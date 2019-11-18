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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4652465346544655 Додано: Пон 18 лис, 2019 22:38 pesikot написав: zРадио написав: Я не сомневаюсь, что при задержании Гриценко оперативники СБУ действовали, как... бандиты. Собственно, как они действуют в 99% случаев. Просто странно слышать твой вой по этому поводу - ситуация из разряда "никогда такого не было, и вот опять" (с) Я не сомневаюсь, что при задержании Гриценко оперативники СБУ действовали, как... бандиты. Собственно, как они действуют в 99% случаев. Просто странно слышать твой вой по этому поводу - ситуация из разряда "никогда такого не было, и вот опять" (с)

Ты опять переобулся

То "порохоботы" врали о похищении, то ты всегда знал, что СБУ действуют, как бандиты

Ты сам макнулся в свою же ложь Ты опять переобулсяТо "порохоботы" врали о похищении, то ты всегда знал, что СБУ действуют, как бандитыТы сам макнулся в свою же ложь



Ну ты и тугой. Я высмеял твою истерику в духе "караул, СБУ похитила и пытала человека" еще в пятницу ИМЕННО потому, что это ПРОИСХОДИТ ЕЖЕДНЕВНО, но порохоботы замечают только то, на что поступает заказ, или поручение (в зависимости от того, сдельно, или на "фиксе" сидит конкретный порохобот).



Ответы на другие мои вопросы будут? Для удобства повторяю:

1) что неправильно делается / не делается в процессе подготовки к Нормандской встрече?

2) и где была твоя совесть, когда СБУ "похитила" журналистку Шария? Ну ты и тугой. Я высмеял твою истерику в духе "караул, СБУ похитила и пытала человека" еще в пятницупотому, что это, но порохоботы замечают только то, на что поступает заказ, или поручение (в зависимости от того, сдельно, или на "фиксе" сидит конкретный порохобот).Ответы на другие мои вопросы будут? Для удобства повторяю:1) что неправильно делается / не делается в процессе подготовки к Нормандской встрече?2) и где была твоя совесть, когда СБУ "похитила" журналистку Шария? zРадио

Повідомлень: 4149 З нами з: 02.05.18 Подякував: 815 раз. Подякували: 1910 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лис, 2019 22:39 pesikot написав: freeze написав: А я думаю, чего телега не едет. А я думаю, чего телега не едет.

Телега не едет, потому что, такие как вы, избрали себе подобных.

Избрали тех, кого выгнали за профнепригодность.

А вы их избрали.

Невозможно с лояльных спрашивать как с умных Телега не едет, потому что, такие как вы, избрали себе подобных.Избрали тех, кого выгнали за профнепригодность.А вы их избрали.Невозможно с лояльных спрашивать как с умных



Кого выгнали, можно поподробнее - Маркарову, Авакова )))

Многие из якобы новых членов правительства проработали до конца каденции Порошенко.

Так что учите матчасть.

Даже Гончарук был до упора советником первого зама Кубива, до конца.

Или правительство Порошенко было профнепригодно ? ))) Кого выгнали, можно поподробнее - Маркарову, Авакова )))Многие из якобы новых членов правительства проработали до конца каденции Порошенко.Так что учите матчасть.Даже Гончарук был до упора советником первого зама Кубива, до конца.Или правительство Порошенко было профнепригодно ? ))) Востаннє редагувалось freeze в Пон 18 лис, 2019 22:47, всього редагувалось 1 раз. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13542 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3761 раз. Подякували: 5541 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лис, 2019 22:46 freeze написав: pesikot написав: freeze написав: А я думаю, чего телега не едет. А я думаю, чего телега не едет.

Телега не едет, потому что, такие как вы, избрали себе подобных.

Избрали тех, кого выгнали за профнепригодность.

А вы их избрали.

Невозможно с лояльных спрашивать как с умных Телега не едет, потому что, такие как вы, избрали себе подобных.Избрали тех, кого выгнали за профнепригодность.А вы их избрали.Невозможно с лояльных спрашивать как с умных



Кого выгнали, можно поподробнее - Маркарову, Авакова )))

Vyjubt из якобы новых членов правительства проработалb до конца каденции Порошенко.

Так что учите матчасть.

Даже Гончарук был до упора советником первого зама Кубива, до конца.

