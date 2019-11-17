Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Renee написав:yanyura Цитировать ТСН ,или Прямый, или RT - себя не уважать. Mauvais ton
А как насчет liga.net
03.04.2014 Порошенко сделал, вне всякого сомнения, самую грубую ошибку в своей политической карьере, решившись на переговоры с группой Фирташа и не осознав, что результаты этих переговоров будут преданы гласности.
30 апреля 2015 по инициативе Фирташа они с Порошенко и Кличко встречались в Вене накануне президентских выборов в Украине в мае 2014 года. Бизнесмен ставил целью не допустить президентства Юлии Тимошенко.
"Главное, что мы получили то, что хотели: Порошенко - президент, Кличко стал мэром", - заявил Фирташ.
Он отметил, что детали встречи являются конфиденциальными.
Репортаж из зала суда в Вене 1 травня 2015 "Была ли у вас встреча в Вене с Порошенко и Кличко?" - спросил судья.
"Да... Я не могу говорить больше, я подписал конфиденциальные обязательства", - ответил Фирташ. Судья заверил бизнесмена, что в рамках процесса он свободен от обязательств.
Но Фирташ отказался обсуждать подробности. "Могу сказать, что мы добились, чего хотели. Порошенко стал президентом, Кличко - мэром", - заявил бизнесмен, и его соратники переглянулись еще выразительнее, чем после заявления о поддержке Кличко.
23.02.2017 ... в мае 2014 года в Вене Дмитрий Фирташ встречался с Петром Порошенко и Виталием Кличко. По словам ныне опального олигарха, именно тогда им было дано обещание о поддержке первого на президентских выборах, второго - на выборах мэра Киева.
Об этих договоренностях стало известно уже после выборов - в 2015 году, когда Фирташ предстал перед судом Вены, где он доказывал, что мотивы его преследования со стороны США имеют политическую подоплеку.
detroytred написав:Я хоть и не зелёный, но стало интересно: а что, по-Вашему, хочет ЗЕ?
Зе хочет войти в историю, "давшим мир", "нелохом в 42 года" При этом желательно получить 100 ярдов на распил. И если для этого уклонисты-долярчики-президенты должны осудить воевавших за свою страну - не проблема совсем.