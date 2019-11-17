Додано: Пон 18 лис, 2019 14:49

Перес де Куэльяр написав: antey1969 написав: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/11/18/7232268/

Скоро на всех интернет-площадках страны будет усиленно рвать крыши порохоботов.

Уверен, уже объявлена диванная мобилизация https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/11/18/7232268/Скоро на всех интернет-площадках страны будет усиленно рвать крыши порохоботов.Уверен, уже объявлена диванная мобилизация Нічого вони Порошенку не можуть пред"явити, а от ДБР треба перевірити, чи діє цей орган в інтересах Української Держави. Пресс-служба Порошенко о подозрении ГБР: конвульсии Трубы перед отставкой

Так называемое "подозрение", выставленное в Телеграмме заместителем главы администрации Януковича Андреем Портновым, а затем скопированная пресс-службой ГБР, является ничем иным как российским заказом на нанесение вреда репутации пятого президента Украины, а также попыткой помешать Петру Порошенко провести ряд встреч с иностранными лидерами на саммите Европейской народной партии в Хорватии и на форуме по вопросам безопасности в Галифаксе (Канада).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении пресс-службы Порошенко



"Из последних сил цепляясь за кресло, которое быстро ускользает, директор ГБР Роман Труба выбросил последний козырь - проект сообщения о подозрении Пятом президенту Украины. Спешка Трубы и его наставника Портнова обусловлена не только близким увольнением руководителя ГБР. Ведь 15 ноября Шевченковский суд обязал ГБР рассмотреть ходатайство о закрытии именно этого производства. И конвульсии Трубы - всего лишь попытка уклониться от исполнения судебного решения", - говорится в заявлении.

https://censor.net.ua/news/3160237/pres ... otstavkoyi Нічого вони Порошенку не можуть пред"явити, а от ДБР треба перевірити, чи діє цей орган в інтересах Української Держави.

По-умному надо было сперва внимательно прочитать текст, который собираетесь постить, а не читать только заголовок и на основании его делать свои выводы.О чем говорится в решении суда?Адвокат Порошенко подал следователю заявление, в котором просил прекратить дело в отношении Порошенко. Следователь не ответил на зявление, после чего адвокат обратился в суд, чтобы тот обязал следователя ответить на заявление адвоката (не прекращать дело, а именно ответить). Что суд и сделал - обязал следователя в течении 72-х часов ответить адвокату, будет ли следователь прекращать дело в отношении Порошенко или не будет. Все!И фамилия Трубы упоминается только в заголовке и заявлении пресс-службы Порошенко. В Ухвале суда ее нет.