В приличном обществе не принято голосовать за комиков и свадебных фотографов.
Моралист 73%-ный, блин...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 18 лис, 2019 20:02
В приличном обществе не принято голосовать за комиков и свадебных фотографов.
Моралист 73%-ный, блин...
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Додано: Пон 18 лис, 2019 20:43
Пускай тебя ставят на место те, кто голосовал за Зе/СН, 8%-ый моралист.
Научись принимать выбор народа. Это и есть демократия.
Додано: Пон 18 лис, 2019 20:51
Ну тут ничего удивительного.
Вон барышевскую судью отстранили
"Строк дії відсторонення суддів від здійснення правосуддя – до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про їх звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати."
Так бабушка может и без судов остаться, чем не "свержение строя" по нынешним временам
Додано: Пон 18 лис, 2019 20:54
Re: Політичні дискусії
Шевченко о соросятах:
Додано: Пон 18 лис, 2019 21:01
Re: Політичні дискусії
С 16:47
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 18 лис, 2019 21:03
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 18 лис, 2019 21:04
Вот как ольгинец, так обязательно - хам. Исключений нет
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 18 лис, 2019 21:15
Вынужденный -- это с очень большой натяжкой, мягко говоря.
По двум причинам:
1. Нет и не было ответа на вопрос: как отреагировал бы враг в случае удара по нему в Крыму.
2. Дело не только в армии. В 14-ом положено было вводить ВП. Из целесообразности не ввели. Можно трактовать, как капитуляцию.
В принципе, я согласен с Вами, что прямой аналогии нет.
Тем не менее в игре в гибридность границы понятий становятся размытыми.
Собственно, ВП для того и вводится, чтобы работали упрощения.
Додано: Пон 18 лис, 2019 21:20
Руслан Бортник исследовал биографии всех 18 членов правительства.
16 из них в том или ином качестве от министра до советника работали в правительствах Яценюка-Гройсмана при президенте Порошенко.
То есть в принципе с полным основанием можно утверждать, что нынешнее правительство Гончарука - это правительство Зеленского-Порошенко.
А я думаю, чего телега не едет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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