Или правительство Порошенко было профнепригодно ? ))) Кого выгнали, можно поподробнее - Маркарову, Авакова )))Vyjubt из якобы новых членов правительства проработалb до конца каденции Порошенко.Так что учите матчасть.Даже Гончарук был до упора советником первого зама Кубива, до конца.Или правительство Порошенко было профнепригодно ? )))



Рябошапку выгнали, Рябошапку - еще Лукаш из Минюста в Кабмине Азарова

pesikot не может в лужу не угодить... Рябошапку выгнали, Рябошапку - еще Лукаш из Минюста в Кабмине Азароване может в лужу не угодить... zРадио

Повідомлень: 4149 З нами з: 02.05.18 Подякував: 815 раз. Подякували: 1910 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лис, 2019 23:19 Без комментариев.

"Факты" от pesikot и настоящие факты из его же ссылок (если не указано иное).



pesikot

2) С 20 ноября следствие по делам Майдана будет остановлено - адвокат



"Норму об обеспечении следствия по делам Майдана после 20.11.2019 Верховная Рада не проголосовала … «не успела». Следующая попытка только 3.12. То есть 20.11.2019 у нас таки «черная дыра». Передавать дела некому, некуда. И поэтому этого нельзя делать. А следствие - останавливается", - заявила Закревская.





"Ми зробили це разом"

Оригинал (не pesikot)

В ГБР создано подразделение по расследованию дел Майдана

18 ноября 2019



«В ГБР создано подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время массовых протестов в 2013-2014 годах - мы отобрали лучших, профессиональных следователей, которые будут эффективно работать над «делами Майдана» далее», - отметил он.



По словам Трубы, как только ГПУ завершит все процессуальные действия и передаст в ГБР материалы уголовных производств, следователи Бюро приступят к работе.



Он напомнил, что 20 ноября ГПУ завершает досудебные расследования по всем уголовным производствам.



«После этого у них есть 3 месяца для того, чтобы нам их передать. Сейчас в прокуратуре продолжается инвентаризация материалов, как только коллеги ее завершат, мы готовы расследовать «дела Майдана», - добавил Труба.

https://www.unian.net/politics/10759377 ... ydana.html



pesikot

5) Путин хочет набросить Донбасс на Украину, как ошейник – Сенцов



Оккупанты провоцируют украинских военных вблизи Петровского, где состоялось разведение сил



Оккупанты провоцируют украинских военных на ответный огонь вблизи участка разведения сил Богдановка-Петровское.





Но виноваты, всё равно - Порошенко, ветераны, добровольцы.

Оригинал (не pesikot)

"Если Зеленскому удастся вернуть наших пленных и прекратить боевые действия, я скажу, что у нас самый лучший президент, потому что это действительно важная задача. Если он это сделает - будет очень хорошо. А успех интеграции Донбасса при власти Путина - ну, это невозможная вещь. Так не будет", – подчеркнул режиссер.



pesikot

1) Милованов сообщил об увольнении почти полсотни глав госпредприятий

Нет, это не политическое преследование. Это замена на прохфесионалов

Оригинал (не pesikot)

По его словам, на все позиции назначается исполняющий обязанности и открывается конкурс.



При этом Милованов отметил, что решения об увольнении принимаются коллегиально - с участием министра и всех заместителей.



"Мы рассматриваем каждый случай отдельно и голосуем. У нас есть четкие критерии: финансовые результаты, выполнение КПИ и задач, репутация (особенно в области коррупции), командность работы", - добавил министр.



pesikot

Пристайко объяснил, как согласовать закон о статусе Донбасса с ОРДЛО



Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что нормы нового закона об особом статусе Донбасса должны быть согласованы с представителями оккупационных властей "ДНР" и "ЛНР" во время встречи в Минске Трехсторонней контактной группы.





Всё, как хочет РФ. А Макрон и Меркель заявят, мол, если украинская сторона хочет согласовывать с ЛДНР, то это их право.

Украинская сторона вообще не выдвигает никаких предложений, движется в фарватере РФ.

Это ещё не капитуляция. Капитуляцию оформят попозже.

