Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Руслан Бортник исследовал биографии всех 18 членов правительства. 16 из них в том или ином качестве от министра до советника работали в правительствах Яценюка-Гройсмана при президенте Порошенко. То есть в принципе с полным основанием можно утверждать, что нынешнее правительство Гончарука - это правительство Зеленского-Порошенко. А я думаю, чего телега не едет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Перес де Куэльяр написав:Не погоджусь зовсім. Мене вражає ваше мислення в порівнянні обставин військової тактики ЗСУ-14р. зі ЗСУ-19р. Є вимушений відступ військ з причін, а є відступ капітулюючи, коли немає на це потреби, бо завдання ЗСУ, якщо вони є, полягає в тому, щоб захищати суверенітет, територію Держави від ворога у визначених кордонах Міжнародними інституціями, якщо є всі небхідні засоби, а також людський ресурс у штаті для виконання тактично-військових завдань. Відчуваєте різницю? Де зрада, а де вимушений відступ.
Вынужденный -- это с очень большой натяжкой, мягко говоря. По двум причинам: 1. Нет и не было ответа на вопрос: как отреагировал бы враг в случае удара по нему в Крыму. 2. Дело не только в армии. В 14-ом положено было вводить ВП. Из целесообразности не ввели. Можно трактовать, как капитуляцию.
В принципе, я согласен с Вами, что прямой аналогии нет. Тем не менее в игре в гибридность границы понятий становятся размытыми.
Собственно, ВП для того и вводится, чтобы работали упрощения.
Турчинов віддавав наказ і ставив завдання ЗСУ в Криму чинити опір військовими засобами, його відмовлялися виконувати, або було нікому. Ось в чому полягала проблема, бо ніхто не був готовий вбивати.
detroytred написав:Я хоть и не зелёный, но стало интересно: а что, по-Вашему, хочет ЗЕ?
Зе хочет войти в историю, "давшим мир", "нелохом в 42 года" При этом желательно получить 100 ярдов на распил. И если для этого уклонисты-долярчики-президенты должны осудить воевавших за свою страну - не проблема совсем.
Мир и деньги -- это не плохо.
Осуждения воевавших не видно. Недавно награды вручал.
А так я согласен с zРадио -- что там у них (наверху) в голове и какие реальные расклады и процессы идут -- мы не знаем.
Но могли бы кое что узнать хотя бы и старого. 150 часов разговоров с кремлем в 2014 засекречены. От кого? От кремля))
pesikot написав:Труба чувствуют, что ему труба. Поэтому активизировался, чтобы показать свою лояльность. О законности речь даже не идёт.
Хм... А это большой вопрос, кому представители сегодняшней власти лояльны. Арахамия, Гончарук и Милованов голосовали в первом туре за Порошенко. Гончарук еще и помог завести в Раду Вятровича, устроив порохоботку выше в списке ПЕС к себе в Кабмин (фамилию ее я даже не запомнил - очередная "никто"). Рябошапка - тоже большой знак вопроса. Зеленский считает его на 100% своим, а вот кого на 100% своим считает сам Рябошапка?
Я склоняюсь к тому, что Порошенко уголовное преследование не грозит - органы следствия непрофессиональны, политические риски высоки, вертикали (той самой лояльности) у Зеленского нет, ну и нарид уж очень сердобольный...
pesikot написав:Даже на мой розум сельского бухгалтера
Отличный бэкграунд для политической карьеры - своим там будешь
pesikot написав:РФ усиливает свои позиции в переговорах, украинская сторона всё сливает. Если кто забыл, то внешняя политика - прямая обязанность Зеленского, как Президента Украины.
То, что мы сливаем позиции в переговорах - это объективная реальность, или чей-то персональный фак-ап? Опиши по-пунктно на свой "розум", кто и где недорабатывает - интересно послушать...
pesikot написав:Украинская сторона вообще не выдвигает никаких предложений, движется в фарватере РФ. Это ещё не капитуляция. Капитуляцию оформят попозже.
Сто раз уже обсудили, что ничего не предпринимать - лучшая лля нас стратегия. Порошенко действовал так же. Где движение в фарватере РФ - пока что это твоя придумка! Я уже говорил - единственное, что не делает Зеленский vs Порошенко - это не повторяет по 10 раз в день заклинания "геть від Москви" и "остаточне прощавай". Но это и не геополитика - это продукт внутреннего потребления.
pesikot написав:zRadio, конечно же "порохоботы" врали о похищении. Когда средь бела дня подъезжает бусик без опознавательных знаков, забирают Гриценко в бус. То родственники Гриценко наверное подумали "ммм, это СБУ задержало по поручению ГПУ"
Гляди, как в pesikot совесть проснулась А где она была, когда Ефремова 3 года в СИЗО без предъявления обвинений держали? Если мы европейская страна, то каждый гражданин вправе рассчитывать на исполнение законов, в том числе УПК. Не так ли?
Я не сомневаюсь, что при задержании Гриценко оперативники СБУ действовали, как... бандиты. Собственно, как они действуют в 99% случаев. Просто странно слышать твой вой по этому поводу - ситуация из разряда "никогда такого не было, и вот опять" (с)
К слову, журналистку Шария прошлым летом так же похищали - покажи мне комментарий со своей "озабоченностью"! Давай-давай - спрыгнуть уже не получится!
Российские войска атаковали позиции 46-й ОДШБ под Сизым на Луганщине - ранен один десантник Российские оккупационные войска нанесли удар по позициям 46-й десантно-штурмовой бригады под Сизым (Луганская область). Один украинский воин получил тяжелое ранение. Об этом в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Он отметил: "Российские войска атаковали украинские позиции у села Сизое под Луганском с территории Российской федерации, один военнослужащий получил тяжелые ранения.
Сизое находится на самой границе с РФ, считалось последние годы тихим местом. Позиции 46-й десантно-штурмовой бригады были атакованы беспилотником, который прицельно сбросил боевую гранату. Один наш воин тяжело ранен, множественные осколочные ранения спины. Военные медики подтверждают - это не случайный взрыв, ранение - боевое.
Сейчас за жизнь десантника борются врачи. Очевидно, атака произведена с территории РФ, в районе, который непосредственно примыкает к участку разведения в Станице Луганской.
Не признанная война продолжается под аккомпанемент успокоительных политических заявлений, оторванных от реальности".
zРадио написав:Я не сомневаюсь, что при задержании Гриценко оперативники СБУ действовали, как... бандиты. Собственно, как они действуют в 99% случаев. Просто странно слышать твой вой по этому поводу - ситуация из разряда "никогда такого не было, и вот опять" (с)
Ты опять переобулся То "порохоботы" врали о похищении, то ты всегда знал, что СБУ действуют, как бандиты Ты сам макнулся в свою же ложь
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой