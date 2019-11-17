RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4650465146524653>
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 16:41

  Renee написав:yanyura
Цитировать ТСН ,или Прямый, или RT - себя не уважать. Mauvais ton

подписывайтесь на мой канал в Ютробе,вон Шарику даже дают бабки за 3% https://112.ua/glavnye-novosti/vyigrali ... 00268.html
И НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО Центровой)) viewtopic.php?p=4675059&f=88#p4675059
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3160
З нами з: 03.12.14
Подякував: 377 раз.
Подякували: 438 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 16:49

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:в этом прикиде вылитый Карл Маркс
вижу снова Будулая))
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3160
З нами з: 03.12.14
Подякував: 377 раз.
Подякували: 438 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 16:52

Re: Політичні дискусії

Мизантрóп написав:
  Renee написав:yanyura
Цитировать ТСН ,или Прямый, или RT - себя не уважать. Mauvais ton

подписывайтесь на мой канал в Ютробе,вон Шарику даже дают бабки за 3% https://112.ua/glavnye-novosti/vyigrali ... 00268.html


Так зажали Шарию деньги дать, ради этого даже поменяли закон, теперь деньги будут делить только победители, набравшие свыше 5 процентов.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13537
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3759 раз.
Подякували: 5541 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 17:02

  Renee написав:yanyura
Цитировать ТСН ,или Прямый, или RT - себя не уважать. Mauvais ton

А как насчет
liga.net
03.04.2014
Порошенко сделал, вне всякого сомнения, самую грубую ошибку в своей политической карьере, решившись на переговоры с группой Фирташа и не осознав, что результаты этих переговоров будут преданы гласности.

https://www.liga.net/politics/opinion/s ... poroshenko
apostrophe.ua
30 апреля 2015
по инициативе Фирташа они с Порошенко и Кличко встречались в Вене накануне президентских выборов в Украине в мае 2014 года. Бизнесмен ставил целью не допустить президентства Юлии Тимошенко.

"Главное, что мы получили то, что хотели: Порошенко - президент, Кличко стал мэром", - заявил Фирташ.

Он отметил, что детали встречи являются конфиденциальными.

https://apostrophe.ua/news/politics/201 ... enko/22976

theinsider.ua
Репортаж из зала суда в Вене
1 травня 2015
"Была ли у вас встреча в Вене с Порошенко и Кличко?" - спросил судья.

"Да... Я не могу говорить больше, я подписал конфиденциальные обязательства", - ответил Фирташ. Судья заверил бизнесмена, что в рамках процесса он свободен от обязательств.

Но Фирташ отказался обсуждать подробности. "Могу сказать, что мы добились, чего хотели. Порошенко стал президентом, Кличко - мэром", - заявил бизнесмен, и его соратники переглянулись еще выразительнее, чем после заявления о поддержке Кличко.

http://www.theinsider.ua/politics/5543c5149535a/
dw.com
23.02.2017
...
в мае 2014 года в Вене Дмитрий Фирташ встречался с Петром Порошенко и Виталием Кличко. По словам ныне опального олигарха, именно тогда им было дано обещание о поддержке первого на президентских выборах, второго - на выборах мэра Киева.

Об этих договоренностях стало известно уже после выборов - в 2015 году, когда Фирташ предстал перед судом Вены, где он доказывал, что мотивы его преследования со стороны США имеют политическую подоплеку.

https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%B ... a-37683703

Их разрешаете цитировать, или к ним тоже относится
себя не уважать. Mauvais ton

:?:
yanyura
 
Повідомлень: 5052
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1776 раз.
Подякували: 1215 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 17:05

  detroytred написав:Я хоть и не зелёный, но стало интересно: а что, по-Вашему, хочет ЗЕ?


Зе хочет войти в историю, "давшим мир", "нелохом в 42 года" :mrgreen:
При этом желательно получить 100 ярдов на распил. :mrgreen:
И если для этого уклонисты-долярчики-президенты должны осудить воевавших за свою страну - не проблема совсем.
vano80
 
Повідомлень: 1557
З нами з: 17.09.13
Подякував: 27 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 17:31

Спецпроект liga.net
18.11.2019
Между свободой и тюрьмой
Что ждет Петра Порошенко

https://project.liga.net/projects/poroshenko_cases/

От нее же
Что важного произошло за уходящую неделю в мире экономики, бизнеса и финансов?

LIGA.net публикует топ-10 новостей, которые вы могли пропустить.

https://biz.liga.net/all/all/article/bi ... tion1#page
yanyura
 
Повідомлень: 5052
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1776 раз.
Подякували: 1215 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 18:15

Окрім голови фракції "Слуга Народу" Давида Арахамії, статус US person, тобто того хто являється резидентом або громадянином США, є міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Мілованов.

Про що він сам і розповів під час тренінгу у Трускавці.

ВИДЕО
https://twitter.com/evhen_n/status/1196379467746332672
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9734
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6399 раз.
Подякували: 2600 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 18:33


КрАЗ жалко.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 730
З нами з: 08.09.09
Подякував: 8 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 19:17

Re: Політичні дискусії

Ітогі подвєдьом. 2019-11-16

1) Новым главой "Укравтодора" стал депутат от "Слуги народа"
"Господин Кубраков уже показал себя как профессионал во время строительства трассы Запорожье-Мариуполь"

Той самой трассы, к строительству которой не имеют отношение ни Зеленский, ни Гончарук, ни Кубраков.

2) С 20 ноября следствие по делам Майдана будет остановлено - адвокат
"Норму об обеспечении следствия по делам Майдана после 20.11.2019 Верховная Рада не проголосовала … «не успела». Следующая попытка только 3.12. То есть 20.11.2019 у нас таки «черная дыра». Передавать дела некому, некуда. И поэтому этого нельзя делать. А следствие - останавливается", - заявила Закревская.

"Ми зробили це разом"

3) Бахматюк заявляет, что Писарук с Гонтаревой убили его банки
Бизнесмен Олег Бахматюк, экс-владелец VAB банка, опровергает обвинения НАБУ о якобы сговоре с чиновником НБУ Александром Писаруком. То, что НБУ закрыло банки Бахматюка, свидетельствует о враждебных отношениях и о том, что никаких контактов у него с Писаруком не может быть априори.

Я уже по этому делу, повторятся не буду. Тут даже на белых нитках сэкономлено.

4) Правительство отменило решение Гройсмана об ограничении тарифов на отопление и горячую воду
Во время предвыборной компании ЗЕ! шутил о тарифах

5) Путин хочет набросить Донбасс на Украину, как ошейник – Сенцов

Оккупанты провоцируют украинских военных вблизи Петровского, где состоялось разведение сил
Оккупанты провоцируют украинских военных на ответный огонь вблизи участка разведения сил Богдановка-Петровское.

Но виноваты, всё равно - Порошенко, ветераны, добровольцы.

Ітогі подвєдьом. 2019-11-17

1) Милованов сообщил об увольнении почти полсотни глав госпредприятий
Нет, это не политическое преследование. Это замена на прохфесионалов
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3404
З нами з: 31.08.09
Подякував: 247 раз.
Подякували: 800 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 19:29

Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 730
З нами з: 08.09.09
Подякував: 8 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4650465146524653>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.