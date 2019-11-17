Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
А що скажуть наші капітулянти на це? Чи як завжди ми ж до миру йдем разом Препиздентом ЗЕ.., війни в нас немає і ніхто захоплювати українську територію не буде. Так, ватоголові?
"Мы этих националистов сметем и не заметим. Мы - сила, они - бл#дство политическое", - террорист Ходаковский грозит взять под контроль зоны разведения на Донбассе. ВИДЕО Террорист "ДНР" Александр Ходаковский заявил о намерении взять под контроль участки разведения сил, если туда войдут "националисты украинские". Внимание! Ненормативная лексика! Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Ходаковский заявил в интервью одному из пророссийских блогеров.
"Мы, добровольцы 2014 года находимся на низком старте... и мы готовы сегодня вместо государственных структур задействовать свои возможности, свой потенциал, чтобы выбить оттуда националистов. Я считаю, что мы справимся с этим без особых хлопот... Мы этих националистом сметем и не заметим... Мы - сила, они - бл#дство политическое", - заявил террорист
Перес де Куэльяр написав:А що скажуть наші капітулянти на це? Чи як завжди ми ж до миру йдем разом Препиздентом ЗЕ.., війни в нас немає і ніхто захоплювати українську територію не буде. Так, ватоголові?
"Мы этих националистов сметем и не заметим. Мы - сила, они - бл#дство политическое", - террорист Ходаковский грозит взять под контроль зоны разведения на Донбассе. ВИДЕО Террорист "ДНР" Александр Ходаковский заявил о намерении взять под контроль участки разведения сил, если туда войдут "националисты украинские". Внимание! Ненормативная лексика! Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Ходаковский заявил в интервью одному из пророссийских блогеров.
"Мы, добровольцы 2014 года находимся на низком старте... и мы готовы сегодня вместо государственных структур задействовать свои возможности, свой потенциал, чтобы выбить оттуда националистов. Я считаю, что мы справимся с этим без особых хлопот... Мы этих националистом сметем и не заметим... Мы - сила, они - бл#дство политическое", - заявил террорист
А что они могут сказать? Если оставить все как есть - то "порохоботы не хотят возврата дамбасса назад, не хотят прекратить стрелять". Если сделать как зелень хочет - то ходаковские будут гулять в киевских ресторанах на наши налоги. Но это же лучше, чем стрелять, правда, зеленые?
Перес де Куэльяр написав:А що скажуть наші капітулянти на це? Чи як завжди ми ж до миру йдем разом Препиздентом ЗЕ.., війни в нас немає і ніхто захоплювати українську територію не буде. Так, ватоголові?
"Мы этих националистов сметем и не заметим. Мы - сила, они - бл#дство политическое", - террорист Ходаковский грозит взять под контроль зоны разведения на Донбассе. ВИДЕО Террорист "ДНР" Александр Ходаковский заявил о намерении взять под контроль участки разведения сил, если туда войдут "националисты украинские". Внимание! Ненормативная лексика! Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Ходаковский заявил в интервью одному из пророссийских блогеров.
"Мы, добровольцы 2014 года находимся на низком старте... и мы готовы сегодня вместо государственных структур задействовать свои возможности, свой потенциал, чтобы выбить оттуда националистов. Я считаю, что мы справимся с этим без особых хлопот... Мы этих националистом сметем и не заметим... Мы - сила, они - бл#дство политическое", - заявил террорист
Перес де Куэльяр написав:А що скажуть наші капітулянти на це? Чи як завжди ми ж до миру йдем разом Препиздентом ЗЕ.., війни в нас немає і ніхто захоплювати українську територію не буде. Так, ватоголові?
"Мы этих националистов сметем и не заметим. Мы - сила, они - бл#дство политическое", - террорист Ходаковский грозит взять под контроль зоны разведения на Донбассе. ВИДЕО Террорист "ДНР" Александр Ходаковский заявил о намерении взять под контроль участки разведения сил, если туда войдут "националисты украинские". Внимание! Ненормативная лексика! Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Ходаковский заявил в интервью одному из пророссийских блогеров.
"Мы, добровольцы 2014 года находимся на низком старте... и мы готовы сегодня вместо государственных структур задействовать свои возможности, свой потенциал, чтобы выбить оттуда националистов. Я считаю, что мы справимся с этим без особых хлопот... Мы этих националистом сметем и не заметим... Мы - сила, они - бл#дство политическое", - заявил террорист
А что они могут сказать? Если оставить все как есть - то "порохоботы не хотят возврата дамбасса назад, не хотят прекратить стрелять". Если сделать как зелень хочет - то ходаковские будут гулять в киевских ресторанах на наши налоги. Но это же лучше, чем стрелять, правда, зеленые?
Я хоть и не зелёный, но стало интересно: а что, по-Вашему, хочет ЗЕ?
detroytred написав:Носом тыкнуть во что?)) И главное кого?
В то, что Вы в очередной раз подаете информацию, противоречащую Вашему фантастическому сценарию
Ми ж не про сьогоднення міркуємо, а трохи забігаємо на майбутнє. Тобто заяви були про відведення ЗСУ по всій ділянці фронту від Влади? Так, були. Сіру зону є наміри збільшити і оголити фронт? Є. А це простір для дій нвф ДНР, в яку потрапляють населені пункти з мешканцями. І чим далі цей процес зайде з відведенням, тим більша залежність бубочки від х..ла. бо ерефія на перемовинах не сторона конфлікта і за дії терористів, яких вона доречі підтримує не відповідає. Там є ідейні в ДНР, які розуміють, що якщо потраплять під українське законодавство їм вирок і тюрма в кращому випадку, тому і заважають розведенню обстрілами, незважаючи на вказівки кремлівських кураторів, які намагаться впихнути ДНР у вигляді Троянського коня в Україну для досягнення своєї мети - зруйнувати
І що тут фантастичного, терорист ДНР тільки підтвердив мої припущення з відведенням і наслідками.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Пон 18 лис, 2019 14:15, всього редагувалось 1 раз.
antey1969 написав:А "человек" весьма ярко показал свое истинное лицо, когда в предвыборном угаре отправил катера на прорыв к Мариуполю, а потом попытался протащить через Раду ВП, чтобы отсрочить выборы.
взагалі то порох показав всьому світу що нам блокують користування азовською акваторією. так - це було зроблено ціною моряків та кораблів але було наочно показано. а на що здатен зеленський? тільки на поступки та замирення агресора?