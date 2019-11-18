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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 21:20

Руслан Бортник исследовал биографии всех 18 членов правительства.
16 из них в том или ином качестве от министра до советника работали в правительствах Яценюка-Гройсмана при президенте Порошенко.
То есть в принципе с полным основанием можно утверждать, что нынешнее правительство Гончарука - это правительство Зеленского-Порошенко.
А я думаю, чего телега не едет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 21:23

  detroytred написав:
  Перес де Куэльяр написав:Не погоджусь зовсім. Мене вражає ваше мислення в порівнянні обставин військової тактики ЗСУ-14р. зі ЗСУ-19р. Є вимушений відступ військ з причін, а є відступ капітулюючи, коли немає на це потреби, бо завдання ЗСУ, якщо вони є, полягає в тому, щоб захищати суверенітет, територію Держави від ворога у визначених кордонах Міжнародними інституціями, якщо є всі небхідні засоби, а також людський ресурс у штаті для виконання тактично-військових завдань. Відчуваєте різницю? Де зрада, а де вимушений відступ.

Вынужденный -- это с очень большой натяжкой, мягко говоря.
По двум причинам:
1. Нет и не было ответа на вопрос: как отреагировал бы враг в случае удара по нему в Крыму.
2. Дело не только в армии. В 14-ом положено было вводить ВП. Из целесообразности не ввели. Можно трактовать, как капитуляцию.

В принципе, я согласен с Вами, что прямой аналогии нет.
Тем не менее в игре в гибридность границы понятий становятся размытыми.

Собственно, ВП для того и вводится, чтобы работали упрощения.
Турчинов віддавав наказ і ставив завдання ЗСУ в Криму чинити опір військовими засобами, його відмовлялися виконувати, або було нікому. Ось в чому полягала проблема, бо ніхто не був готовий вбивати.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 21:27

  vano80 написав:
  detroytred написав:Я хоть и не зелёный, но стало интересно: а что, по-Вашему, хочет ЗЕ?


Зе хочет войти в историю, "давшим мир", "нелохом в 42 года" :mrgreen:
При этом желательно получить 100 ярдов на распил. :mrgreen:
И если для этого уклонисты-долярчики-президенты должны осудить воевавших за свою страну - не проблема совсем.

Мир и деньги -- это не плохо.

Осуждения воевавших не видно.
Недавно награды вручал.

А так я согласен с zРадио -- что там у них (наверху) в голове и какие реальные расклады и процессы идут -- мы не знаем.

Но могли бы кое что узнать хотя бы и старого.
150 часов разговоров с кремлем в 2014 засекречены. От кого? От кремля))
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 21:35

Перес
Наказ был на разрешение применения оружия. Это немного не то)))

Для всей полноты полномочий чинити опiр, уничтожать за пределами воинской части нужны другие наказы.

Кроме того, речь ведь не только о крымском гарнизоне. Удар можно было наносить и силами с материка.

Не помню уже точно, но была инфо о самолетах в воздухе и ... отмене операции.
Не помню насколько достоверная.

Повторюсь: в условиях негибридности Вы правы безоговорочно. Но за окошком -- гибридность.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 21:40

  pesikot написав:Труба чувствуют, что ему труба. Поэтому активизировался, чтобы показать свою лояльность. О законности речь даже не идёт.


Хм... А это большой вопрос, кому представители сегодняшней власти лояльны. Арахамия, Гончарук и Милованов голосовали в первом туре за Порошенко. Гончарук еще и помог завести в Раду Вятровича, устроив порохоботку выше в списке ПЕС к себе в Кабмин (фамилию ее я даже не запомнил - очередная "никто"). Рябошапка - тоже большой знак вопроса. Зеленский считает его на 100% своим, а вот кого на 100% своим считает сам Рябошапка? :mrgreen:

Я склоняюсь к тому, что Порошенко уголовное преследование не грозит - органы следствия непрофессиональны, политические риски высоки, вертикали (той самой лояльности) у Зеленского нет, ну и нарид уж очень сердобольный...


  pesikot написав:Даже на мой розум сельского бухгалтера


Отличный бэкграунд для политической карьеры - своим там будешь :mrgreen:

  pesikot написав:РФ усиливает свои позиции в переговорах, украинская сторона всё сливает.
Если кто забыл, то внешняя политика - прямая обязанность Зеленского, как Президента Украины.


