажу ЗЕ))

Вы от своего прошлого сценария ещё не отказались?
Звісно ні, щойно згадав про вас, щоб носом ткнути, але ви самі зреагували. Політичні дискусії

detroytred И естественно, что я в случае реализации такого прогноза искренне извинюсь за свои насмешки и нападки.
Я же не .....
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 13:53

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Я хоть и не зелёный, но стало интересно: а что, по-Вашему, хочет ЗЕ?

Шоб рейтинг не впав на пів шостої. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 13:55

Re: Політичні дискусії

Псевдопатриотизм и псевдодемократия процветает.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 13:55

  Перес де Куэльяр написав:
  detroytred написав:Как же рашка контролирует, если какой-то Ходаковский угрожает сорвать план пуйлу по шантажу ЗЕ))

Вы от своего прошлого сценария ещё не отказались?
Звісно ні, щойно згадав про вас, щоб носом ткнути, але ви самі зреагували. Політичні дискусії

detroytred И естественно, что я в случае реализации такого прогноза искренне извинюсь за свои насмешки и нападки.
Я же не .....

Носом тыкнуть во что?))
И главное кого?

В то, что Вы в очередной раз подаете информацию, противоречащую Вашему фантастическому сценарию.

И к чему Ваша ссылка на это своё сообщение, а не на сам сценарий (с шантажем)?!
Угрозы и возможность захода врага в серую зону никто и никогда не отрицал (даже не сомневался).
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 14:05

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Носом тыкнуть во что?))
И главное кого?

В то, что Вы в очередной раз подаете информацию, противоречащую Вашему фантастическому сценарию
Ми ж не про сьогоднення міркуємо, а трохи забігаємо на майбутнє. Тобто заяви були про відведення ЗСУ по всій ділянці фронту від Влади? Так, були. Сіру зону є наміри збільшити і оголити фронт? Є. А це простір для дій нвф ДНР, в яку потрапляють населені пункти з мешканцями. І чим далі цей процес зайде з відведенням, тим більша залежність бубочки від х..ла. бо ерефія на перемовинах не сторона конфлікта і за дії терористів, яких вона доречі підтримує не відповідає.
Там є ідейні в ДНР, які розуміють, що якщо потраплять під українське законодавство їм вирок і тюрма в кращому випадку, тому і заважають розведенню обстрілами, незважаючи на вказівки кремлівських кураторів, які намагаться впихнути ДНР у вигляді Троянського коня в Україну для досягнення своєї мети - зруйнувати

І що тут фантастичного, терорист ДНР тільки підтвердив мої припущення з відведенням і наслідками.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Пон 18 лис, 2019 14:15, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 14:13

  antey1969 написав:А "человек" весьма ярко показал свое истинное лицо, когда в предвыборном угаре отправил катера на прорыв к Мариуполю, а потом попытался протащить через Раду ВП, чтобы отсрочить выборы.

взагалі то порох показав всьому світу що нам блокують користування азовською акваторією. так - це було зроблено ціною моряків та кораблів але було наочно показано.
а на що здатен зеленський? тільки на поступки та замирення агресора?
mephala
 
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