Додано: Пон 18 лис, 2019 23:19

pesikot

2) С 20 ноября следствие по делам Майдана будет остановлено - адвокат



"Норму об обеспечении следствия по делам Майдана после 20.11.2019 Верховная Рада не проголосовала … «не успела». Следующая попытка только 3.12. То есть 20.11.2019 у нас таки «черная дыра». Передавать дела некому, некуда. И поэтому этого нельзя делать. А следствие - останавливается", - заявила Закревская.





"Ми зробили це разом"

В ГБР создано подразделение по расследованию дел Майдана

18 ноября 2019



«В ГБР создано подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время массовых протестов в 2013-2014 годах - мы отобрали лучших, профессиональных следователей, которые будут эффективно работать над «делами Майдана» далее», - отметил он.



По словам Трубы, как только ГПУ завершит все процессуальные действия и передаст в ГБР материалы уголовных производств, следователи Бюро приступят к работе.



Он напомнил, что 20 ноября ГПУ завершает досудебные расследования по всем уголовным производствам.



«После этого у них есть 3 месяца для того, чтобы нам их передать. Сейчас в прокуратуре продолжается инвентаризация материалов, как только коллеги ее завершат, мы готовы расследовать «дела Майдана», - добавил Труба.

pesikot

5) Путин хочет набросить Донбасс на Украину, как ошейник – Сенцов



Оккупанты провоцируют украинских военных вблизи Петровского, где состоялось разведение сил



Оккупанты провоцируют украинских военных на ответный огонь вблизи участка разведения сил Богдановка-Петровское.





Но виноваты, всё равно - Порошенко, ветераны, добровольцы.

"Если Зеленскому удастся вернуть наших пленных и прекратить боевые действия, я скажу, что у нас самый лучший президент, потому что это действительно важная задача. Если он это сделает - будет очень хорошо. А успех интеграции Донбасса при власти Путина - ну, это невозможная вещь. Так не будет", – подчеркнул режиссер.

pesikot

1) Милованов сообщил об увольнении почти полсотни глав госпредприятий

Нет, это не политическое преследование. Это замена на прохфесионалов

По его словам, на все позиции назначается исполняющий обязанности и открывается конкурс.



При этом Милованов отметил, что решения об увольнении принимаются коллегиально - с участием министра и всех заместителей.



"Мы рассматриваем каждый случай отдельно и голосуем. У нас есть четкие критерии: финансовые результаты, выполнение КПИ и задач, репутация (особенно в области коррупции), командность работы", - добавил министр.

pesikot

Пристайко объяснил, как согласовать закон о статусе Донбасса с ОРДЛО



Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что нормы нового закона об особом статусе Донбасса должны быть согласованы с представителями оккупационных властей "ДНР" и "ЛНР" во время встречи в Минске Трехсторонней контактной группы.





Всё, как хочет РФ. А Макрон и Меркель заявят, мол, если украинская сторона хочет согласовывать с ЛДНР, то это их право.

Украинская сторона вообще не выдвигает никаких предложений, движется в фарватере РФ.

Это ещё не капитуляция. Капитуляцию оформят попозже.

"По большому счету, было бы хорошо, чтобы эти тексты (проект закона об "особом статусе" - УНИАН) были наработаны по состоянию на сейчас, чтобы мы приехали с готовыми документами. Но я не вижу, чтобы была создана группа в парламенте, которая бы взяла на себя эту инициативу, сказала, что 31 декабря не за горами, давайте поднимем существующий документ и подумаем, что мы можем переписать", - посетовал министр.



Пристайко также отметил, что народные избранники не спешат обсуждать закон об амнистии, которая тоже указана в Минских соглашениях.

pesikot

PS. Вынесу отдельно.



ДБР скерувало до ГПУ проєкт повідомлення про підозру п’ятому президенту України



щодо можливого неправомірного впливу на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя у березні-травні 2019 року. У документі іде мова про підозру п’ятого президента України у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 109 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.





Стаття 109. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади

...

2. Публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, -

караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такої.



3. Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені особою, яка є представником влади, або повторно, або організованою групою, або з використанням засобів масової інформації, -

караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такої.





Порошенко публично призывал к насильственному изменению или свержению конституционного строя при подборе членов ВСП марте-мае 2019 ? WTF ???

Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

...

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -



карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

"Факты" оти настоящие факты из его же ссылок (если не указано иное).Оригинал (неОригинал (неОригинал (неОригинал (неВроде все правильно и логично, но намеренно упускается "ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України".Оригинал (не