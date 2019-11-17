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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4649465046514652>
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 14:14

  Перес де Куэльяр написав:
  detroytred написав:Носом тыкнуть во что?))
И главное кого?

В то, что Вы в очередной раз подаете информацию, противоречащую Вашему фантастическому сценарию
Ми ж не про сьогоднення міркуємо, а трохи забігаємо на майбутнє. Тобто заяви були про відведення ЗСУ по всій ділянці фронту від Влади? Так, були. Сіру зону є наміри збільшити і оголити фронт? Є. А це простір для дій нвф ДНР, в яку потрапляють населені пункти з мешканцями. І чим далі цей процес зайде з відведенням, тим більша залежність бубочки від х..ла. бо ерефія на перемовинах не сторона конфлікта і за дії терористів, яких вона доречі підтримує не відповідає.
Там є ідейні в ДНР, які розуміють, що якщо потраплять під українське законодавство їм вирок і тюрма в кращому випадку, тому і заважають розведенню обстрілами, незважаючи на вказівки кремлівських кураторів, які намагаться впихнути ДНР у вигляді Троянського коня в Україну для досягнення своєї мети - зруйнувати

І що тут фантастичного, терорист ДНР тільки підтвердив мої припущення з відведенням і наслідками.

Второй раз по буквам:
речь о Вашем сценарии с шантажем ЗЕ .

И по факту уже второй раз Вам указываю:
в данном случае Ходаковский своими такими заявлениями (которые могут повлиять на разведение) пытается сорвать такой *хитрый* план пуйла, что Вы описали ранее.


Могу проще)))
По логике Вашего плана пуйло и Ко должны всячески способствовать разведению, затягиванию в ловушку для шантажа ЗЕ.

И ещё проще))
Фантастическое в Вашем сценарии не разведение и угроза захвата врагом (которую все осознают и видят) серой зоны, а та фантастика с шантажом.

З.Ы. идейных и безидейных, которые слабо поддавались контролю,, пуйло уже уничтожил.
Уж в звене уровня Ходаковского точно.
Это же не вовсе мелкий гранатометчик...
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 14:28

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Второй раз по буквам:
речь о Вашем сценарии с шантажем ЗЕ
А-а-а, Ви про те що капелюха з"їсте, так то 9 грудня, якщо погодять зустріч в Нормандії, то побачите як обі.реться та привезе нам ЗЕ перемогу у вигляді капітуляції. Почекайте.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 14:41

  Перес де Куэльяр написав:
  detroytred написав:Второй раз по буквам:
речь о Вашем сценарии с шантажем ЗЕ
А-а-а, Ви про те що капелюха з"їсте, так то 9 грудня, якщо погодять зустріч в Нормандії, то побачите як обі.реться та привезе нам ЗЕ перемогу у вигляді капітуляції. Почекайте.

Естественно. О Ваших конкретных фантазиях.

Вы их тогда на редкость точно изложили))

Вашу интерпретацию *об..реться*, *капитуляцию* -- я бы не стал оспаривать. Уж больно она у Вас широка.


Разве я обещал когда-либо съесть шляпу? Вы уже по факту фантазируете.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 14:49

  Перес де Куэльяр написав:
  antey1969 написав:https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/11/18/7232268/
Скоро на всех интернет-площадках страны будет усиленно рвать крыши порохоботов.
Уверен, уже объявлена диванная мобилизация
Нічого вони Порошенку не можуть пред"явити, а от ДБР треба перевірити, чи діє цей орган в інтересах Української Держави.
Пресс-служба Порошенко о подозрении ГБР: конвульсии Трубы перед отставкой
Так называемое "подозрение", выставленное в Телеграмме заместителем главы администрации Януковича Андреем Портновым, а затем скопированная пресс-службой ГБР, является ничем иным как российским заказом на нанесение вреда репутации пятого президента Украины, а также попыткой помешать Петру Порошенко провести ряд встреч с иностранными лидерами на саммите Европейской народной партии в Хорватии и на форуме по вопросам безопасности в Галифаксе (Канада).
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении пресс-службы Порошенко

