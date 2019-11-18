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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 19:51

Ітогі подвєдьом. 2019-11-18

Ітогі подвєдьом. 2019-11-18

1) ГБР подготовило подозрение и представление на снятие неприкосновенности с Порошенко
Труба чувствуют, что ему труба. Поэтому активизировался, чтобы показать свою лояльность. О законности речь даже не идёт.
Даже на мой розум сельского бухгалтера, амбула, обвинения и статьи вообще не связаны между собой.

2) По его словам, над документами работает два подразделения - юридическое и то, которое сопровождает работу ГБР. "Думаю, что на протяжении нескольких недель у нас уже будут соответствующие справки и будет соответствующий проект решения", - сказал Рябошапка.
Видимо, даже Рябошапка охренел от такой юридической *****

3) Передача Украине захваченных Россией в 2018 году кораблей идет по плану – ВМС

Кремль отвергает связь между возвращением Украине кораблей и решением Международного трибунала по морскому праву
И правда, и неправда.
Похоже на то что встреча в нормандском формате всё же состоится.
РФ усиливает свои позиции в переговорах, украинская сторона всё сливает.
Если кто забыл, то внешняя политика - прямая обязанность Зеленского, как Президента Украины.

4) В Кремле подтвердили, что встреча в "нормандском формате" запланирована на 9 декабря

5) В Кремле недоумевают, как Украина будет согласовывать с ОРЛДО особый статус Донбасса
И ответ нашей украинской стороны.
Пристайко объяснил, как согласовать закон о статусе Донбасса с ОРДЛО
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что нормы нового закона об особом статусе Донбасса должны быть согласованы с представителями оккупационных властей "ДНР" и "ЛНР" во время встречи в Минске Трехсторонней контактной группы.

Всё, как хочет РФ. А Макрон и Меркель заявят, мол, если украинская сторона хочет согласовывать с ЛДНР, то это их право.
Украинская сторона вообще не выдвигает никаких предложений, движется в фарватере РФ.
Это ещё не капитуляция. Капитуляцию оформят попозже.

6) Никто не похищал: главу “Укрэксимбанка” задержала СБУ по поручению Генпрокуратуры

zRadio, конечно же "порохоботы" врали о похищении.
Когда средь бела дня подъезжает бусик без опознавательных знаков, забирают Гриценко в бус. То родственники Гриценко наверное подумали "ммм, это СБУ задержало по поручению ГПУ"

Главу правления "Укрэксимбанка" освободили под залог в 3 миллиона гривень

PS. Вынесу отдельно.

ДБР скерувало до ГПУ проєкт повідомлення про підозру п’ятому президенту України
щодо можливого неправомірного впливу на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя у березні-травні 2019 року. У документі іде мова про підозру п’ятого президента України у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 109 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Стаття 109. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади
...
2. Публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, -
караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такої.

3. Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені особою, яка є представником влади, або повторно, або організованою групою, або з використанням засобів масової інформації, -
караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такої.

Порошенко публично призывал к насильственному изменению или свержению конституционного строя при подборе членов ВСП марте-мае 2019 ? WTF ???
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 20:02

  M-A-X написав:
  Перес де Куэльяр написав:Якщо це правда, ох сволота зрадницька прийшла до Влади і маскується.
В приличном обществе не принято ссылаться на цензор.

В приличном обществе не принято голосовать за комиков и свадебных фотографов.
Моралист 73%-ный, блин...
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 20:43

  Starikan написав:
  M-A-X написав:
  Перес де Куэльяр написав:Якщо це правда, ох сволота зрадницька прийшла до Влади і маскується.
В приличном обществе не принято ссылаться на цензор.

В приличном обществе не принято голосовать за комиков и свадебных фотографов.
Моралист 73%-ный, блин...

Пускай тебя ставят на место те, кто голосовал за Зе/СН, 8%-ый моралист.
Научись принимать выбор народа. Это и есть демократия.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 20:51

  pesikot написав:Порошенко публично призывал к насильственному изменению или свержению конституционного строя при подборе членов ВСП марте-мае 2019 ? WTF ???


Ну тут ничего удивительного.
Вон барышевскую судью отстранили
"Строк дії відсторонення суддів від здійснення правосуддя – до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про їх звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати."

Так бабушка может и без судов остаться, чем не "свержение строя" по нынешним временам :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 20:54

Re: Політичні дискусії

Шевченко о соросятах:
Як Україну злії люде
Присплять, лукаві, і в огні
Її, окраденую, збудять...
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 21:01

Re: Політичні дискусії

В Украине работают учителей больше, чем необходимо. Об этом сказала глава Министерства образования Анна Новосад в эфире телеканала 1+1.


С 16:47
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 21:03

  M-A-X написав:Шевченко о соросятах:

Ольгинцы, не палитесь так открыто
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 21:04

  M-A-X написав:Пускай тебя ставят на место те, кто голосовал за Зе/СН, 8%-ый моралист.
Научись принимать выбор народа. Это и есть демократия.

Вот как ольгинец, так обязательно - хам. Исключений нет
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 21:07

M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 21:15

  Перес де Куэльяр написав:Не погоджусь зовсім. Мене вражає ваше мислення в порівнянні обставин військової тактики ЗСУ-14р. зі ЗСУ-19р. Є вимушений відступ військ з причін, а є відступ капітулюючи, коли немає на це потреби, бо завдання ЗСУ, якщо вони є, полягає в тому, щоб захищати суверенітет, територію Держави від ворога у визначених кордонах Міжнародними інституціями, якщо є всі небхідні засоби, а також людський ресурс у штаті для виконання тактично-військових завдань. Відчуваєте різницю? Де зрада, а де вимушений відступ.

Вынужденный -- это с очень большой натяжкой, мягко говоря.
По двум причинам:
1. Нет и не было ответа на вопрос: как отреагировал бы враг в случае удара по нему в Крыму.
2. Дело не только в армии. В 14-ом положено было вводить ВП. Из целесообразности не ввели. Можно трактовать, как капитуляцию.

В принципе, я согласен с Вами, что прямой аналогии нет.
Тем не менее в игре в гибридность границы понятий становятся размытыми.

Собственно, ВП для того и вводится, чтобы работали упрощения.
detroytred
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