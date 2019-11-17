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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4648464946504651
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 14:14

  Перес де Куэльяр написав:
  detroytred написав:Носом тыкнуть во что?))
И главное кого?

В то, что Вы в очередной раз подаете информацию, противоречащую Вашему фантастическому сценарию
Ми ж не про сьогоднення міркуємо, а трохи забігаємо на майбутнє. Тобто заяви були про відведення ЗСУ по всій ділянці фронту від Влади? Так, були. Сіру зону є наміри збільшити і оголити фронт? Є. А це простір для дій нвф ДНР, в яку потрапляють населені пункти з мешканцями. І чим далі цей процес зайде з відведенням, тим більша залежність бубочки від х..ла. бо ерефія на перемовинах не сторона конфлікта і за дії терористів, яких вона доречі підтримує не відповідає.
Там є ідейні в ДНР, які розуміють, що якщо потраплять під українське законодавство їм вирок і тюрма в кращому випадку, тому і заважають розведенню обстрілами, незважаючи на вказівки кремлівських кураторів, які намагаться впихнути ДНР у вигляді Троянського коня в Україну для досягнення своєї мети - зруйнувати

І що тут фантастичного, терорист ДНР тільки підтвердив мої припущення з відведенням і наслідками.

Второй раз по буквам:
речь о Вашем сценарии с шантажем ЗЕ .

И по факту уже второй раз Вам указываю:
в данном случае Ходаковский своими такими заявлениями (которые могут повлиять на разведение) пытается сорвать такой *хитрый* план пуйла, что Вы описали ранее.


Могу проще)))
По логике Вашего плана пуйло и Ко должны всячески способствовать разведению, затягиванию в ловушку для шантажа ЗЕ.

И ещё проще))
Фантастическое в Вашем сценарии не разведение и угроза захвата врагом (которую все осознают и видят) серой зоны, а та фантастика с шантажом.

З.Ы. идейных и безидейных, которые слабо поддавались контролю,, пуйло уже уничтожил.
Уж в звене уровня Ходаковского точно.
Это же не вовсе мелкий гранатометчик...
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 14:28

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Второй раз по буквам:
речь о Вашем сценарии с шантажем ЗЕ
А-а-а, Ви про те що капелюха з"їсте, так то 9 грудня, якщо погодять зустріч в Нормандії, то побачите як обі.реться та привезе нам ЗЕ перемогу у вигляді капітуляції. Почекайте.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 14:41

  Перес де Куэльяр написав:
  detroytred написав:Второй раз по буквам:
речь о Вашем сценарии с шантажем ЗЕ
А-а-а, Ви про те що капелюха з"їсте, так то 9 грудня, якщо погодять зустріч в Нормандії, то побачите як обі.реться та привезе нам ЗЕ перемогу у вигляді капітуляції. Почекайте.

Естественно. О Ваших конкретных фантазиях.

Вы их тогда на редкость точно изложили))

Вашу интерпретацию *об..реться*, *капитуляцию* -- я бы не стал оспаривать. Уж больно она у Вас широка.


Разве я обещал когда-либо съесть шляпу? Вы уже по факту фантазируете.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 14:49

  Перес де Куэльяр написав:
  antey1969 написав:https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/11/18/7232268/
Скоро на всех интернет-площадках страны будет усиленно рвать крыши порохоботов.
Уверен, уже объявлена диванная мобилизация
Нічого вони Порошенку не можуть пред"явити, а от ДБР треба перевірити, чи діє цей орган в інтересах Української Держави.
Пресс-служба Порошенко о подозрении ГБР: конвульсии Трубы перед отставкой
Так называемое "подозрение", выставленное в Телеграмме заместителем главы администрации Януковича Андреем Портновым, а затем скопированная пресс-службой ГБР, является ничем иным как российским заказом на нанесение вреда репутации пятого президента Украины, а также попыткой помешать Петру Порошенко провести ряд встреч с иностранными лидерами на саммите Европейской народной партии в Хорватии и на форуме по вопросам безопасности в Галифаксе (Канада).
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении пресс-службы Порошенко

"Из последних сил цепляясь за кресло, которое быстро ускользает, директор ГБР Роман Труба выбросил последний козырь - проект сообщения о подозрении Пятом президенту Украины. Спешка Трубы и его наставника Портнова обусловлена не только близким увольнением руководителя ГБР. Ведь 15 ноября Шевченковский суд обязал ГБР рассмотреть ходатайство о закрытии именно этого производства. И конвульсии Трубы - всего лишь попытка уклониться от исполнения судебного решения", - говорится в заявлении.

https://censor.net.ua/news/3160237/pres ... otstavkoyi

По-умному надо было сперва внимательно прочитать текст, который собираетесь постить, а не читать только заголовок и на основании его делать свои выводы.