"Из последних сил цепляясь за кресло, которое быстро ускользает, директор ГБР Роман Труба выбросил последний козырь - проект сообщения о подозрении Пятом президенту Украины. Спешка Трубы и его наставника Портнова обусловлена не только близким увольнением руководителя ГБР. Ведь 15 ноября Шевченковский суд обязал ГБР рассмотреть ходатайство о закрытии именно этого производства. И конвульсии Трубы - всего лишь попытка уклониться от исполнения судебного решения", - говорится в заявлении.

https://censor.net.ua/news/3160237/pres ... otstavkoyi

По-умному надо было сперва внимательно прочитать текст, который собираетесь постить, а не читать только заголовок и на основании его делать свои выводы.

О чем говорится в решении суда?

Адвокат Порошенко подал следователю заявление, в котором просил прекратить дело в отношении Порошенко. Следователь не ответил на зявление, после чего адвокат обратился в суд, чтобы тот обязал следователя ответить на заявление адвоката (не прекращать дело, а именно ответить). Что суд и сделал - обязал следователя в течении 72-х часов ответить адвокату, будет ли следователь прекращать дело в отношении Порошенко или не будет. Все!

И фамилия Трубы упоминается только в заголовке и заявлении пресс-службы Порошенко. В Ухвале суда ее нет.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 15:44

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:С категоричностью нужно быть осторожнее.

По сути Вы утверждаете, что сам инструмент (отвод войск) - это преступление и т.п.

Но ведь оправданием отвода войск из Крыма было то-то и то-то.
То есть только цель и именно цель оправдывала средство (отвод).


ЗЕ оправдывает отвод тоже целями. И у него отвод намного меньше, чем у Турчинова и Ко.


С упрощениями нужно аккуратней.
Не погоджусь зовсім. Мене вражає ваше мислення в порівнянні обставин військової тактики ЗСУ-14р. зі ЗСУ-19р. Є вимушений відступ військ з причін, а є відступ капітулюючи, коли немає на це потреби, бо завдання ЗСУ, якщо вони є, полягає в тому, щоб захищати суверенітет, територію Держави від ворога у визначених кордонах Міжнародними інституціями, якщо є всі небхідні засоби, а також людський ресурс у штаті для виконання тактично-військових завдань. Відчуваєте різницю? Де зрада, а де вимушений відступ.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 15:57

  Игорь Алексеевич написав:
  Yuri_Z написав:Игорь Алексеевич
Пинчук? Фирташ?
зы. Мне бы так тяжко было, Как Ринату Леонидовичу :mrgreen:

да именно эта троица и создали схему к приходу к власти зе. просто все думают, что только коломойский. а на сходке были беня, фирташ и пинчук.

Да уж, Фирташ может все. Именно он в 2014-м "назначил" Порошенко Президентом Украины, а в 2019-м Зеленского.

По Порошенко есть:
1 мая 2015

Тайная встреча с Порошенко и Кличко

Дмитрий Фирташ рассказал о конфиденциальной встрече, которая якобы состоялась в Вене весной прошлого года между ним, Виталием Кличко и будущим президентом Украины Петром Порошенко. По словам Фирташа, они говорили о том, как не допустить к власти Юлию Тимошенко.

При этом Фирташ отказался раскрыть суду детали встречи с Порошенко и Кличко. "Я подписал конфиденциальные обязательства", - сказал Фирташ.

"Могу сказать, что мы добились, чего хотели. Порошенко стал президентом, Кличко - мэром", - добавил он.

https://tsn.ua/ru/politika/gromkie-zaya ... 23506.html

А по Зеленскому можете привести подобное?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 16:06

Re: Політичні дискусії

Борислав Береза
« Хочеться рассказать о хорошем. Но буду рассказывать о том, какое ваечатление произвела наша делегация на представителей ПАСЕ и СЕ. 7 и 8 ноября в Страсбурге был проведен семинар "Реализация Европейской конвенции по правам человека: Ключевая роль Парламента". Этот семинар был организован Парламентской Ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) для депутатов Верховной Рады Украины, чтобы ввести их в курс происходящего в Совете Европы и в ПАСЕ. Просто уровень подготовки большинства новых депутатов ВР таков, что они просто не готовы к полноценной работе в ПАСЕ из-за низкого уровня знаний и отсутствия понимания, как все работает в Ассамблее.

