Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Носом тыкнуть во что?)) И главное кого?
В то, что Вы в очередной раз подаете информацию, противоречащую Вашему фантастическому сценарию
Ми ж не про сьогоднення міркуємо, а трохи забігаємо на майбутнє. Тобто заяви були про відведення ЗСУ по всій ділянці фронту від Влади? Так, були. Сіру зону є наміри збільшити і оголити фронт? Є. А це простір для дій нвф ДНР, в яку потрапляють населені пункти з мешканцями. І чим далі цей процес зайде з відведенням, тим більша залежність бубочки від х..ла. бо ерефія на перемовинах не сторона конфлікта і за дії терористів, яких вона доречі підтримує не відповідає. Там є ідейні в ДНР, які розуміють, що якщо потраплять під українське законодавство їм вирок і тюрма в кращому випадку, тому і заважають розведенню обстрілами, незважаючи на вказівки кремлівських кураторів, які намагаться впихнути ДНР у вигляді Троянського коня в Україну для досягнення своєї мети - зруйнувати
І що тут фантастичного, терорист ДНР тільки підтвердив мої припущення з відведенням і наслідками.
Второй раз по буквам: речь о Вашем сценарии с шантажем ЗЕ .
И по факту уже второй раз Вам указываю: в данном случае Ходаковский своими такими заявлениями (которые могут повлиять на разведение) пытается сорвать такой *хитрый* план пуйла, что Вы описали ранее.
Могу проще))) По логике Вашего плана пуйло и Ко должны всячески способствовать разведению, затягиванию в ловушку для шантажа ЗЕ.
И ещё проще)) Фантастическое в Вашем сценарии не разведение и угроза захвата врагом (которую все осознают и видят) серой зоны, а та фантастика с шантажом.
З.Ы. идейных и безидейных, которые слабо поддавались контролю,, пуйло уже уничтожил. Уж в звене уровня Ходаковского точно. Это же не вовсе мелкий гранатометчик...
antey1969 написав:https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/11/18/7232268/ Скоро на всех интернет-площадках страны будет усиленно рвать крыши порохоботов. Уверен, уже объявлена диванная мобилизация
Нічого вони Порошенку не можуть пред"явити, а от ДБР треба перевірити, чи діє цей орган в інтересах Української Держави.
Пресс-служба Порошенко о подозрении ГБР: конвульсии Трубы перед отставкой Так называемое "подозрение", выставленное в Телеграмме заместителем главы администрации Януковича Андреем Портновым, а затем скопированная пресс-службой ГБР, является ничем иным как российским заказом на нанесение вреда репутации пятого президента Украины, а также попыткой помешать Петру Порошенко провести ряд встреч с иностранными лидерами на саммите Европейской народной партии в Хорватии и на форуме по вопросам безопасности в Галифаксе (Канада). Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении пресс-службы Порошенко
"Из последних сил цепляясь за кресло, которое быстро ускользает, директор ГБР Роман Труба выбросил последний козырь - проект сообщения о подозрении Пятом президенту Украины. Спешка Трубы и его наставника Портнова обусловлена не только близким увольнением руководителя ГБР. Ведь 15 ноября Шевченковский суд обязал ГБР рассмотреть ходатайство о закрытии именно этого производства. И конвульсии Трубы - всего лишь попытка уклониться от исполнения судебного решения", - говорится в заявлении.
По-умному надо было сперва внимательно прочитать текст, который собираетесь постить, а не читать только заголовок и на основании его делать свои выводы.
О чем говорится в решении суда?
Адвокат Порошенко подал следователю заявление, в котором просил прекратить дело в отношении Порошенко. Следователь не ответил на зявление, после чего адвокат обратился в суд, чтобы тот обязал следователя ответить на заявление адвоката (не прекращать дело, а именно ответить). Что суд и сделал - обязал следователя в течении 72-х часов ответить адвокату, будет ли следователь прекращать дело в отношении Порошенко или не будет. Все!
И фамилия Трубы упоминается только в заголовке и заявлении пресс-службы Порошенко. В Ухвале суда ее нет.
detroytred написав:С категоричностью нужно быть осторожнее.
По сути Вы утверждаете, что сам инструмент (отвод войск) - это преступление и т.п.
Но ведь оправданием отвода войск из Крыма было то-то и то-то. То есть только цель и именно цель оправдывала средство (отвод).
ЗЕ оправдывает отвод тоже целями. И у него отвод намного меньше, чем у Турчинова и Ко.
С упрощениями нужно аккуратней.
Не погоджусь зовсім. Мене вражає ваше мислення в порівнянні обставин військової тактики ЗСУ-14р. зі ЗСУ-19р. Є вимушений відступ військ з причін, а є відступ капітулюючи, коли немає на це потреби, бо завдання ЗСУ, якщо вони є, полягає в тому, щоб захищати суверенітет, територію Держави від ворога у визначених кордонах Міжнародними інституціями, якщо є всі небхідні засоби, а також людський ресурс у штаті для виконання тактично-військових завдань. Відчуваєте різницю? Де зрада, а де вимушений відступ.