О чем говорится в решении суда?

Адвокат Порошенко подал следователю заявление, в котором просил прекратить дело в отношении Порошенко. Следователь не ответил на зявление, после чего адвокат обратился в суд, чтобы тот обязал следователя ответить на заявление адвоката (не прекращать дело, а именно ответить). Что суд и сделал - обязал следователя в течении 72-х часов ответить адвокату, будет ли следователь прекращать дело в отношении Порошенко или не будет. Все!

И фамилия Трубы упоминается только в заголовке и заявлении пресс-службы Порошенко. В Ухвале суда ее нет.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 15:34

Политические дискуссии))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))......)))))))))))))
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 15:44

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:С категоричностью нужно быть осторожнее.

По сути Вы утверждаете, что сам инструмент (отвод войск) - это преступление и т.п.

Но ведь оправданием отвода войск из Крыма было то-то и то-то.
То есть только цель и именно цель оправдывала средство (отвод).


ЗЕ оправдывает отвод тоже целями. И у него отвод намного меньше, чем у Турчинова и Ко.


С упрощениями нужно аккуратней.
Не погоджусь зовсім. Мене вражає ваше мислення в порівнянні обставин військової тактики ЗСУ-14р. зі ЗСУ-19р. Є вимушений відступ військ з причін, а є відступ капітулюючи, коли немає на це потреби, бо завдання ЗСУ, якщо вони є, полягає в тому, щоб захищати суверенітет, територію Держави від ворога у визначених кордонах Міжнародними інституціями, якщо є всі небхідні засоби, а також людський ресурс у штаті для виконання тактично-військових завдань. Відчуваєте різницю? Де зрада, а де вимушений відступ.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 15:53

  detroytred написав:Политические дискуссии))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))......)))))))))))))
Мені так набридла прибиральниця. Завжди заважає дискусії на гострі теми політики. От що можна з нею вдіяти?
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 15:53

  detroytred написав:Политические дискуссии))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))......)))))))))))))

В данном случае я полностью согласен с модератором, который "почистил" ветку, удалив все посты (независимо от ника автора), где писалось о гипотетическом новом сепаратистском образовании внутри страны.

Желательно бы и в бан отправить того автора, кто первым начал муссировать этот вопрос, "але то таке".
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 15:57

  Игорь Алексеевич написав:
  Yuri_Z написав:Игорь Алексеевич
Пинчук? Фирташ?
зы. Мне бы так тяжко было, Как Ринату Леонидовичу :mrgreen:

да именно эта троица и создали схему к приходу к власти зе. просто все думают, что только коломойский. а на сходке были беня, фирташ и пинчук.

Да уж, Фирташ может все. Именно он в 2014-м "назначил" Порошенко Президентом Украины, а в 2019-м Зеленского.

По Порошенко есть:
1 мая 2015

Тайная встреча с Порошенко и Кличко

Дмитрий Фирташ рассказал о конфиденциальной встрече, которая якобы состоялась в Вене весной прошлого года между ним, Виталием Кличко и будущим президентом Украины Петром Порошенко. По словам Фирташа, они говорили о том, как не допустить к власти Юлию Тимошенко.

При этом Фирташ отказался раскрыть суду детали встречи с Порошенко и Кличко. "Я подписал конфиденциальные обязательства", - сказал Фирташ.

"Могу сказать, что мы добились, чего хотели. Порошенко стал президентом, Кличко - мэром", - добавил он.

https://tsn.ua/ru/politika/gromkie-zaya ... 23506.html

А по Зеленскому можете привести подобное?
yanyura
 
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