Лекции читали не только представители ПАСЕ, но ЕСПЧ(Европейского суда по Правам Человека) и Совета Европы. Это те люди, которые читают лекции в лучших высших учебных заведениях мира или для экспертов высокого уровня. К сожалению украинская делегация не оценила ни уровень лекторов, ни их знания. Потому что практически вся делегация во время семинара сидела в своих смартфонах. Такого неуважения к лекторам не проявляли ни в одной профессиональной среде, в которой они раньше работали. Как сказал один из топов этого семинара:
- Они видимо впервые попали в место, где их не снимают и решили воспользоваться. Но не стоило ехать в Страсбург, чтоб по привычке заказать в публичном месте проституток или сидеть в соцсетях. Они нас не слушают.

Исключением стали три человека из нашей делегации. Они слушали очень внимательно. Это Александр Ковалев от "Слуги" и Юлия Левочкина от "ОПЗЖ". Хотя Левочкина знает в разы больше, чем любой из новичков, как минимум, потому что она не первый раз в ПАСЕ. Третим слушавшив всю информацию был экс-депутат Руслан Сидорович, который тоже был в состава делегации. Хотя ему то точно это было менее важно, чем остальным.

Такое отношение украинской делегации вызвало недовольство и возмущение со стороны тех, кто читал им лекции.
- Они пустые и не хотят наполняться знаниями. Они не прнимают принципов европейского права и не осознают где они находятся, - сказал один из лекторов после общения с украинской делегацией. А другой лектор сказал, что уровень подготовки большинства членов делегации на уровне Надежды Савченко. И поверьте, что это не похвала.

Ну, это уже система. Ведь в Трускавце им уже говорили, что они политическое ничто. А теперь в Страсбурге они подтвердили этот диагноз. С ними будут общаться и с улыбкой слушать, что они говорят, ведь после подтверждения полномочий они станут полноправными членами ПАСЕ. Но чего они смогут достигнуть? Тут сомнения не только у представителей СЕ, но и у меня. В общем вместо того, чтоб подтянуть свой уровень и качественно подготовиться к январской сессии, наша делегация просто покаталась в Страсбург. А результат их работы мы скоро увидим. И не уверен, что он нам понравится.»
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 16:09

yanyura
Цитировать ТСН ,или Прямый, или RT - себя не уважать. Mauvais ton
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 16:12

Re: Політичні дискусії

yanyura написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Yuri_Z написав:Игорь Алексеевич
Пинчук? Фирташ?
зы. Мне бы так тяжко было, Как Ринату Леонидовичу :mrgreen:

да именно эта троица и создали схему к приходу к власти зе. просто все думают, что только коломойский. а на сходке были беня, фирташ и пинчук.

Да уж, Фирташ может все. Именно он в 2014-м "назначил" Порошенко Президентом Украины, а в 2019-м Зеленского.

По Порошенко есть:
1 мая 2015

Тайная встреча с Порошенко и Кличко

Дмитрий Фирташ рассказал о конфиденциальной встрече, которая якобы состоялась в Вене весной прошлого года между ним, Виталием Кличко и будущим президентом Украины Петром Порошенко. По словам Фирташа, они говорили о том, как не допустить к власти Юлию Тимошенко.

При этом Фирташ отказался раскрыть суду детали встречи с Порошенко и Кличко. "Я подписал конфиденциальные обязательства", - сказал Фирташ.

"Могу сказать, что мы добились, чего хотели. Порошенко стал президентом, Кличко - мэром", - добавил он.

https://tsn.ua/ru/politika/gromkie-zaya ... 23506.html

А по Зеленскому можете привести подобное?
:-)Зображення


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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 16:34

Re: Політичні дискусії

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Беня в этом прикиде вылитый Карл Маркс.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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