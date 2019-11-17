Додано: Пон 18 лис, 2019 16:06

Борислав Береза

« Хочеться рассказать о хорошем. Но буду рассказывать о том, какое ваечатление произвела наша делегация на представителей ПАСЕ и СЕ. 7 и 8 ноября в Страсбурге был проведен семинар "Реализация Европейской конвенции по правам человека: Ключевая роль Парламента". Этот семинар был организован Парламентской Ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) для депутатов Верховной Рады Украины, чтобы ввести их в курс происходящего в Совете Европы и в ПАСЕ. Просто уровень подготовки большинства новых депутатов ВР таков, что они просто не готовы к полноценной работе в ПАСЕ из-за низкого уровня знаний и отсутствия понимания, как все работает в Ассамблее.



Лекции читали не только представители ПАСЕ, но ЕСПЧ(Европейского суда по Правам Человека) и Совета Европы. Это те люди, которые читают лекции в лучших высших учебных заведениях мира или для экспертов высокого уровня. К сожалению украинская делегация не оценила ни уровень лекторов, ни их знания. Потому что практически вся делегация во время семинара сидела в своих смартфонах. Такого неуважения к лекторам не проявляли ни в одной профессиональной среде, в которой они раньше работали. Как сказал один из топов этого семинара:

- Они видимо впервые попали в место, где их не снимают и решили воспользоваться. Но не стоило ехать в Страсбург, чтоб по привычке заказать в публичном месте проституток или сидеть в соцсетях. Они нас не слушают.



Исключением стали три человека из нашей делегации. Они слушали очень внимательно. Это Александр Ковалев от "Слуги" и Юлия Левочкина от "ОПЗЖ". Хотя Левочкина знает в разы больше, чем любой из новичков, как минимум, потому что она не первый раз в ПАСЕ. Третим слушавшив всю информацию был экс-депутат Руслан Сидорович, который тоже был в состава делегации. Хотя ему то точно это было менее важно, чем остальным.



Такое отношение украинской делегации вызвало недовольство и возмущение со стороны тех, кто читал им лекции.

- Они пустые и не хотят наполняться знаниями. Они не прнимают принципов европейского права и не осознают где они находятся, - сказал один из лекторов после общения с украинской делегацией. А другой лектор сказал, что уровень подготовки большинства членов делегации на уровне Надежды Савченко. И поверьте, что это не похвала.



Ну, это уже система. Ведь в Трускавце им уже говорили, что они политическое ничто. А теперь в Страсбурге они подтвердили этот диагноз. С ними будут общаться и с улыбкой слушать, что они говорят, ведь после подтверждения полномочий они станут полноправными членами ПАСЕ. Но чего они смогут достигнуть? Тут сомнения не только у представителей СЕ, но и у меня. В общем вместо того, чтоб подтянуть свой уровень и качественно подготовиться к январской сессии, наша делегация просто покаталась в Страсбург. А результат их работы мы скоро увидим. И не уверен, что он нам понравится.»