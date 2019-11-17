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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4649465046514652
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 16:41

  Renee написав:yanyura
Цитировать ТСН ,или Прямый, или RT - себя не уважать. Mauvais ton

подписывайтесь на мой канал в Ютробе,вон Шарику даже дают бабки за 3% https://112.ua/glavnye-novosti/vyigrali ... 00268.html
И НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО Центровой)) viewtopic.php?p=4675059&f=88#p4675059
Витька,извинись,я всё прощу
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 16:49

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:в этом прикиде вылитый Карл Маркс
вижу снова Будулая))
Витька,извинись,я всё прощу
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 16:52

Re: Політичні дискусії

Мизантрóп написав:
  Renee написав:yanyura
Цитировать ТСН ,или Прямый, или RT - себя не уважать. Mauvais ton

подписывайтесь на мой канал в Ютробе,вон Шарику даже дают бабки за 3% https://112.ua/glavnye-novosti/vyigrali ... 00268.html


Так зажали Шарию деньги дать, ради этого даже поменяли закон, теперь деньги будут делить только победители, набравшие свыше 5 процентов.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 17:02

  Renee написав:yanyura
Цитировать ТСН ,или Прямый, или RT - себя не уважать. Mauvais ton

А как насчет
liga.net
03.04.2014
Порошенко сделал, вне всякого сомнения, самую грубую ошибку в своей политической карьере, решившись на переговоры с группой Фирташа и не осознав, что результаты этих переговоров будут преданы гласности.

https://www.liga.net/politics/opinion/s ... poroshenko
apostrophe.ua
30 апреля 2015
по инициативе Фирташа они с Порошенко и Кличко встречались в Вене накануне президентских выборов в Украине в мае 2014 года. Бизнесмен ставил целью не допустить президентства Юлии Тимошенко.

"Главное, что мы получили то, что хотели: Порошенко - президент, Кличко стал мэром", - заявил Фирташ.

Он отметил, что детали встречи являются конфиденциальными.

https://apostrophe.ua/news/politics/201 ... enko/22976

theinsider.ua
Репортаж из зала суда в Вене
1 травня 2015
"Была ли у вас встреча в Вене с Порошенко и Кличко?" - спросил судья.

"Да... Я не могу говорить больше, я подписал конфиденциальные обязательства", - ответил Фирташ. Судья заверил бизнесмена, что в рамках процесса он свободен от обязательств.

Но Фирташ отказался обсуждать подробности. "Могу сказать, что мы добились, чего хотели. Порошенко стал президентом, Кличко - мэром", - заявил бизнесмен, и его соратники переглянулись еще выразительнее, чем после заявления о поддержке Кличко.

http://www.theinsider.ua/politics/5543c5149535a/
dw.com
23.02.2017
...
в мае 2014 года в Вене Дмитрий Фирташ встречался с Петром Порошенко и Виталием Кличко. По словам ныне опального олигарха, именно тогда им было дано обещание о поддержке первого на президентских выборах, второго - на выборах мэра Киева.

Об этих договоренностях стало известно уже после выборов - в 2015 году, когда Фирташ предстал перед судом Вены, где он доказывал, что мотивы его преследования со стороны США имеют политическую подоплеку.

https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%B ... a-37683703

Их разрешаете цитировать, или к ним тоже относится
себя не уважать. Mauvais ton

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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 17:05

  detroytred написав:Я хоть и не зелёный, но стало интересно: а что, по-Вашему, хочет ЗЕ?


Зе хочет войти в историю, "давшим мир", "нелохом в 42 года" :mrgreen:
При этом желательно получить 100 ярдов на распил. :mrgreen:
И если для этого уклонисты-долярчики-президенты должны осудить воевавших за свою страну - не проблема совсем.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 17:31

Спецпроект liga.net
18.11.2019
Между свободой и тюрьмой
Что ждет Петра Порошенко

https://project.liga.net/projects/poroshenko_cases/

От нее же
Что важного произошло за уходящую неделю в мире экономики, бизнеса и финансов?

LIGA.net публикует топ-10 новостей, которые вы могли пропустить.

https://biz.liga.net/all/all/article/bi ... tion1#page
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 18:15

Окрім голови фракції "Слуга Народу" Давида Арахамії, статус US person, тобто того хто являється резидентом або громадянином США, є міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Мілованов.

Про що він сам і розповів під час тренінгу у Трускавці.

ВИДЕО
https://twitter.com/evhen_n/status/1196379467746332672
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 18:33


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