Yuri_Z написав:Игорь Алексеевич Пинчук? Фирташ? зы. Мне бы так тяжко было, Как Ринату Леонидовичу
да именно эта троица и создали схему к приходу к власти зе. просто все думают, что только коломойский. а на сходке были беня, фирташ и пинчук.
Да уж, Фирташ может все. Именно он в 2014-м "назначил" Порошенко Президентом Украины, а в 2019-м Зеленского.
По Порошенко есть:
1 мая 2015
Тайная встреча с Порошенко и Кличко
Дмитрий Фирташ рассказал о конфиденциальной встрече, которая якобы состоялась в Вене весной прошлого года между ним, Виталием Кличко и будущим президентом Украины Петром Порошенко. По словам Фирташа, они говорили о том, как не допустить к власти Юлию Тимошенко.
При этом Фирташ отказался раскрыть суду детали встречи с Порошенко и Кличко. "Я подписал конфиденциальные обязательства", - сказал Фирташ.
"Могу сказать, что мы добились, чего хотели. Порошенко стал президентом, Кличко - мэром", - добавил он.
Борислав Береза « Хочеться рассказать о хорошем. Но буду рассказывать о том, какое ваечатление произвела наша делегация на представителей ПАСЕ и СЕ. 7 и 8 ноября в Страсбурге был проведен семинар "Реализация Европейской конвенции по правам человека: Ключевая роль Парламента". Этот семинар был организован Парламентской Ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) для депутатов Верховной Рады Украины, чтобы ввести их в курс происходящего в Совете Европы и в ПАСЕ. Просто уровень подготовки большинства новых депутатов ВР таков, что они просто не готовы к полноценной работе в ПАСЕ из-за низкого уровня знаний и отсутствия понимания, как все работает в Ассамблее.
Лекции читали не только представители ПАСЕ, но ЕСПЧ(Европейского суда по Правам Человека) и Совета Европы. Это те люди, которые читают лекции в лучших высших учебных заведениях мира или для экспертов высокого уровня. К сожалению украинская делегация не оценила ни уровень лекторов, ни их знания. Потому что практически вся делегация во время семинара сидела в своих смартфонах. Такого неуважения к лекторам не проявляли ни в одной профессиональной среде, в которой они раньше работали. Как сказал один из топов этого семинара: - Они видимо впервые попали в место, где их не снимают и решили воспользоваться. Но не стоило ехать в Страсбург, чтоб по привычке заказать в публичном месте проституток или сидеть в соцсетях. Они нас не слушают.
Исключением стали три человека из нашей делегации. Они слушали очень внимательно. Это Александр Ковалев от "Слуги" и Юлия Левочкина от "ОПЗЖ". Хотя Левочкина знает в разы больше, чем любой из новичков, как минимум, потому что она не первый раз в ПАСЕ. Третим слушавшив всю информацию был экс-депутат Руслан Сидорович, который тоже был в состава делегации. Хотя ему то точно это было менее важно, чем остальным.
Такое отношение украинской делегации вызвало недовольство и возмущение со стороны тех, кто читал им лекции. - Они пустые и не хотят наполняться знаниями. Они не прнимают принципов европейского права и не осознают где они находятся, - сказал один из лекторов после общения с украинской делегацией. А другой лектор сказал, что уровень подготовки большинства членов делегации на уровне Надежды Савченко. И поверьте, что это не похвала.
Ну, это уже система. Ведь в Трускавце им уже говорили, что они политическое ничто. А теперь в Страсбурге они подтвердили этот диагноз. С ними будут общаться и с улыбкой слушать, что они говорят, ведь после подтверждения полномочий они станут полноправными членами ПАСЕ. Но чего они смогут достигнуть? Тут сомнения не только у представителей СЕ, но и у меня. В общем вместо того, чтоб подтянуть свой уровень и качественно подготовиться к январской сессии, наша делегация просто покаталась в Страсбург. А результат их работы мы скоро увидим. И не уверен, что он нам понравится.»
Yuri_Z написав:Игорь Алексеевич Пинчук? Фирташ? зы. Мне бы так тяжко было, Как Ринату Леонидовичу
да именно эта троица и создали схему к приходу к власти зе. просто все думают, что только коломойский. а на сходке были беня, фирташ и пинчук.
Да уж, Фирташ может все. Именно он в 2014-м "назначил" Порошенко Президентом Украины, а в 2019-м Зеленского.
По Порошенко есть:
1 мая 2015
Тайная встреча с Порошенко и Кличко
Дмитрий Фирташ рассказал о конфиденциальной встрече, которая якобы состоялась в Вене весной прошлого года между ним, Виталием Кличко и будущим президентом Украины Петром Порошенко. По словам Фирташа, они говорили о том, как не допустить к власти Юлию Тимошенко.
При этом Фирташ отказался раскрыть суду детали встречи с Порошенко и Кличко. "Я подписал конфиденциальные обязательства", - сказал Фирташ.
"Могу сказать, что мы добились, чего хотели. Порошенко стал президентом, Кличко - мэром", - добавил он.