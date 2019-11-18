Додано: Пон 18 лис, 2019 19:51

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что нормы нового закона об особом статусе Донбасса должны быть согласованы с представителями оккупационных властей "ДНР" и "ЛНР" во время встречи в Минске Трехсторонней контактной группы.

щодо можливого неправомірного впливу на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя у березні-травні 2019 року. У документі іде мова про підозру п’ятого президента України у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 109 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Стаття 109. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади

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2. Публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, -

караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такої.



3. Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені особою, яка є представником влади, або повторно, або організованою групою, або з використанням засобів масової інформації, -

караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такої.

Ітогі подвєдьом. 2019-11-18Труба чувствуют, что ему труба. Поэтому активизировался, чтобы показать свою лояльность. О законности речь даже не идёт.Даже на мой розум сельского бухгалтера, амбула, обвинения и статьи вообще не связаны между собой.Видимо, даже Рябошапка охренел от такой юридической *****И правда, и неправда.Похоже на то что встреча в нормандском формате всё же состоится.РФ усиливает свои позиции в переговорах, украинская сторона всё сливает.Если кто забыл, то внешняя политика - прямая обязанность Зеленского, как Президента Украины.И ответ нашей украинской стороны.Всё, как хочет РФ. А Макрон и Меркель заявят, мол, если украинская сторона хочет согласовывать с ЛДНР, то это их право.Украинская сторона вообще не выдвигает никаких предложений, движется в фарватере РФ.Это ещё не капитуляция. Капитуляцию оформят попозже., конечно же "порохоботы" врали о похищении.Когда средь бела дня подъезжает бусик без опознавательных знаков, забирают Гриценко в бус. То родственники Гриценко наверное подумали "ммм, это СБУ задержало по поручению ГПУ"PS. Вынесу отдельно.Порошенко публично призывал к насильственному изменению или свержению конституционного строя при подборе членов ВСП марте-мае 2019 ? WTF ???