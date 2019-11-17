Додано: Пон 18 лис, 2019 17:02

Renee написав: yanyura

Цитировать ТСН ,или Прямый, или RT - себя не уважать. Mauvais ton Цитировать ТСН ,или Прямый, или RT - себя не уважать. Mauvais ton

03.04.2014

Порошенко сделал, вне всякого сомнения, самую грубую ошибку в своей политической карьере, решившись на переговоры с группой Фирташа и не осознав, что результаты этих переговоров будут преданы гласности.

30 апреля 2015

по инициативе Фирташа они с Порошенко и Кличко встречались в Вене накануне президентских выборов в Украине в мае 2014 года. Бизнесмен ставил целью не допустить президентства Юлии Тимошенко.



"Главное, что мы получили то, что хотели: Порошенко - президент, Кличко стал мэром", - заявил Фирташ.



Он отметил, что детали встречи являются конфиденциальными.

Репортаж из зала суда в Вене

1 травня 2015

"Была ли у вас встреча в Вене с Порошенко и Кличко?" - спросил судья.



"Да... Я не могу говорить больше, я подписал конфиденциальные обязательства", - ответил Фирташ. Судья заверил бизнесмена, что в рамках процесса он свободен от обязательств.



Но Фирташ отказался обсуждать подробности. "Могу сказать, что мы добились, чего хотели. Порошенко стал президентом, Кличко - мэром", - заявил бизнесмен, и его соратники переглянулись еще выразительнее, чем после заявления о поддержке Кличко.

23.02.2017

...

в мае 2014 года в Вене Дмитрий Фирташ встречался с Петром Порошенко и Виталием Кличко. По словам ныне опального олигарха, именно тогда им было дано обещание о поддержке первого на президентских выборах, второго - на выборах мэра Киева.



Об этих договоренностях стало известно уже после выборов - в 2015 году, когда Фирташ предстал перед судом Вены, где он доказывал, что мотивы его преследования со стороны США имеют политическую подоплеку.

себя не уважать. Mauvais ton

А как насчетИх разрешаете цитировать, или к ним тоже относится