Оригинал (не pesikot)

"По большому счету, было бы хорошо, чтобы эти тексты (проект закона об "особом статусе" - УНИАН) были наработаны по состоянию на сейчас, чтобы мы приехали с готовыми документами. Но я не вижу, чтобы была создана группа в парламенте, которая бы взяла на себя эту инициативу, сказала, что 31 декабря не за горами, давайте поднимем существующий документ и подумаем, что мы можем переписать", - посетовал министр.



Пристайко также отметил, что народные избранники не спешат обсуждать закон об амнистии, которая тоже указана в Минских соглашениях.



pesikot

PS. Вынесу отдельно.



ДБР скерувало до ГПУ проєкт повідомлення про підозру п’ятому президенту України



щодо можливого неправомірного впливу на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя у березні-травні 2019 року. У документі іде мова про підозру п’ятого президента України у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 109 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.





Стаття 109. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади

...

2. Публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, -

караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такої.



3. Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені особою, яка є представником влади, або повторно, або організованою групою, або з використанням засобів масової інформації, -

караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такої.





Порошенко публично призывал к насильственному изменению или свержению конституционного строя при подборе членов ВСП марте-мае 2019 ? WTF ???

Вроде все правильно и логично, но намеренно упускается "ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України".



Оригинал (не pesikot)

Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

...

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -



карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 "Факты" оти настоящие факты из его же ссылок (если не указано иное).Оригинал (неОригинал (неОригинал (неОригинал (неВроде все правильно и логично, но намеренно упускается "ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України".Оригинал (не yanyura Повідомлень: 5053 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1215 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лис, 2019 23:35 Re: Політичні дискусії pesikot написав: 1) ГБР подготовило подозрение и представление на снятие неприкосновенности с Порошенко

Труба чувствуют, что ему труба. Поэтому активизировался, чтобы показать свою лояльность. О законности речь даже не идёт.

Даже на мой розум сельского бухгалтера, амбула, обвинения и статьи вообще не связаны между собой.



2) По его словам, над документами работает два подразделения - юридическое и то, которое сопровождает работу ГБР. "Думаю, что на протяжении нескольких недель у нас уже будут соответствующие справки и будет соответствующий проект решения", - сказал Рябошапка.

Видимо, даже Рябошапка охренел от такой юридической ***** 1) ГБР подготовило подозрение и представление на снятие неприкосновенности с ПорошенкоТруба чувствуют, что ему труба. Поэтому активизировался, чтобы показать свою лояльность. О законности речь даже не идёт.Даже на мой розум сельского бухгалтера, амбула, обвинения и статьи вообще не связаны между собой.2) По его словам, над документами работает два подразделения - юридическое и то, которое сопровождает работу ГБР. "Думаю, что на протяжении нескольких недель у нас уже будут соответствующие справки и будет соответствующий проект решения", - сказал Рябошапка.Видимо, даже Рябошапка охренел от такой юридической ***** Є ланцюг, чому каральні органи діють на упередження, та попереджають Порошенка, бо тримтять ЗЕлені втрачають рейтинг охлоса, це можна помітити по зменшенню підтримки у соц.мережах. А по-переду визначна дата, річниця Майдану Революції Гідності, буде дуже в масштабах величне Віче і Порох є один з лідерів, має свою підтримку, а головне грощі, якими може підтримати протест, який призведе до початоку кінця цього короткострокового непорозуміння в Україні під назвою "квартал-95". Я хочу спати спокійно, мене вже втомили ці зелені чоловічки, бо прокинувшись одного ранку а нас вже продали разом з землею наче кріпаків в турборежимі. Є ланцюг, чому каральні органи діють на упередження, та попереджають Порошенка, бо тримтять ЗЕлені втрачають рейтинг охлоса, це можна помітити по зменшенню підтримки у соц.мережах. А по-переду визначна дата, річниця Майдану Революції Гідності, буде дуже в масштабах величне Віче і Порох є один з лідерів, має свою підтримку, а головне грощі, якими може підтримати протест, який призведе до початоку кінця цього короткострокового непорозуміння в Україні під назвою "квартал-95". Я хочу спати спокійно, мене вже втомили ці зелені чоловічки, бо прокинувшись одного ранку а нас вже продали разом з землею наче кріпаків в турборежимі. Перес де Куэльяр

Повідомлень: 2535 З нами з: 06.01.17 Подякував: 1020 раз. Подякували: 1033 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 4652465346544655 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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