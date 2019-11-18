Додано: Пон 18 лис, 2019 21:40

pesikot написав: Труба чувствуют, что ему труба. Поэтому активизировался, чтобы показать свою лояльность. О законности речь даже не идёт.

Труба чувствуют, что ему труба. Поэтому активизировался, чтобы показать свою лояльность. О законности речь даже не идёт.

pesikot написав: Даже на мой розум сельского бухгалтера

Даже на мой розум сельского бухгалтера

pesikot написав: РФ усиливает свои позиции в переговорах, украинская сторона всё сливает.

Если кто забыл, то внешняя политика - прямая обязанность Зеленского, как Президента Украины. РФ усиливает свои позиции в переговорах, украинская сторона всё сливает.Если кто забыл, то внешняя политика - прямая обязанность Зеленского, как Президента Украины.

pesikot написав: Украинская сторона вообще не выдвигает никаких предложений, движется в фарватере РФ.

Это ещё не капитуляция. Капитуляцию оформят попозже.

Украинская сторона вообще не выдвигает никаких предложений, движется в фарватере РФ.Это ещё не капитуляция. Капитуляцию оформят попозже.

pesikot написав: zRadio, конечно же "порохоботы" врали о похищении.

Когда средь бела дня подъезжает бусик без опознавательных знаков, забирают Гриценко в бус. То родственники Гриценко наверное подумали "ммм, это СБУ задержало по поручению ГПУ"

, конечно же "порохоботы" врали о похищении.Когда средь бела дня подъезжает бусик без опознавательных знаков, забирают Гриценко в бус. То родственники Гриценко наверное подумали "ммм, это СБУ задержало по поручению ГПУ"

Хм... А это большой вопрос, кому представители сегодняшней власти лояльны. Арахамия, Гончарук и Милованов голосовали в первом туре за Порошенко. Гончарук еще и помог завести в Раду Вятровича, устроив порохоботку выше в списке ПЕС к себе в Кабмин (фамилию ее я даже не запомнил - очередная "никто"). Рябошапка - тоже большой знак вопроса. Зеленский считает его на 100% своим, а вот кого на 100% своим считает сам Рябошапка?Я склоняюсь к тому, что Порошенко уголовное преследование не грозит - органы следствия непрофессиональны, политические риски высоки, вертикали (той самой лояльности) у Зеленского нет, ну и нарид уж очень сердобольный...Отличный бэкграунд для политической карьеры - своим там будешьТо, что мы сливаем позиции в переговорах - это объективная реальность, или чей-то персональный фак-ап? Опиши по-пунктно на свой "розум", кто и где недорабатывает - интересно послушать...Сто раз уже обсудили, что ничего не предпринимать - лучшая лля нас стратегия. Порошенко действовал так же. Где движение в фарватере РФ - пока что это твоя придумка! Я уже говорил - единственное, что не делает Зеленский vs Порошенко - это не повторяет по 10 раз в день заклинания "геть від Москви" и "остаточне прощавай". Но это и не геополитика - это продукт внутреннего потребления.Гляди, как всовесть проснуласьА где она была, когда Ефремова 3 года в СИЗО без предъявления обвинений держали? Если мы европейская страна, то каждый гражданин вправе рассчитывать на исполнение законов, в том числе УПК. Не так ли?Я не сомневаюсь, что при задержании Гриценко оперативники СБУ действовали, как... бандиты. Собственно, как они действуют в 99% случаев. Просто странно слышать твой вой по этому поводу - ситуация из разряда "никогда такого не было, и вот опять" (с)К слову, журналистку Шария прошлым летом так же похищали - покажи мне комментарий со своей "озабоченностью"! Давай-давай - спрыгнуть уже не получится!