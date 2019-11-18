Додано: Вів 19 лис, 2019 00:16

Перес де Куэльяр написав: Є ланцюг, чому каральні органи діють на упередження, та попереджають Порошенка, бо тримтять ЗЕлені втрачають рейтинг охлоса, це можна помітити по зменшенню підтримки у соц.мережах.

Є ланцюг, чому каральні органи діють на упередження, та попереджають Порошенка, бо тримтять ЗЕлені втрачають рейтинг охлоса, це можна помітити по зменшенню підтримки у соц.мережах.

Перес де Куэльяр написав: А по-переду визначна дата, річниця Майдану Революції Гідності А по-переду визначна дата, річниця Майдану Революції Гідності

Объективно, как раз наоборот - зеленые теряют больше всего рейтинга от нерешительности с посадками. Тот самый охлос терпел "реформы" Порошенко&Ко 5 лет, беднея из года в год (вспоминаем, как нетто-покупка валюты населением в 2014-2016 превратилась в нетто-продажу в 2017-2019), и теперь требует мести.И это справедливо - в 2014-м у Порошенко была огромная поддержка. Речь шла о мобилизации сил на борьбу с агрессором. Но уже 3 года охлос понял, что его жестко поимели - не в том плане, что с агрессором никто не боролся, а в том, что пояса должны были затянуть все, а вышло так, что илита воровала и грабила, пока нарид сидел на голодном пайке, ну или в польшах батрачил - та еще участь...Вот тут ты прав как никогда - пришло время собирать камни. На одном из Вече, если не ошибаюсь, в 2016-м, уже вскользь прозвучало, что "власть использовала майдановцев как штопаных ган###ов". Хочется верить, что за 3 года прозревших стало только больше, и если, действительно, планируется выступление Порошенко, то помидоров публика не пожалеет