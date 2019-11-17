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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 20:02

  M-A-X написав:
  Перес де Куэльяр написав:Якщо це правда, ох сволота зрадницька прийшла до Влади і маскується.
В приличном обществе не принято ссылаться на цензор.

В приличном обществе не принято голосовать за комиков и свадебных фотографов.
Моралист 73%-ный, блин...
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 20:43

  Starikan написав:
  M-A-X написав:
  Перес де Куэльяр написав:Якщо це правда, ох сволота зрадницька прийшла до Влади і маскується.
В приличном обществе не принято ссылаться на цензор.

В приличном обществе не принято голосовать за комиков и свадебных фотографов.
Моралист 73%-ный, блин...

Пускай тебя ставят на место те, кто голосовал за Зе/СН, 8%-ый моралист.
Научись принимать выбор народа. Это и есть демократия.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 20:51

  pesikot написав:Порошенко публично призывал к насильственному изменению или свержению конституционного строя при подборе членов ВСП марте-мае 2019 ? WTF ???


Ну тут ничего удивительного.
Вон барышевскую судью отстранили
"Строк дії відсторонення суддів від здійснення правосуддя – до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про їх звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати."

Так бабушка может и без судов остаться, чем не "свержение строя" по нынешним временам :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 20:54

Re: Політичні дискусії

Шевченко о соросятах:
Як Україну злії люде
Присплять, лукаві, і в огні
Її, окраденую, збудять...
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 21:01

Re: Політичні дискусії

В Украине работают учителей больше, чем необходимо. Об этом сказала глава Министерства образования Анна Новосад в эфире телеканала 1+1.


С 16:47
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 21:03

  M-A-X написав:Шевченко о соросятах:

Ольгинцы, не палитесь так открыто
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 21:04

  M-A-X написав:Пускай тебя ставят на место те, кто голосовал за Зе/СН, 8%-ый моралист.
Научись принимать выбор народа. Это и есть демократия.

Вот как ольгинец, так обязательно - хам. Исключений нет
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 21:07

M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 21:15

  Перес де Куэльяр написав:Не погоджусь зовсім. Мене вражає ваше мислення в порівнянні обставин військової тактики ЗСУ-14р. зі ЗСУ-19р. Є вимушений відступ військ з причін, а є відступ капітулюючи, коли немає на це потреби, бо завдання ЗСУ, якщо вони є, полягає в тому, щоб захищати суверенітет, територію Держави від ворога у визначених кордонах Міжнародними інституціями, якщо є всі небхідні засоби, а також людський ресурс у штаті для виконання тактично-військових завдань. Відчуваєте різницю? Де зрада, а де вимушений відступ.

Вынужденный -- это с очень большой натяжкой, мягко говоря.
По двум причинам:
1. Нет и не было ответа на вопрос: как отреагировал бы враг в случае удара по нему в Крыму.
2. Дело не только в армии. В 14-ом положено было вводить ВП. Из целесообразности не ввели. Можно трактовать, как капитуляцию.

В принципе, я согласен с Вами, что прямой аналогии нет.
Тем не менее в игре в гибридность границы понятий становятся размытыми.

Собственно, ВП для того и вводится, чтобы работали упрощения.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 21:20

Руслан Бортник исследовал биографии всех 18 членов правительства.
16 из них в том или ином качестве от министра до советника работали в правительствах Яценюка-Гройсмана при президенте Порошенко.
То есть в принципе с полным основанием можно утверждать, что нынешнее правительство Гончарука - это правительство Зеленского-Порошенко.
А я думаю, чего телега не едет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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