То, что мы сливаем позиции в переговорах - это объективная реальность, или чей-то персональный фак-ап? Опиши по-пунктно на свой "розум", кто и где недорабатывает - интересно послушать...

  pesikot написав:Украинская сторона вообще не выдвигает никаких предложений, движется в фарватере РФ.
Это ещё не капитуляция. Капитуляцию оформят попозже.


Сто раз уже обсудили, что ничего не предпринимать - лучшая лля нас стратегия. Порошенко действовал так же. Где движение в фарватере РФ - пока что это твоя придумка! Я уже говорил - единственное, что не делает Зеленский vs Порошенко - это не повторяет по 10 раз в день заклинания "геть від Москви" и "остаточне прощавай". Но это и не геополитика - это продукт внутреннего потребления.

  pesikot написав:zRadio, конечно же "порохоботы" врали о похищении.
Когда средь бела дня подъезжает бусик без опознавательных знаков, забирают Гриценко в бус. То родственники Гриценко наверное подумали "ммм, это СБУ задержало по поручению ГПУ"


Гляди, как в pesikot совесть проснулась :D А где она была, когда Ефремова 3 года в СИЗО без предъявления обвинений держали? Если мы европейская страна, то каждый гражданин вправе рассчитывать на исполнение законов, в том числе УПК. Не так ли?

Я не сомневаюсь, что при задержании Гриценко оперативники СБУ действовали, как... бандиты. Собственно, как они действуют в 99% случаев. Просто странно слышать твой вой по этому поводу - ситуация из разряда "никогда такого не было, и вот опять" (с)

К слову, журналистку Шария прошлым летом так же похищали - покажи мне комментарий со своей "озабоченностью"! Давай-давай - спрыгнуть уже не получится!
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 22:02

Re: Політичні дискусії

Российские войска атаковали позиции 46-й ОДШБ под Сизым на Луганщине - ранен один десантник
Российские оккупационные войска нанесли удар по позициям 46-й десантно-штурмовой бригады под Сизым (Луганская область). Один украинский воин получил тяжелое ранение.
Об этом в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он отметил: "Российские войска атаковали украинские позиции у села Сизое под Луганском с территории Российской федерации, один военнослужащий получил тяжелые ранения.

Сизое находится на самой границе с РФ, считалось последние годы тихим местом. Позиции 46-й десантно-штурмовой бригады были атакованы беспилотником, который прицельно сбросил боевую гранату. Один наш воин тяжело ранен, множественные осколочные ранения спины. Военные медики подтверждают - это не случайный взрыв, ранение - боевое.

Сейчас за жизнь десантника борются врачи. Очевидно, атака произведена с территории РФ, в районе, который непосредственно примыкает к участку разведения в Станице Луганской.

Не признанная война продолжается под аккомпанемент успокоительных политических заявлений, оторванных от реальности".
https://censor.net.ua/news/3160392/ross ... _desantnik
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 22:16

  zРадио написав:Рябошапка - тоже большой знак вопроса. Зеленский считает его на 100% своим, а вот кого на 100% своим считает сам Рябошапка?


Макрона считает своим ))
Недвижимость и семья там, где Родина.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 22:18

  M-A-X написав:

Після фрази що Україна штучна держава далі вже можна не дивитися.
Пропагандистський заказняк.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 22:25

  freeze написав:А я думаю, чего телега не едет.

Телега не едет, потому что, такие как вы, избрали себе подобных.
Избрали тех, кого выгнали за профнепригодность.
А вы их избрали.
Невозможно с лояльных спрашивать как с умных :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 22:29

  zРадио написав:Я не сомневаюсь, что при задержании Гриценко оперативники СБУ действовали, как... бандиты. Собственно, как они действуют в 99% случаев. Просто странно слышать твой вой по этому поводу - ситуация из разряда "никогда такого не было, и вот опять" (с)

Ты опять переобулся :)
То "порохоботы" врали о похищении, то ты всегда знал, что СБУ действуют, как бандиты
Ты сам макнулся в свою же ложь :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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