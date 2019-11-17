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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4648464946504651
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 14:14

  Перес де Куэльяр написав:
  detroytred написав:Носом тыкнуть во что?))
И главное кого?

В то, что Вы в очередной раз подаете информацию, противоречащую Вашему фантастическому сценарию
Ми ж не про сьогоднення міркуємо, а трохи забігаємо на майбутнє. Тобто заяви були про відведення ЗСУ по всій ділянці фронту від Влади? Так, були. Сіру зону є наміри збільшити і оголити фронт? Є. А це простір для дій нвф ДНР, в яку потрапляють населені пункти з мешканцями. І чим далі цей процес зайде з відведенням, тим більша залежність бубочки від х..ла. бо ерефія на перемовинах не сторона конфлікта і за дії терористів, яких вона доречі підтримує не відповідає.
Там є ідейні в ДНР, які розуміють, що якщо потраплять під українське законодавство їм вирок і тюрма в кращому випадку, тому і заважають розведенню обстрілами, незважаючи на вказівки кремлівських кураторів, які намагаться впихнути ДНР у вигляді Троянського коня в Україну для досягнення своєї мети - зруйнувати

І що тут фантастичного, терорист ДНР тільки підтвердив мої припущення з відведенням і наслідками.

Второй раз по буквам:
речь о Вашем сценарии с шантажем ЗЕ .

И по факту уже второй раз Вам указываю:
в данном случае Ходаковский своими такими заявлениями (которые могут повлиять на разведение) пытается сорвать такой *хитрый* план пуйла, что Вы описали ранее.


Могу проще)))
По логике Вашего плана пуйло и Ко должны всячески способствовать разведению, затягиванию в ловушку для шантажа ЗЕ.

И ещё проще))
Фантастическое в Вашем сценарии не разведение и угроза захвата врагом (которую все осознают и видят) серой зоны, а та фантастика с шантажом.

З.Ы. идейных и безидейных, которые слабо поддавались контролю,, пуйло уже уничтожил.
Уж в звене уровня Ходаковского точно.
Это же не вовсе мелкий гранатометчик...
detroytred
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